L'hommage de Zinédine Zidane à Aimé Jacquet

Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a rendu hommage à son ancien maître, Aimé Jacquet, à l'occasion d'une interview.

Aimé Jacquet est le symbole de la réussite de l'équipe de France 98. Et depuis plusieurs années, tous les anciens joueurs de l'équipe de France ont des mots touchants pour celui qui fêtera ses 85 ans le 27 novembre prochain. A l'occasion du dernier rassemblement de l'équipe de France, le tout premier de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, les deux hommes se sont retrouvés brièvement dans les couloirs du Stade de France.

À l'occasion des prochains matchs de la Ligue des nations face à l'Italie et la Turquie, "Zizou" a accordé une interview à Téléfoot ce dimanche 8 novembre et est revenu sur cette rencontre, exprimant tout le plaisir de voir Aimé Jacquet ce jour là. "Avec Mémé, c'est une relation particulière. On a gagné la Coupe du monde en France avec lui, sous ses ordres. Il nous a amenés à la victoire. Donc de le revoir, c'est toujours touchant."

Zinédine ZIDANE raconte ses retrouvailles avec Aimé JACQUET après son premier rassemblement à la tête des Bleus : On a gagné la Coupe du monde en France avec lui, sous ses ordres. Il nous a amenés à la victoire. Donc de le revoir, cest TOUJOURS TOUCHANT. () Il pouvait se dire que Dédé pouvait être entraîneur, que Lolo Blanc pourrait être entraîneur, mais que ZZ, IL NE POURRAIT PAS ÊTRE ENTRAÎNEUR. Donc peut-être que cétait la surprise, la surprise. () Il est toujours bienveillant, toujours gentil, toujours des mots Il ma dit : PRENDS DU PLAISIR. @telefoot_TF1 https://t.co/ccgJAas94z — Actu Foot (@ActuFoot_) November 8, 2026

Et selon lui, l'ancien patron des Bleus n'aurait pas misé sur lui à ce poste. "En plus, si on fait le chemin un petit peu inverse, il pouvait se dire que Dédé (Didier Deschamps) pouvait être entraîneur, que Laurent Blanc pouvait être entraîneur, mais que ZZ ne pouvait pas être entraîneur. C'était la surprise. Il est toujours bienveillant et gentil. Il m'a dit : 'Prends du plaisir' explique l'ancien numéro 10.

C'est d'ailleurs toujours le sens des propos d'Aimé Jacquet envers "Zizou". En 2018, il avait expliqué sur Europe 1 tout le bien qu'il pensait de Zinédine Zidane. "Zizou fait partie de ces extra-terrestres. C'est un extra-terrestre qui était formidable et qui avait du talent. Il s'exprimait par les pieds et son leadership était respecté. Son jeu était fantastique. Non, il n'est pas tombé du ciel étant donné qu'il s'est formé tout au long de sa carrière. On ne devient pas un super joueur comme ça du jour au lendemain. Il a beaucoup travaillé. Il avait des dons supérieurs aux autres mais c'est grâce à son travail qu'il est devenu un joueur d'exception."