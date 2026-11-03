Villareal - PSG : "Aucun résultat passé ne servira"... Luis Enrique alerte ses joueurs, heure et chaîne TV
Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace en Espagne pour affronter Villareal dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. L'entraîneur du PSG Luis Enrique a mis ses joueurs en garde contre un potentiel excès de confiance.
09:27 - L'entraîneur parisien veut terminer dans le Top 8
L'an dernier, le PSG avait connu le même parcours (trois victoires contre l'Atalanta Bergame, le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen) avant de connaitre une défaite à domicile contre le Bayern Munich. Ce mardi soir, Luis Enrique veut éviter ce même scénario : "L'année dernière, on avait pris le même départ que cette année et on n'a pas terminé dans les huit premiers. C'est la Champions League. Mardi, il sera important d'être prêt, peu importe le scénario. On veut s'améliorer par rapport à l'an dernier pour la qualification. Nous savons la difficulté de gagner et de jouer chaque match à l'extérieur".
08:59 - Luis Enrique met ses joueurs en garde !
Présent hier en conférence de presse, Luis Enrique a salué la belle série de ses joueurs avant de les alerter toutefois pour éviter l'excès de confiance : "Si on pense qu'avec les résultats obtenus depuis le début de saison on gagnera le match de mardi, on se trompe. C'est impossible si on n'a pas l'ambition et la qualité et l'intention de courir tout le match. On va voir les qualités de Villarreal, c'est une très bonne équipe. Ils ont eu un calendrier difficile avec quatre premiers matches de très haut niveau. C'est une très bonne équipe. Il faudra montrer dès les premières minutes qu'on a de l'ambition. Aucun résultat dans le passé ne sert pour le match de mardi".
08:31 - Le PSG, puissance 9
Toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain restent sur neuf victoires consécutives dont la dernière ce week-end en Ligue 1 (5-1 au Havre) et deux succès éclatants en Ligue des champions (4-2 à Manchester City et 4-2 contre le FC Barcelone).
08:00 - Sur quelle chaîne regarder Vilareal - PSG ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Villareal - PSG, rencontre de la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Coup d'envoi à 21h.
Comme c’est le cas pour voir tous les matchs de Ligue des champions cette saison, la diffusion de Villareal - PSG est programmée sur Canal+Foot.
Le match Villareal - PSG, comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions a été fixé au mardi 3 novembre 2026 à 21h00 au Stade de la Ceramica. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Villareal - PSG : la diffusion de la rencontre a été programmée sur Canal+Foot.