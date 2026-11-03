Mort de Jesus de Miguel : des hommages et de l'incompréhension, ce qu'il s'est passé entre le joueur de Tenerife et le gardien

La vidéo avant la mort de Jesus de Miguel montre un choc ultra violent avec le gardien Owono.

Le club de Tenerife a annoncé ce mardi matin que l'état de santé de son attaquant Jesus de Miguel s'était aggravé sur le plan neurologique avant de finalement annoncer sa mort quelques heures plus tard. "Déchirés par la douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife communique le tragique décès, ce mardi 3 novembre 2026, à 8 heures, de Jesús de Miguel Alameda", indique un communiqué publié sur X. "Il n'y a pas de mots de consolation; il n'y a absolument rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille désemparée, de ses proches, de tout le tinerfeñismo qui pleure aujourd'hui ce cruel dénouement. La famille de Jesús de Miguel remercie pour chacune des marques de soutien reçues, et demande de tout cœur le plus grand respect pour sa vie privée, en ces moments terribles."

Les circonstances de la mort de Jesus de Miguel

Pour rappel, le joueur de 30 ans avait été victime d'un très violent choc la veille lors d'un match de Liga 2 contre Andorre. Lancé en profondeur dans le temps additionnel du match alors qu'il y avait 2-2, Jesus de Miguel a été percuté de plein fouet par le gardien d'Andorre, Jesus Owono, lors d'une intervention aérienne mal maîtrisée dans le rond central. Le portier équatoguinéen a été immédiatement exclu par l'arbitre. L'attaquant est resté inerte au sol, provoquant l'effroi des joueurs présents sur la pelouse. Selon les premiers éléments communiqués, Jesus de Miguel avait subi un arrêt cardiorespiratoire après le choc avec le gardien adverse. Il a repris conscience grâce à une réanimation cardio-pulmonaire pratiquée par les services médicaux à l'intérieur de l'ambulance. Malgré cela, le joueur restait inconscient tout en respirant par lui-même.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

La rencontre entre Tenerife et Andorre a été définitivement arrêtée à la 108e minute pour permettre l'intervention des services médicaux. Jesus de Miguel a ensuite été évacué en ambulance vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria. Ses coéquipiers avaient eux-mêmes alerté les secours en urgence face à la gravité de la situation.

Dans un communiqué publié lundi soir, le club de Tenerife avait indiqué que son joueur se trouvait en soins intensifs dans un état stable mais grave. Le personnel médical de l'hôpital était resté sur place pour suivre son évolution. Le club s'était alors engagé à transmettre toute nouvelle information disponible...

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