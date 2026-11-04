AEK Athènes - Real Madrid : Mbappé veut poursuivre sa folle série, heure et chaîne TV

Fabien Le Floch

AEK Athènes - Real Madrid : Mbappé veut poursuivre sa folle série, heure et chaîne TV Le Real Madrid veut s'appuyer sur la grande forme de Kylian Mbappé pour prolonger sa série de victoires à Athènes, sur la pelouse de l'AEK. Un match de Ligue des champions à suivre dès 18h45 ce mercredi 4 novembre sur Canal+ Foot.

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13:02 - Bonjour à toutes et à tous !

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match AEK Athènes - Real Madrid, comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné à 18h45 à l’Allwyn Arena par l'arbitre italien Maurizio Mariani.

Le match AEK Athènes - Real Madrid, comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, a été fixé le mercredi 4 novembre 2026, à 18h45. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce AEK Athènes - Real Madrid : la rencontre a été programmée par le groupe Canal+ et sera diffusée plus précisément sur Canal+ Foot.