Cristiano Ronaldo : immense coup de tonnerre, pourquoi il annonce sa retraite avec le Portugal ?

Encore une annonce surprenante de Cristiano Ronaldo ce jeudi 5 novembre avec l'annonce de sa retraite.

Cette fois, c'est terminé ! Cristiano Ronaldo vient d'annoncer officiellement sa retraite internationale à la surprise générale, quelques jours avant le nouveau rassemblement de novembre et quelques semaines après son départ avec fracas de la sélection portugaise et son conflit avec Jorge Jesus.

"Au peuple portugais, le jour est venu pour moi de rendre le numéro 7 à l'équipe nationale", a-t-il déclaré lisant une lettre en portugais. "Je n'ai jamais senti qu'il n'appartenait qu'à moi seul. Mais pendant 23 ans, j'ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de le porter dans les stades à travers le monde. Aujourd'hui, le temps est venu de le passer à l'avenir. Ce n'était pas une décision facile. Mais certaines décisions ne se prennent pas seulement avec la tête. Elle le sont aussi avec le coeur. Le voyage, qui a commencé en 2023 et a changé ma vie pour toujours, est arrivé à sa fin.

Quand je regarde tout ce que j'ai connu avec l'équipe nationale, je ne vois pas seulement des matchs, des buts, des records ou des trophées. Je vois des gens. Je vois des immigrants portugais qui, pendant 90 minutes, se sentent un peu plus près de la maison. Je vois des millions de Portugais que je n'ai jamais rencontrés mais qui deviennent une partie de ma vie. Parce que, en fin de compte, le football est bien plus qu'un jeu. Le football, c'est les gens. Pendant toute ma carrière avec l'équipe nationale, j'ai toujours repoussé mes limites. Je voulais gagner, être le meilleur et écrire l'histoire. J'ai toujours exigé le meilleur de moi-même. J'ai toujours voulu plus et j'ai toujours cru que nous pourrions nous en sortir. J'ai donné tout ce que j'avais pour ce maillot. Il y eut des après-midi et soirées parfaites, des victoires que je n'oublierai jamais. Il y eut des défaites toujours difficiles à se rappeler.

J'ai fait des erreurs, j'ai souffert, il y a aussi eu des moments où je n'ai pas pu donner aux Portugais ce qu'ils attendaient désespérément. Mais je n'ai jamais abandonné. Par-dessus tout, je n'ai jamais cessé de me sentir fier de représenter le Portugal. A travers ces années, j'ai appris quelques choses très simples: les buts passent, les trophées terminent dans les musées, les records sont éventuellement battus. Mais il y a une chose que le temps ne peut jamais effacer: la place que nous avons dans le coeur des gens. Si je vous ai rendus heureux, si l'un de mes buts vous a fait embrasser quelqu'un, oublier une inquiétude ou vous a fait sentir fier de notre pays, alors tout cela valait le coup. Être portugais, c'est aussi cela. Nous souffrons ensemble, on se lève ensemble, on croit de nouveau."

La sanction infligée, sa suspension de 30 jours ont certainement eu raison de l'avenir du Portugais. Pour rappel, dans son communiqué il y a quelques jours, le conseil de discipline de la FPF précise avoir retenu le caractère intentionnel de l'infraction, sanctionnée par l'article 160 de son règlement disciplinaire. À cette suspension s'ajoute une amende de 255 euros. La dernière apparition en sélection de Cristiano Ronaldo aura donc été ce départ avec fracas... Il quitte tout de même la scène internationale avec 146 réalisations en 234 rencontres. Il aura notamment marqué l'histoire de la Seleçao en remportant l'Euro 2016 et la Ligue des nations en 2019.