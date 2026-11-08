DIRECT. Lens - OM : suivez le match et le score

A l'occasion de Lens - OM, les Phocéens ont l'occasion d'opérer un gros coup chez les Lensois en quête de rachat après l'humiliation en Ligue des champions.

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20:39 - L'entrée des joueurs ! Lens et l'OM font leur entrée sur la pelouse de Bollaert sous les huées du public : "Vous êtes la honte de 120 ans d'histoire" est inscrit sur une banderole déployée. Les Lensois sont attendus au tournant après la gifle reçue face à Côme (1-9).

20:35 - L'arbitre de Lens - OM Willy Delajod dirigera ce Lens - OM. Il sera assisté par Erwan Finjean, Alexis Auger et Mickaël Leleu. L'assistance vidéo sera assurée par Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari.

20:29 - La composition de l'OM ! Bruno Génésio mise sur la continuité avec son équipe type. Dans ce 4-2-3-1, les Phocéens évolueront avec une charnière centrale Aguerd - Egan Riley. Abdelli est aligné en 10 en soutien de Gouiri. Paixao et Harit prendront les ailes. #RCLOM La composition de Bruno Genesio pour défier le RC Lens ce soir ! https://t.co/O0FyeaFYNt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2026

20:20 - La composition de Lens ! Yannick Cahuzac opte pour un 3-4-3 avec la présence de Titraoui à la place de Cuisance au milieu de terrain. Pas de surprise devant avec le trident d'attaque Thauvin, Hazard, Sotoca. - avant #RCLOM Voici le aligné par Yannick Cahuzac dans le cadre de la réception de l'@OM_Officiel en @Ligue1. #FiersDEtreLensois https://t.co/vxVFb7bTgG — Racing Club de Lens (@RCLens) November 8, 2026

20:11 - Après le brouillard, la renaissance de l'OM Après avoir opéré un début de saison difficile, les Phocéens sont désormais en pleine confiance en Ligue 1, en démontre la belle série de quatre succès consécutifs dont deux à l'extérieur face à Troyes (0-2) et Angers (2-5).

20:02 - Lens sur courant alternatif en championnat Outre le carton reçu face à Côme, Lens alterne le bon et le moins bon en Ligue 1 mais à domicile les Artésiens restent solides, à l'image des précieux succès face à Lyon (2-1) et le Paris FC (2-1). En championnat, les Artésiens restent sur un revers à Lille sur le plus petit des scores (1-0).

19:57 - Génésio a demandé un décalage du coup d'envoi Après un retard d'avion des Phocéens, Bruno Génésio a demandé un décalage de quelques minutes du coup d'envoi. La réponse devrait tomber d'ici quelques minutes.

19:53 - Un choc pour raccrocher le bon wagon A l'occasion de ce Lens - OM, deux équipes qui visent le haut de tableau vont s'affronter. Les Lensois, 9es (13pts), peuvent dépasser leurs adversaires du soir, 6es (15pts), en cas de succès. L'objectif est clair, tenir le rythme infernal imposé par les deux clubs parisiens en tête du classement général (23 pts pour le PSG et 20pts pour le Paris FC).

19:45 - Coup d'envoi de Lens - OM dans 1h ! Alors que les joueurs ne devraient plus tarder à entamer leur échauffement, Bollaert commence petit à petit à se garnir à 1h du coup d'envoi de Lens - OM.

19:03 - Les compositions probables de Lens - OM RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Todibo – Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol – Mesloub, Thauvin (cap.), Hazard.

Remplaçants : Gorgelin (g.) (ou Gurtner (g.)), Skoras, Abdulhamid, Antonio, Bulatovic, Titraoui, Sotoca, Kadile, Diarra. Marseille : De Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Nnadi, Abdelli, Hojbjerg – Harit, Paixao – Gouiri.

Remplaçants : Vermot (g.), Abdallah, Bezahaf, Gomes, Kondogbia, Koum, Kamissoko, Meïté, Maupay (ou Mmadi).

17:59 - L'OM connaît la recette du succès à Lens Depuis 2011, Lens a accueilli l'OM à neuf reprises toutes compétitions confondues. Les Phocéens dominent les débats avec cinq succès à Bollaert, dont la dernière en 2024 (1-3), contre trois pour Lens à domicile et un match nul.

17:02 - Lens, les retrouvailles avec son public après l'humiliation Ce dimanche soir à l'occasion de Lens - OM, les Artésiens vont retrouver leur public quelques jours seulement après le carton historique pris à domicile en Ligue des champions face à Côme (1-9). Les hommes de Yannick Cahuzac auront le couteau sous la gorge pour délivrer une belle partition, un rachat est obligatoire ce soir, cela passera par un succès face à un concurrent direct en Ligue 1, qui plus est l'OM.

16:00 - Bruno Génésio : "Profiter de la situation" Face à la bête blessée lensoise, le gros coup est envisageable pour les Phocéens dans ce Lens - OM. Une chose est sûre, Bruno Génésio s'attend malgré tout à une réaction artésienne : "L’adversaire changera peut-être de système, il y aura certainement une réaction de leur part. Je connais ce club et c’est sûr qu’ils vont réagir demain. À nous de savoir comment supporter tout ça et profiter de la situation. On va préparer le match avec nos forces."

15:20 - Sur quelle chaîne suivre Lens - OM ? Le match Lens - OM, véritable choc de la Ligue 1, est à retrouver en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.