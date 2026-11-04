Mort de Jesus de Miguel : pluie d'hommages et incompréhension, ce qu'il s'est passé entre le joueur de Tenerife et le gardien
La vidéo avant la mort de Jesus de Miguel montre un choc ultra violent avec le gardien Owono.
Le club de Tenerife a annoncé ce mardi matin que l'état de santé de son attaquant Jesus de Miguel s'était aggravé sur le plan neurologique avant de finalement annoncer sa mort quelques heures plus tard. "Déchirés par la douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife communique le tragique décès, ce mardi 3 novembre 2026, à 8 heures, de Jesús de Miguel Alameda", indique un communiqué publié sur X. "Il n'y a pas de mots de consolation; il n'y a absolument rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille désemparée, de ses proches, de tout le tinerfeñismo qui pleure aujourd'hui ce cruel dénouement. La famille de Jesús de Miguel remercie pour chacune des marques de soutien reçues, et demande de tout cœur le plus grand respect pour sa vie privée, en ces moments terribles."
Les circonstances de la mort de Jesus de Miguel
Pour rappel, le joueur de 30 ans avait été victime d'un très violent choc la veille lors d'un match de Liga 2 contre Andorre. Lancé en profondeur dans le temps additionnel du match alors qu'il y avait 2-2, Jesus de Miguel a été percuté de plein fouet par le gardien d'Andorre, Jesus Owono, lors d'une intervention aérienne mal maîtrisée dans le rond central. Le portier équatoguinéen a été immédiatement exclu par l'arbitre. L'attaquant est resté inerte au sol, provoquant l'effroi des joueurs présents sur la pelouse. Selon les premiers éléments communiqués, Jesus de Miguel avait subi un arrêt cardiorespiratoire après le choc avec le gardien adverse. Il a repris conscience grâce à une réanimation cardio-pulmonaire pratiquée par les services médicaux à l'intérieur de l'ambulance. Malgré cela, le joueur restait inconscient tout en respirant par lui-même.
| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
La rencontre entre Tenerife et Andorre a été définitivement arrêtée à la 108e minute pour permettre l'intervention des services médicaux. Jesus de Miguel a ensuite été évacué en ambulance vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria. Ses coéquipiers avaient eux-mêmes alerté les secours en urgence face à la gravité de la situation.
Dans un communiqué publié lundi soir, le club de Tenerife avait indiqué que son joueur se trouvait en soins intensifs dans un état stable mais grave. Le personnel médical de l'hôpital était resté sur place pour suivre son évolution. Le club s'était alors engagé à transmettre toute nouvelle information disponible...
10:00 - Owono veut contacter la famille avant toute déclaration
Très touché par le drame, Jesus Owono aurait l'intention de présenter ses excuses de manière privée avant toute communication publique, toujours selon la Cadena Cope. Le gardien souhaite entrer en contact avec la famille de Jesus de Miguel avant de s'exprimer publiquement sur ce terrible accident.
09:22 - Les dirigeants de Tenerife sous le choc
"Nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Nous sommes profondément attristés ; les habitants de Tenerife sont en deuil. C'est très difficile à accepter. Demain, ou après-demain, nous aurons le feu vert définitif pour le transfert du corps du joueur, conformément au souhait de sa famille, à Navahermosa, près de Tolède . Là, nous ferons nos adieux à Jesús de Miguel. Samedi, nous invitons tous les supporters de l'île à se rassembler à 18h00 au stade Heliodoro pour lui dire adieu ensemble, et nous nous unirons pour aller de l'avant. La vie nous a tous frappés de plein fouet, mais nous sommes une grande famille et nous surmonterons cette épreuve."
03/11/26 - 22:05 - Tous les matchs ont été annulés en Espagne
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a décidé de suspendre l’ensemble des rencontres prévues aujourd’hui dans le cadre des premier et troisième tours de la Copa del Rey et de la Copa de la Reina. La présentation officielle du match de la sélection espagnole U21 face au Japon, prévue à Almendralejo, a également été annulée