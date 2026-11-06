DIRECT. Liste Zidane : découvrez les joueurs de l'équipe de France pour la Ligue des nations

Zinédine Zidane annonce, ce vendredi, sa liste des joueurs retenus en Équipe de France pour les deux matchs de Ligue des nations en novembre. Découvrez le noms des convoqués.

L'essentiel

En direct

19:01 - Michael Olise bien présent Longtemps incertain avant l'annonce de cette liste de Zinédine Zidane, Michael Olise est finalement bien présent. L'ailier du Bayern Munich avait fait un premier rassemblement exceptionnel sous l'ère "Zizou" avec deux passes décisives et quatre buts en quatre rencontres.

18:38 - La grande première de Pablo Pagis C'est l'enseignement principal de cette liste de Zinédine Zidane. Pablo Pagis, meneur de jeu du Paris FC, a été appelé pour la première fois en équipe de France. L'ancien Lorientais de 23 ans va donc découvrir le monde international à l'occasion de cette trêve internationale. Auteur de deux buts et une passe décisive depuis le début de la saison avec le club de la capitale, Pagis est donc récompensé.

18:28 - C'est la fin de la conférence de presse de Zinédine Zidane Après cette salve de questions, Zinédine Zidane quitte la salle de presse du siège de la FFF, c'est la fin de cette conférence de presse et de l'annonce de la liste du sélectionneur des Bleus.

18:27 - Zidane sur la formation française "Ils ont un centre de formation très bon et c'est ce qu'il faut. En France, on ne doit rien envier à personne. Et notamment, vous parlez de Rennes, ils ont sorti de très bons joueurs. Mais, c'est parce que les choses sont bien faites."

18:25 - Zidane interrogé sur le potentiel et la position de Doué "Il peut jouer partout. Ça dépend du moment, du match et du choix qu'on fait. Là où il est le mieux c'est quand il est sur le côté gauche. En tous cas, il peut aller très loin mais il doit avoir en tête qu'il doit continuer de progresser."

18:23 - Zidane sur le foot français et le départ précipité de Paulo Fonseca "Je ne suis pas inquiet pour le football français. C'est un football qui vit bien car je vois des belles choses et de beaux joueurs. Par contre, il faut toujours être vigilant et se poser certaines questions. Pour ce qui est du choix de l'entraineur de partir comme ça, c'est son choix. Certainement un choix du coeur et ça va être très dur pour Lyon car c'était un très bon coach qui avait de bonnes idées et qui faisait un bon travail."

18:23 - Zidane sur le rôle de Restes et la hiérarchie des gardiens "Je ne peux pas vous dire ça maintenant car je fais ma liste de trois gardiens. J'en parlerai ensuite avec Fabien (Barthez) et prendre une décision."

18:22 - Zidane sur le match entre Lens et Côme "Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu un match anormal sur le résultat et même sur la manière. Il y a une équipe qui a été extrêmement efficace face à une équipe plutôt bonne avec de très grands joueurs mais qui, sur ce match là, a été complètement éttoufée. Ce que je veux de mon équipe, c'est qu'elle sente le potentiel que l'on a."

18:19 - Zidane sur la mort d'un joueur en Espagne en début de semaine "Je suis triste et extrêmement touché comme l'ensemble d'entre nous. Ça me donne la chaire de poule car on a pas envie de voir ça sur un terrain de foot. Je veux juste faire passer ce message. J'espère qu'on ne reverra plus jamais sur un terrain."

18:18 - Zidane sur le secteur offensif et Eli Junior Kroupi "Sur le secteur offensif on a besoin de faire mieux et avec les joueurs qu'on a on doit faire mieux. Je ne suis pas inquiet car il y a des automatismes à prendre. Le ratio entre la possession et les passes réussies avec les occasions n'est pas bon. Il y a des choses à améliorer malgré les bons résultats. Sur Kroupi, c'est un joueur qui aurait pu être avec nous mais il a été blessé plus de trois mois donc c'était un peu court."

