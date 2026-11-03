DIRECT. Villarreal - PSG : suivez le match

Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace en Espagne pour affronter Villarreal dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

20:51 - Bonne nouvelle avant le match ! À quelques minutes du coup d'envoi, la pluie s'est arrêtée à Villarreal.

20:45 - Un Allemand au sifflet Ce soir, Felix Zwayer sera au sifflet de Villarreal - PSG. L'Allemand sera accompagné par ses compatriotes Robert Kempter et Nikolai Kimmeyer, arbitres assistants. Daniel Schlager sera le quatrième arbitre, tandis que Christian Dingert sera chargé de la VAR.

20:32 - Les joueurs à l'échauffement Les Parisiens viennent de rejoindre leurs adversaires du soir pour l'échauffement. Coup d'envoi dans moins d'une demi-heure.

20:27 - Pas d'hymne de la Ligue des champions ce soir Alors qu'une minute de silence sera observée en hommage à Jesus de Miguel et aux victimes de l'accident ferroviaire d'Urda, l'hymne de la Ligue des champions ne sera pas joué dans les stades espagnols. Como muestra de respeto, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda, la UEFA ha comunicado a los clubes españoles que participan en la competición que el himno de la Champions no se reproducirá excepcionalmente esta noche en sus respectivos estadios. — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 3, 2026

20:21 - Le PSG à la poursuite de l'Olympique Lyonnais Ce soir, le Paris Saint-Germain peut égaler un vieux record ! Invaincu depuis 13 matchs en Ligue des champions, le PSG peut égaler la plus longue série d'invincibilité d'un club français en C1 (14 pour Lyon en 2004-2006).

20:13 - Les Parisiens sont arrivés ! Vêtus de la nouvelle collection dévoilée aujourd'hui, les joueurs du Paris Saint-Germain sont arrivés au stade de la Ceramica. Nos Parisiens sont là ! https://t.co/ICU2DNfYpO #VCFPSG I #UCL https://t.co/arzVJ9aREy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

20:04 - Deux anciens pensionnaires de Ligue 1 titulaires, la compo de Villarreal Le onze de Villarreal a également été dévoilé. On y retrouve Nicolas Pépé et Pape Gueye, deux anciens joueurs du championnat de France (Lille et Angers pour Pépé, Olympique de Marseille pour Gueye). Voici les joueurs titularisés par Inigo Perez : Gulacsi (G) - Freeman, Mourino, Veiga, Romero - Comesana, Macia, Gueye, Buchanan - Pépé, Perez.

20:00 - Villarreal - PSG, c'est dans une heure ! Le coup d'envoi de Villarreal - PSG sera donné dans une heure. Comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, ce match a lieu au stade de la Ceramica.

19:48 - Mayulu préféré à Ferran, le onze du PSG La composition du Paris Saint-Germain vient de tomber ! En l'absence d'Ousmane Dembélé, blessé, c'est le jeune Senny Mayulu qui est titularisé à la pointe de l'attaque parisienne. Il évoluera aux côtés de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche. Pas d'autre surprise alors qu'Illia Zabarnyi prend la place de Marquinhos : Safonov (G) - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez - Neves, Vitinha, F.Ruiz - Akliouche, Mayulu, Doué.

19:43 - Les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les Parisiens évolueront avec leur maillot extérieur. Un coup dil au vestiaire ! #UCL https://t.co/msxsYg6CwW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

19:34 - La pluie s'invite à Villarreal À 1h30 du coup d'envoi de Villarreal - PSG, la pluie s'abat dans la région. Elle devrait néanmoins s'interrompre avant le coup d'envoi.

19:24 - Le PSG soutenu par ses légendes Sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a publié une vidéo de soutien de ses anciens joueurs. On y retrouve notamment Javier Pastore, Pedro Miguel Pauleta et Amara Simba. Nos anciens au soutien de nos Rouge et Bleu ! #UCL https://t.co/ONDxJy8mQb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

18:59 - L'ambiance monte à Villarreal À deux heures du coup d'envoi de Villarreal - PSG, la tension monte d'un cran aux abords du stade de la Ceramica où les supporters parisiens sont déjà arrivés. L'ambiance monte aux abords de l'Estadio de La Cerámica ! #UCL https://t.co/PQhgtFbuVh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

18:37 - Lourde défaite pour les titis parisiens Plus tôt dans l'après-midi, le Paris Saint-Germain a été sèchement battu par Villarreal en Youth League. Invaincus jusqu'ici avec deux victoires et un match nul, les titis parisiens se sont inclinés 3-0.

