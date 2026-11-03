Villarreal - PSG : soirée triomphale pour les Parisiens, le résumé du match

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a réalisé une nouvelle démonstration en Ligue des champions. Après un premier quart d'heure historique, les Parisiens ont corrigé Villarreal en Espagne (6-0) pour décrocher leur quatrième victoire européenne cette saison.

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23:07 - "Le plus important, c'est les quatre prochains matchs" Luis Enrique au micro de Canal+ : "Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des matchs qui démarrent de cette manière. On a été impressionnants. On a fait de nombreuses récupérations. C'est difficile pour Villarreal mais on est contents. Il faut rester calme. On fait notre chemin. David Boly est très jeune. C'est clairement une possibilité qu'il joue derrière Achraf. Il a déjà joué des minutes avec nous. Je ne suis pas habitué à nous qualifier directement dans le Top 24. Le plus important, c'est les quatre prochains matchs".

23:01 - Le PSG s'assure la première place En s'imposant 6-0 ce soir sur la pelouse de Villarreal, le Paris Saint-Germain est assuré de terminer la quatrième journée de la Ligue des champions à la première place.

22:57 - "Nous avons fait un bon match" Fabian Ruiz au micro de Canal+ : "Premièrement, je veux rendre un hommage à Jesus De Miguel. Toutes mes pensées vont à ses proches. Je vous avoue que c'était un match difficile. Villarreal est une équipe difficile mais nous avons fait un bon match. Nous avons fait les bons efforts. Les recrues et les joueurs du centre de formation nous apportent beaucoup. Ils veulent montrer ce qu'ils savent faire".

22:56 - Ruiz homme du match Auteur d'un doublé, Fabian Ruiz est élu homme du match de Villarreal - PSG.

22:53 - Le PSG s'offre un nouveau récital ! (0-6) Le supplice est terminé au stade de la Ceramica ! Felix Zwayer siffle le coup de sifflet final de Villarreal - PSG et les Parisiens s'imposent largement 6-0 grâce à des buts de João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu, David Boly et à un doublé de Fabian Ruiz.

22:51 - Deux minutes en plus (0-6, 90e) Deux minutes de temps additionnel dans cette fin de match.

22:48 - Mikautadze tente "le tout pour le tout" (0-6, 89e) Sur un ballon dans la surface parisienne, Georges Mikautadze tente une bicyclette mais c'est totalement raté.

22:43 - Les Parisiens confisquent le ballon (0-6, 84e) Depuis plus d'une minute, les joueurs de Villarreal n'ont plus touché le ballon.

22:40 - Les tribunes se vident (0-6, 81e) Depuis une dizaine de minutes, les supporters de Villarreal ont déserté les tribunes qui sont clairsemées.

22:38 - Entrée réussie pour Boly ! (0-6, 79e) Sur son troisième ballon, David Boly inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des champions ! Sur la droite de la surface, le latéral droit envoie une lourde frappe déviée par Renato Veiga.

22:37 - Carton jaune pour Moleiro (0-5, 78e) Alors que Mika Godts partait seul, Alberto Moleiro l'a retenu par le maillot sur près d'une dizaine de mètres. Carton jaune pour le joueur de Villarreal.

22:36 - Les deux joueurs sont entrés (0-5, 76e) David Boly et Lucas Beraldo entrent en jeu.

22:34 - Scène lunaire sur la pelouse ! (0-5, 75e) Trois Parisiens sont sortis mais seul Quentin Ndjantou est entré en jeu. Felix Zwayer a estimé que les changements prenaient trop de temps. Le PSG est à neuf alors que Beraldo et Boly attendent.

22:33 - Luis Enrique fait souffler ses cadres (0-5, 74e) Achraf Hakimi, Vitinha et Désiré Doué sont remplacés par David Coly, Lucas Beraldo et Quentin Ndjantou. Fabian Ruiz hérite du brassard de capitaine.

22:31 - Ça s'envole pour Mikautadze (0-5, 72e) Devant la surface du PSG, Georges Mikautadze s'élance mais ça termine loin au-dessus.

22:30 - Les Parisiens ne ralentissent pas (0-5, 70e) Malgré l'écart de cinq buts, les joueurs de Luis Enrique continuent de presser, d'attaquer et se rendre disponibles.

22:28 - Godts manque le coche (0-5, 68e) Bien servi par Ferran Torres dans la surface, Mika Godts ne reprend pas le ballon en première intention et Renato Veiga met le pied.

22:26 - Gueye tente sa chance (0-5, 67e) Beau mouvement entre Mikautadze et Gueye qui se met dans le sens du but. Sa frappe croisée termine dans les gants de Matvey Safonov.

22:24 - Quel festival de Doué ! (0-5, 64e) Dans le coin droit, Désiré Doué ralentit sa course et pique son ballon devant Renato Veiga. Il entre dans la surface mais João Neves ne peut pas suffisamment reprendre son centre.

22:22 - Triple changement pour Villarreal (0-5, 63e) Romero, Comesana et Perez cèdent leurs places à Oluwaseyi, Mikautadze et Moleiro pour cette dernière demi-heure de jeu.

22:20 - Plusieurs remplacements pour le PSG (0-5, 60e) Comme annoncé, Ferran Torres et Mika Godts remplacent Maghnes Akliouche et Senny Mayulu.

22:18 - Du changement se prépare (0-5, 58e) Ferran Torres et Mika Godts se préparent à entrer en jeu pour le PSG.

22:17 - Mourino avait tout vu ! (0-5, 57e) Quel mouvement collectif des Parisiens mais Vitinha trouve Mourino sur sa trajectoire. Corner pour le PSG.

22:15 - Gulacsi devance Doué (0-5, 55e) Appel en profondeur de Désiré Doué. Servi, l'ailier est finalement devancé à la course par Gulacsi qui dégage en touche.