18:16 - Zidane rassure sur la présence d'Olise, incertain "On a beaucoup d'échange avec tous les joueurs. Il y a des joueurs plus touchés que d'autres mais ce n'est pas le cas pour Michael. Il a été appelé naturellement."

18:15 - Zidane sur l'absence de Lucas Hernandez "Lucas est dans la liste des pré-sélectionnés comme d'autres joueurs et après je fais des choix. La porte est ouverte à tout le monde mais je dois faire des choix."

18:14 - Zidane sur ce nouveau rassemblement "Ça va être beaucoup plus court. C'était bien mieux les 15 jours du premier rassemblement. On va avoir une petite semaine avec deux matchs mais on va essayer de se préparer au mieux avec un match intéressant contre l'Italie puis un match à Bordeaux contre la Turquie. On a deux matchs à gagner et on va essayer de les gagner."

18:13 - Zidane insiste sur Zaïre-Emery "Je veux qu'il soit lui-même et qu'il fasse ce qu'il fait dans son club. Le seul truc que je vais lui demander c'est qu'il le fasse au milieu de terrain."

18:12 - Zidane sur le retour de Thuram et ses retrouvailles avec l'Italie "Marcus, c'est pareil. C'était l'occasion de le voir et il y avait un blessé. Le fait de pouvoir revenir à Milan, dans un stade magnifique avec une histoire, c'est quelque chose. C'est un stade magnifique et j'ai des bons souvenirs."

18:11 - Zidane sur le retour de Robin Risser "Dans la première sélection, Robin était prévu mais il y a un petit soucis de blessure. On avait pris Jean (Butez) qui a très bien rempli son rôle et c'est un mec formidable."

18:10 - Zidane sur la préparation de la liste "J'ai regardé les matchs. J'en ai regardé pas mal et en général les joueurs que j'ai sélectionné. Pablo, je l'ai sélectionné car il était dans la liste des pré-sélectionnés. Avec la blessure d'Akliouche, la possibilité s'est présentée."

18:09 - Zidane sur les joueurs choisis "Je sélectionne des joueurs et aujourd'hui c'est cette sélection. L'idée est de ne pas prendre que des anciens mais ne pas prendre que des nouveaux non plus. Pablo Pagis, c'était l'occasion de le voir. J'ai envie de le voir avec nous."

18:09 - Zidane dithyrambique sur Doué "Tous mes joueurs, je les aime. C'est vrai que ce que fait Désiré depuis un moment est magnifique. Il est à l'écoute et ça j'aime bien. Il a envie de progresser et de gagner. Je me reconnais en lui quand j'étais joueur."

18:08 - Zidane commente le retour de Tchouaméni "Ce sont des joueurs différents. Il est de nouveau opérationnel. Il retrouve sa place en équipe de France et on verra ce qu'on va faire. Ça sera à moi de faire mes choix."

18:07 - Zidane sur le retour de Gusto en équipe de France et la position de Zaïre-Emery "Jules Koundé est touché donc il fallait faire un choix. Il était sur ma liste même s'il a un peu moins de temps de jeu. Il connaît l'équipe de France et je voulais lui donner la possibilité de revenir. Zaïre-Emery est bien au milieu de terrain. Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir à sa position."

18:05 - Zidane sur la position de Mbappé "De toute façon, vous êtes restés sur le fait que Kylian Mbappé allait jouer à gauche. Mais il va pouvoir aussi jouer dans sa position préférentielle."

18:04 - Zidane sur Pagis "Pablo Pagis est sélectionné ce soir car on a eu un petit problème avec Akliouche qui ne peut pas venir avec vous pour ce rassemblement. C'est un joueur que je veux voir et c'est bien de le voir sur ce rassemblement."

18:03 - Et voici la liste de Zinédine Zidane Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes et Robin Risser. Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano et Leny Yoro. Milieux de terrain : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Attaquants : Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis et Marcus Thuram.