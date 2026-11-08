Lens - OM : "Profiter de la situation", les Phocéens visent le gros coup chez une bête blessée, heure et chaîne TV
Ce dimanche à 20h45, à l'occasion de Lens - OM, les Phocéens ont l'occasion d'opérer un gros coup chez un concurrent direct au championnat. Les Lensois, humiliés en Ligue des champions face à Côme (1-9), se doivent de réagir à domicile.
15:20 - Sur quelle chaîne suivre Lens - OM ?
Le match Lens - OM, véritable choc de la Ligue 1, est à retrouver en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.
Lens - OM, match de la 10e journée de Ligue 1, a été programmé ce dimanche 8 novembre à 20h45 au stade Bollaert-Delelis de Lens. Len - OM est à retrouver en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.