Bayer Leverkusen - Marseille : compos, heure et chaîne TV

L'OM se déplace en Allemagne ce jeudi pour la nouvelle journée de la Ligue Europa.

Quatrième journée de la Ligue Europa ce jeudi avec l'Olympique de Marseille qui se déplace en terre allemande, sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, ça va mieux à l'OM, mais pas en Europe avec une quasi dernière place et zéro point. Pas de quoi brader la rencontre et les ambitions selon Bruno Genesio même si "il y aura des changements comme je l'ai fait dernièrement" a-t-il indiqué en conférence de presse. "J'entends plein de choses sur 'est-ce qu'on abandonne la Coupe d'Europe'. Ce n'est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces mais on n'abandonne pas la Coupe d'Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s'y qualifier pour la galvauder. Il y a des choix à faire dans les compos pour répartir les temps de jeu, mais bien sûr que j'y crois encore. Même si demain le résultat n'est pas celui qu'on espère, il restera quatre matchs, soit 12 points. On aura trois réceptions, et entre 9 et 11 points c'est jouable."

Les compos probables de Leverkusen - Marseille

Leverkusen : Flekken - Quansah, Tapsoba (cap), Medina, Gutierrez - Andrich, A.Garcia - Hofmann, Tillman, Maza - Schick.

OM : De Lange - Bezahaf, Meïté, Aguerd, Garcia - Kondogbia, Höjbjerg - Weah (cap), Abdelli, Paixao - Gouiri.

Heure et chaîne TV

La rencontre de la Ligue Europa entre Marseille et Leverkusen sera à suivre en direct sur les antennes de Canal +