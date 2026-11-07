Valence - Real Madrid : heure et chaîne TV du match de Liga

Le Real Madrid se déplace à Valence pour une nouvelle journée de Liga.

Avant la trêve internationale, le Real Madrid a un match important en Liga face à Valence au stade Mestalla. Après leurs troisième succès de rang face au Racing de Santander (0-3) et à l'AEK Athènes (2-3) après celui acquis lors du Classico, les Merengues abordent ce quatrième déplacement consécutif avec l'ambition de rester au contact du FC Barcelone, toujours leader incontesté du championnat espagnol. Avec 27 points en 11 journées, la Casa Blanca occupe actuellement la 3e place, derrière l'Atlético de Madrid (28 points) et le FC Barcelone (30 points). De son côté, Valence traverse une période plus compliquée, avec une 19e place et seulement 9 points au compteur. Après trois déplacements en seulement une semaine, le technicien portugais devrait procéder à plusieurs modifications dans son onze titulaire.

Heure et chaîne TV de Valence - Real Madrid

La rencontre de Liga entre Valence et le Real Madrid est à suivre en direct sur les antennes de DAZN et de Disney + à partir de 21h.