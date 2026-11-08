DIRECT. Atlético de Madrid - FC Barcelone : suivez le match et le score

L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce dimanche soir à 21 heures dans le choc au sommet de la 12e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté.

20:37 - L'historique entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter ce soir pour la 179e fois de l'histoire en Liga. Jusqu'ici, le club catalan a le meilleur bilan, avec 83 victoires pour 53 succès madrilènes et 42 matchs nuls. La saison passée, le Barça s'était imposé à Madrid en Liga (1-2) mais aussi en Ligue des champions (1-2), même si c'est l'Atlético qui s'était qualifié pour les demi-finales au meilleur des deux matchs (2-0 ; 1-2), comme lors des demi-finales de la Coupe du Roi (4-0 ; 0-3). Barcelone reste malgré ces deux éliminations sur quatre succès d'affilée en Liga au Metropolitano et il faut remonter à la saison 2020-2021 pour retrouver la trace d'une victoire des Colchoneros à domicile (2-0).

20:30 - Où voir Atlético de Madrid - FC Barcelone ? Le match Atlético de Madrid - FC Barcelone, comptant pour la 12e journée de Liga, a été fixé ce dimanche 8 novembre 2026 à 21 heures. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Atlético de Madrid - FC Barcelone : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.

20:23 - FC Barcelone: Bernal pour remplacer Rodri Du côté du FC Barcelone, c'est Marc Bernal qui a été choisi par Hansi Flick pour remplacer Rodri au milieu du terrain, plutôt que Frenkie de Jong ou Gavi. Derrière, Fariñas continue sur le flanc droit de la défense, alors que devant Fermin Lopez comble l'absence de Dani Olmo. Le onze de départ du FC Barcelone : J. Garcia - Fariñas, Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo - Pedri, Bernal - L. Yamal, Fermin, Gordon - Raphinha. ????????????????????????????????????́ ✅️ #AtletiBarça https://t.co/OGo9EIzSun — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2026

20:16 - Atlético de Madrid: Kang-in accompagne Alvarez Pour ce choc contre le FC Barcelone, Diego Simeone aligne une équipe très classique, dans un 4-4-2 habituel du côté de l'Atlético de Madrid. L'absence de Romero est comblée par Pubill en défense. Devant, pour accompagner Julian Alvarez, l'entraîneur argentin a choisi Lee Kang-in. Le onze de départ de l'Atlético de Madrid: Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo - G. Simeone, Barrios, Koke, A. Baena - Kang-in, J. Alvarez. XI ????⚪ https://t.co/vdKLytFulk — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

20:09 - Atlético de Madrid - FC Barcelone, un choc entre champions du monde Atlético de Madrid - FC Barcelone, c'est une affiche au sommet à l'occasion de la 12e journée de Liga mais c'est également une rencontre entre champions du monde. Ils sont pas moins de 14 dans les effectifs des deux clubs. Il y a quatre joueurs espagnols du côté de l'Atlético (Baena, Grimaldo, M. Llorente, Pubill) et huit côté catalan (Yamal, Cubarsi, Gavi, Olmo, J. Garcia, E. Garcia, Pedri et Rodri). Sans oublier Julian Alvarez et Cristian Romero, sacrés en 2022 avec l'Argentine, qui portent aussi le maillot colchonero.

20:02 - Atlético de Madrid - FC Barcelone, c'est dans une heure Le coup d'envoi du choc de la 12e journée de Liga Atlético de Madrid - FC Barcelone sera donné dans moins d'une heure maintenant, à 21 heures, sur la pelouse de l'Estadio Metropolitano de Madrid. L'arbitre sera M. Alberola Rojas.

19:07 - Quels pronostics pour Atlético de Madrid - FC Barcelone ? Pour cette rencontre de la 12e journée de Liga, le FC Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,8 et 2,2 tandis que celle d'une victoire des Colchoneros à domicile se situe entre 3 et 3,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.

18:02 - Une cascade de blessés au FC Barcelone Si, du côté de l'Atlético de Madrid, Cristian Romero est le seul et grand absent, la situation n'est pas identique pour le FC Barcelone. Rodri ne sera pas sur la pelouse, tout comme Jules Koundé, Xavi Espart et Dani Olmo. L'entraîneur barcelonais Hansi Flick récupère toutefois Eric Garcia et Andreas Christensen, ce qui devrait lui permettre d'aligner une défense type, ou presque.

17:06 - Les compositions probables d'Atlético de Madrid - FC Barcelone Voici les compositions probables pour ce choc au sommet de la Liga entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ce dimanche 8 novembre (21 heures) au Metropolitano. Atlético de Madrid : Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo - G. Simeone, Barrios, Koke, Baena - Kang-in, J. Alvarez.

FC Barcelone : J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo - Pedri, Bernal - L. Yamal, Fermin, Gordon - Raphinha.

16:08 - Atlético de Madrid - FC Barcelone, un choc au sommet Après la victoire du Real Madrid samedi soir à Valence (0-3), l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone vont se disputer la place de leader du championnat d'Espagne ce dimanche soir. Avant ce choc, c'est le FC Barcelone qui occupe la tête, avec 30 points, comme le Real Madrid, qui a donc joué un match en plus mais qui dispose d'une moins bonne différence de buts. L'Atlético est actuellement troisième, deux points derrière les deux géants, et a la possibilité d'être seul leader en cas de victoire ce soir.

15:34 - Comment regarder Atlético de Madrid - FC Barcelone ? Le match Atlético de Madrid - FC Barcelone, comptant pour la 12e journée de Liga, a été fixé le dimanche 8 novembre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Atlético de Madrid - FC Barcelone : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.