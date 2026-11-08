Atlético de Madrid - FC Barcelone : le Barça a peur de tout perdre, heure et chaîne TV
L'Atlético de Madrid a l'occasion de prendre la tête de la Liga en cas de victoire face au FC Barcelone, ce dimanche à partir de 21 heures lors de la 12e journée de Liga. Une rencontre à suivre sur DAZN et Disney+.
15:34 - Comment regarder Atlético de Madrid - FC Barcelone ?
Le match Atlético de Madrid - FC Barcelone, comptant pour la 12e journée de Liga, a été fixé le dimanche 8 novembre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Atlético de Madrid - FC Barcelone : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.
Le match Atlético de Madrid - FC Barcelone, comptant pour la 12e journée de Liga, a été fixé le dimanche 8 novembre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Atlético de Madrid - FC Barcelone : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.