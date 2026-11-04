DIRECT. AEK Athènes - Real Madrid : le bijou de Bellingham en vidéo, suivez le match et le score

Jude Bellingham a marqué un but génial sur la pelouse de l'AEK Athènes pour égaliser en faveur du Real Madrid, ce mercredi en Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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19:50 - C'est reparti pour AEK Athènes - Real Madrid ! C'est parti pour la deuxième période entre l'AEK Athènes et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs madrilènes qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

19:47 - Mbappé encore discret Kylian Mbappé n'a pas été beaucoup trouvé dans cette première période sur la pelouse de l'AEK Athènes. Le Français, qui a marqué au moins un but sur ses cinq derniers matchs avec le Real Madrid, pour un total de sept sur ces cinq dernières rencontres, n'a eu qu'une frappe à se mettre sous la dent, mais a envoyé le ballon largement au-dessus (21e). Vinicius et Diomandé sont aussi assez discrets.

19:41 - Le but génial de Bellingham en vidéo Jude Bellingham a marqué un but splendide du gauche sur un centre de Marc Cucurella en première période. Un but à découvrir en vidéo ci-dessous. LE BIJOU DE JUDE BELLINGHAM ???? Le Real Madrid égalise face à l'AEK Athènes et c'est en direct sur CANAL+Foot ⚡️ #AEKRMA | #UCL https://t.co/4glC1lo9Rs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2026

19:34 - C'est la pause entre l'AEK Athènes et le Real Madrid ! C'est la pause à Athènes après une petite minute de temps additionnel ! L'AEK et le Real Madrid sont pour l'instant à égalité après les 45 premières minutes (1-1). Moïta (12e) et Bellingham (32e) ont marqué les deux buts du match jusqu'ici.

19:31 - Intervention limite de Cucurella Marc Cucurella commet un geste limite sur Kevin Arriaga en lui mettant un petit coup d'épaule dans le thorax alors que les deux s'apprêtaient à disputer un duel aérien. Arriaga a du mal à s'en remettre mais l'arbitre n'a signalé aucune faute, ce qui énerve les Grecs.

19:28 - Moukoudi attentif Le capitaine de l'AEK Athènes Harold Moukoudi est vigilant sur une passe en profondeur de Bellingham vers Mbappé. Né à Bondy, comme l'international français, il réussit pour l'instant un bon match.

19:25 - L'AEK Athènes en souffrance Ce but de Bellingham est venu concrétiser un temps fort du Real Madrid, qui n'a pas arrêté et qui continue de pousser à Athènes. L'AEK souffre sur le plan physique et attend la mi-temps avec la plus grande impatience...

19:22 - Carton jaune pour Arriaga Le premier carton jaune de la rencontre est pour le milieu de terrain de l'AEK Athènes, l'international hondurien Kevin Arriaga.

19:20 - BUT ! Bellingham égalise d'un geste fou (1-1) Le Real Madrid égalise sur la pelouse de l'AEK Athènes ! Sur un centre venu de la gauche de Cucurella, Bellingham réalise une Madjer incroyable du pied gauche pour marquer. C'est superbe et ça fait 1-1 en Grèce après 32 minutes de jeu.

19:17 - Hors-jeu confirmé pour Bellingham M. Mariani a préféré demander l'aide du VAR pour s'assurer que son assistant ait pris la bonne décision. Et après vérifications des images, Jude Bellingham était bien en position de hors-jeu sur cette action. Le jeu peut reprendre !

19:15 - But refusé au Real Madrid ! Le Real Madrid met de plus en plus la pression sur l'AEK Athènes et obtient un corner. C'est dévié au premier poteau et Vinicius reprend au deuxième poteau de volée... pour Bellingham qui dévie victorieusement au premier poteau ! Mais le but est rapidement annulé pour une position de hors-jeu de l'Anglais.

