DIRECT. Liste Zidane : une cascade de blessures et de nouvelles surprises... Heure et chaîne TV
Zinédine Zidane annonce, ce vendredi, sa liste des joueurs retenus en Équipe de France pour les deux matchs de Ligue des nations en novembre. Face à l'hécatombe de blessures, des surprises et des retours sont à prévoir.
- Zinédine Zidane dévoile sa seconde liste à la tête de l'équipe de France pour les matchs de novembre face à l'Italie et la Turquie, le 12 et 15 novembre prochain dans le cadre de la Ligue des nations.
- Pour cette liste de l'équipe de France, plusieurs joueurs sont incertains et blessés. Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé, Maxence Lacroix notamment. On note toutefois les retours de Mbappé, Tchouaméni, Konaté.
- Suivez la liste de Zinédine Zidane à partir de 18h en direct vidéo :
16:08 - De grands retours attendus dans la liste de Zidane
Et face à ces blessures en chaîne, Zinédine Zidane pourrait bien s'appuyer sur des retours importants et des cadres dont Didier Deschamps ne pouvait se passer quand il était à la tête de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni devrait retrouver sa place au milieu de terrain tout comme Marcus Thuram au sein de l'attaque. Enfin en défense, Ibrahima Konaté, forfait lors du premier rassemblement de l'ère Zidane, devrait figurer dans cette liste.
15:29 - Jean Butez et "l'effet Zidane"
Appelé par Zinédine Zidane lors de la première liste du nouveau sélectionneur des Bleus, le gardien de Côme Jean Butez, espère retrouver, encore une fois, son nom ce vendredi aux côtés des deux autres gardiens de l'équipe de France. Dans les colonnes de Ouest-France, le portier français est revenu sur ce conte de fées. "J’ai trouvé le coach Zidane très proche de nous. J’ai senti que c’était important pour lui d’avoir des discussions avec chacun et de nous transmettre sa confiance", raconte Butez qui a ajouté que l'entraineur des gardiens Fabien Barthez aime que les portiers jouent haut sur le terrain. "C’est sa philosophie. Fabien était un gardien très joueur, déjà moderne à son époque", rappelle Jean Butez.
14:51 - Des surprises attendues pour la liste de Zidane
Face à la cascade de blessures et d'incertitudes, Zinédine Zidane pourrait être tenté de réserver quelques surprises. Le latéral de Sunderland Dayann Méthalie pourrait être de la partie tout comme le défenseur central Castello Lukeba. À peine revenu de blessure, Eli Junior Kroupi, jeune attaquant de Bournemouth, pourrait également être une option.
14:13 - Des blessures en cascade..
Pour sa deuxième liste à la tête de l'équipe de France, Zinédine Zidane a eu moins de choix que la première. En cause, une hécatombe de blessés... Jules Koundé, Maxence Lacroix, Benjamin Pavard, Manu Koné, Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul ou encore Michael Olise sont forfaits ou incertains pour ce rassemblement des Bleus.
13:26 - Jour d'annonce de la liste de Zinédine Zidane !
Pour la deuxième fois de sa jeune carrière de sélectionneur, Zinédine Zidane va se présenter devant les médias au siège de la Fédération française de football (FFF) pour l'annonce de sa liste des joueurs retenus pour les deux matchs de Ligue des nations qui auront lieu le 12 novembre prochain face à l'Italie et le 15 novembre contre la Turquie. L'annonce aura lieu à 18h et sera à suivre sur la chaîne Youtube de la FFF et en direct commenté sur le site de l'Internaute.
L'annonce de la liste de Zinédine Zidane est programmée à 18h ce vendredi du côté du siège de la Fédération française de football (FFF). C'est la chaîne Youtube de la FFF qui retransmettra l'évènement.