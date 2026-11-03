Jesus Owono : le gardien peut-il aller en prison après la mort de Jesus de Miguel ?

Le portier de l'équipe d'Andorre, en état de choc, peut-il aller en prison après la mort de Jesus Miguel ?

Après la mort tragique de l'attaquant de Tenerife Jesus de Miguel ce mardi 13 octobre, le gardien d'Andorre Jesus Owono, directement impliqué dans le choc mortel, se retrouve sous le feu des projecteurs depuis plusieurs heures. Le portier équatoguinéen de 25 ans avait écopé d'un carton rouge direct après l'action, survenue dans le temps additionnel de la rencontre de lundi soir qui ne s'est jamais terminée. Reste désormais à savoir si, au-delà de la sanction sportive, une procédure pénale pourrait également être engagée contre lui...

Sorti assez loin de sa surface de réparation, Jesus Owono avait tenté d'intervenir d'un geste aérien non maitrisé dans le rond central pour stopper une action. Son genou droit a heurté de plein fouet le haut du corps de Jesus de Miguel, qui s'est écroulé avant de s'immobiliser sur le dos.

Interrogé sur les risques encourus par Jesus Owono, le spécialiste du droit du sport Miguel Galan, dans des propos relayés par RMC sport, s'est voulu plutôt rassurant sur les circonstances. Selon lui, la jurisprudence du Tribunal Supremo espagnol tend à classer ce type d'affaire ou à prononcer une relaxe au pénal lorsque l'action s'inscrit dans un duel de jeu. Ce qui compte pour la justice, précise-t-il, c'est l'intention du joueur et non la gravité des conséquences de son geste.

Traité d'"assassin" au stade de Tenerife dès lundi soir et pris pour cible sur les réseaux sociaux après le drame, Jesus Owono a immédiatement fermé son compte Instagram. Selon la Cadena Cope, le gardien d'Andorre s'était déjà dit "très affecté" avant même l'annonce officielle du décès de son adversaire. Jesus Owono aurait désormais l'intention de présenter ses excuses de manière privée avant toute communication publique, toujours selon la Cadena Cope. Le gardien souhaite entrer en contact avec la famille de Jesus de Miguel avant de s'exprimer publiquement sur ce terrible accident.