18:02 - Une minute de silence observée Ce mardi soir, le Stade de la Ceramica observera une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l'accident ferroviaire tragique survenu à Urda, près de Toleda et à Jésus de Miguel, joueur de Tenerife décédé aujourd'hui à la suite d'un choc violent survenu lors d'un match en Liga 2 contre Andorre. El Estadio de la Cerámica guardará esta noche un minuto de silencio antes del inicio del Villarreal-PSG en memoria de Jesús de Miguel y de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo. https://t.co/CnMw024U23 — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 3, 2026

17:28 - Les compos probables de Villarreal - PSG À moins de quatre heures du choc, voici les compositions probables de Villarreal - PSG où Désiré Doué serait épaulé par Maghnes Akliouche et Ferran Torres en attaque : PSG : Safonov (G) – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué.

Safonov (G) – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué. Villarreal : Gulacsi (G) – Freeman, Navarro, Veiga, Romero – Comesana (cap.), Gueye – Pépé, Moleiro, Buchanan – Mikautadze.

16:56 - Une première pour le PSG À Villarreal, le Paris Saint-Germain va revêtir ce soir son maillot extérieur pour la première fois de la saison en Ligue des champions. Jour de Ligue des champions ! #UCL https://t.co/1X4UfX6KtC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

16:24 - Luis Enrique élogieux envers Villarreal Face aux médias, Luis Enrique n'a pas manqué de louer les qualités de l'équipe espagnole : "Ils ont eu un calendrier difficile. Mais Iñigo Pérez est très positif. J'aime les jeunes entraîneurs qui aiment le foot. Villarreal a fait une bonne chose en le prenant. Ils ont joué un bon match contre Liverpool, mais ils méritaient mieux. Ce sera une opposition difficile. Il veut avoir le ballon. Il faut qu'on soit à notre meilleur niveau, sinon on ne gagnera pas le match. Il y a forcément des défaites sur une trajectoire. C'est une équipe qui a un début de projet mais elle montre de très belles choses. J'espère que mardi ils ne seront pas dans leur meilleur jour. S'ils doutent, ça peut être une bonne chose pour nous. Ce qui est important, c'est de montrer ce qu'il se passe sur le terrain".

15:55 - Quatre absents pour le PSG Tout comme face à Lyon et au Havre, Luis Enrique est privé de Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes pour ce déplacement en Espagne. David Coly a été convoqué tout comme le jeune gardien Alessandro Longoni.

15:12 - Le PSG dévoile une nouvelle collection Le PSG a profité de son déplacement en Espagne à Villarreal en Ligue des champions pour dévoiler et étrenner sa nouvelle collection hivernale avec plusieurs produits anthracites et noirs dans laquelle on retrouve des pulls, des vestes. De Paris à Vila-real ! #UCL https://t.co/vrMkdH8IQQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2026

14:49 - Neuf françaises passés à Villarreal Parmi les joueurs tricolores passés par Villarreal, on retrouve Étienne Capoue, Robert Pirès, Jérémy Perbet, Thierno Barry, Francis Coquelin, Florian Lejeune, Rio Mavuba ou encore Pascal Cygan et Alphonse Areola.

14:13 - Sept joueurs ont porté les deux maillots Ce soir, Villarreal - PSG aura une saveur particulière pour sept joueurs. En effet, Juan Pablo Sorin, Alphonse Areola, Serge Aurier, Giovani Lo Celso, Gonçalo Guedes, Juan Bernat et Arnau Tenes ont évolué pour les deux clubs.

13:52 - Luis Enrique encensé par l'entraîneur de Villarreal S'il a qualifié le Paris Saint-Germain de "rouleur compresseur qui écrase tout le monde", l'entraîneur de Villarreal Iñigo Pérez a loué les qualités de Luis Enrique en conférence de presse : "Ce qu’il fait, c’est parfait. Quand il a commencé, il a eu quelques difficultés, on va dire. Mais dès qu’il a mis sa main sur le projet, il a réussi à développer ce qu’il avait en tête. C’est une personne brillante, qui a une forte personnalité. J’aime comment il affronte les bons moments mais aussi les moments difficiles de son équipe, a-t-il ajouté. L’affronter, c’est une fierté pour moi, bien sûr".

13:12 - Villarreal - PSG diffusé gratuitement ? Si la rencontre Villarreal - PSG sera diffusé sur Canal+Foot, la nouvelle plateforme gratuite de Canal+, Sport+, diffusera le multi-live avec Villarreal - PSG ou encore Atlético Madrid - Bayern Munich.