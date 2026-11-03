Barcelone - Aston Villa : heure et chaîne TV du match de Ligue des champions

Quatrième journée de Ligue des champions avec une rencontre importante entre Barcelone et Aston Villa.

Quatrième journée de la Ligue des champions ce mardi avec un match entre le FC Barcelone et Aston Villa. Après leur défaite face au PSG il y a une quinzaine de jours, les Barcelonais vont tenter de reprendre leur marche en avant dans cette phase de ligue. Ils retrouveront un entraîneur, Unai Emery, présent lors de la fameuse Remontada du Barça face au PSG et qu'il le marque toujours comme expliqué en conférence de presse. "Il s'est passé énormément de choses lors de ce match. Vous savez, j'ai beaucoup appris au cours de ma carrière. J'entraîne depuis 2004, soit 22 années consécutives. Cela fait 16 années consécutives que je participe aux compétitions européennes : Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Conférence. J'ai appris de toutes ces compétitions et de tous ces matchs. Et lors de cette rencontre contre Barcelone, j'ai énormément appris. D'une part sur le plan sportif, et d'autre part sur le plan extrasportif. Il aurait fallu pour le football que la VAR soit là dans ce moment. C'était nécessaire."

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match Barcelone - Aston Villa ?

La rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Aston Villa sera à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne Canal+ Live 4.