19:14 - Vinicius frappe Vinicius provoque sur son côté gauche et finit par frapper malgré deux défenseurs devant lui et le ballon est contré. Le gardien de l'AEK Athènes Brignoli se jette pour capter le cuir avant qu'il ne sorte en corner et y parvient.

19:11 - Le Real Madrid obtient un corner Le Real Madrid obtient un premier corner dans cette rencontre sur la pelouse de l'AEK Athènes. C'est joué court par les Madrilènes mais ce n'est absolument pas dangereux, même si les Madrilènes conservent le cuir.

19:08 - Mbappé frappe largement au-dessus Yan Diomandé fait la différence sur le côté droit et parvient finalement à centrer en retrait pour trouver Mbappé, qui reprend en première intention mais il envoie le ballon largement au-dessus.

19:05 - Courtois devant Jovic ! C'est encore chaud sur le but du Real Madrid ! Gavinovic se régale encore sur le côté gauche avant de servir Jovic plein axe. L'attaquant serbe se retourne et frappe en pivot, mais Courtois se couche bien pour détourner ce ballon.

19:03 - Le Real Madrid tente de réagir Vexés d'avoir encaissé ce premier but, les Madrilènes tentent de réagir dans ce début de rencontre face à l'AEK Athènes mais les hommes de José Mourinho ne parviennent pas à se montrer dangereux pour l'instant.

18:59 - BUT ! Koïta marque pour l'AEK Athènes (1-0) Début de match rêvé pour l'AEK Athènes qui prend l'avantage contre le Real Madrid ! Trouvé sur la droite à l'entrée de la surface, Koïta élimine d'un dribble Cucurella et déclenche un tir puissant du gauche pour envoyer le ballon dans la lucarne gauche de Courtois. 1-0 pour l'AEK !

18:58 - Courtois vigilant Sur le coup franc, la défense du Real Madrid se laisse surprendre et cela permet à un joueur grec de dévier le ballon de la tête, mais Courtois est bien vigilant et peut capter le cuir facilement.

18:57 - Belle sortie de Moukoudi Après avoir bien défendu sur Vinicius, Moukoudi sort loin de sa défense avant de transmettre à Gacinovic, qui obtient un coup franc lointain.

18:55 - Courtois sauve déjà le Real ! Le match en direct L'AEK Athènes se procure une première occasion dans ce match ! Jovic se joue de Militao au milieu et accélère avant de décaler Majer sur la gauche. Ce dernier centre en retrait pour Gacinovic, qui frappe en pivot mais Courtois détourne du pied sur sa ligne !

18:50 - L'AEK Athènes tente de jouer En ce début de rencontre, l'AEK Athènes n'a pas peur de garder le ballon et de tenter de faire le jeu face au Real Madrid, qui se contente pour l'instant de rester bien organisé.

18:48 - C'est parti pour AEK Athènes - Real Madrid ! M. Mariani siffle le coup d'envoi de la rencontre AEK Athènes - Real Madrid, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions ! Ce sont les joueurs grecs qui engagent pour cette première période.

18:42 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'AEK Athènes et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse de l'Allwyn Arena à Athènes ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants, après une minute de silence pour honorer Jesus de Miguel, l'attaquant de Tenerife mort à 30 ans en ce début de semaine après un choc subi sur les terrains le week-end dernier.

18:36 - Real Madrid: Mourinho se méfie de l'AEK Athènes En conférence de presse d'avant-match, José Mourinho a confié qu'il ne s'attendait pas à un match facile ce mercredi soir à Athènes sur la pelouse de l'AEK: "Nous devons livrer un match sérieux contre une équipe particulièrement forte à domicile. Je pense que le fait que le Real Madrid, si je ne me trompe pas, n’ait remporté qu’un seul match européen à Athènes – sur huit, il n’en a gagné qu’un seul – est significatif, a expliqué l'entraîneur portugais. Nous devons tout donner, nous devons jouer sérieusement, nous devons essayer de maintenir notre niveau de jeu, parce que nous avons besoin de points et que nous ne pouvons pas leur faciliter la tâche."