Italie - France : Zidane essuie sa première défaite, Gusto fautif… les buts et le résumé

Dans cette avant-dernière journée de la Ligue des Nations, à Milan, la France, privée de Mbappé, a subi une humiliation, ce jeudi 12 novembre, face à l'Italie (3-1). Gusto a été en grande difficulté. Pio Esposito, par deux fois, et Frattesi ont marqué. Olise avait frappé le premier.

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22:41 - La France a pris une leçon en Italie (3-1) et se retrouve sous pression en Ligue des Nations ! Malgré une domination totale en première période, la France a été renversée par l’Italie (3-1). Avec ce résultat, les Transalpins (10 points, +5) prennent la tête du groupe devant les Bleus (10 points, +4). Avant le dernier match face à la Turquie, la bande à Rabiot est sous la menace de la Belgique (9 points). Les Diables Rouges accueilleront la Nazionale lors de la dernière journée. Pour rappel, il faut terminer parmi les deux premiers. Les Bleus ont été en maîtrise durant les 45 premières minutes. Olise, à la suite d’une erreur de relance de Donnarumma, a idéalement lancé les siens (20e). Sur la première frappe italienne, Maignan n’a rien pu faire face à Pio Esposito (26e), plus rapide à la réception d’un centre de Cambiaghi. Ce dernier a mis au supplice, ce soir, Gusto. Malgré les montants touchés par Barcola (35e) et Cherki (53e), les Tricolores ont coulé dans les grandes largeurs. Le pénalty manqué par Sebastiano Esposito (60e), après une faute du même Gusto, n’a pas découragé les Azzurri. Frattesi (63e), sur un bon centre de Dimarco qui a aussi profité des espaces sur le couloir droit français, et Pio Esposito (75e), sur un pénalty concédé par Upamecano, ont fini par donner une leçon aux Français. C’est la première défaite de l’ère Zidane. ???? L’ITALIE FAIT LE BREAK À SAN SIRO ! Pio Esposito ne tremble pas sur penalty et trompe Maignan, pourtant parti du bon côté ! ???????? Italie 3-1 France ???????? https://t.co/sPgElUSC7j — TF1 (@TF1) November 12, 2026

22:38 - Olise est malheureux (90e+3) À l'entrée de la surface de réparation, l'ailier de la France, d'une volée, a pris sa chance. Le ballon est passé sur la droite.

22:37 - L'Italie réalise deux changements (90e+2) Pio Esposito, auteur d'un doublé, et Barella quittent la pelouse. Ricci et Scamacca vont jouer les dernières minutes.

22:35 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura quatre minutes de plus dans ce Italie - France ! Les Bleus doivent marquer deux fois pour se qualifier, dès ce soir, pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

22:33 - La France ne trouve pas la solution (89e) Les Bleus ont la possession, mais se heurtent à une défense bien organisée.

22:31 - Olise ne trouve pas le cadre (87e) À 25 mètres, sur un coup franc, l'ailier de la France a pris sa chance. Le ballon a fini au-dessus du but de la lucarne gauche.

22:30 - Dimarco tente un geste osé (85e) Depuis la ligne médiane, le latéral de l'Italie a tenté de lober le gardien de l'équipe de France. Les Transalpins sont en confiance.

22:26 - La France réalise un changement (82e) Cherki regagne le banc de l'équipe de France. Camavinga va jouer les dernières minutes de ce Italie - France.

22:23 - La France n'existe plus (80e) L'Italie conserve la possession du ballon. Le temps joue pour les Transalpins.

22:23 - La France réalise quatre changements (77e) Gusto, Barcola, Doué et Truffert quittent la pelouse. Kumbedi, Kroupi, Mayulu et Diouf entrent en jeu.

22:20 - But pour l'Italie ! (75e) Pio Esposito s'offre un doublé. Il a tiré sur la droite de Maignan. La France ne répond plus !

22:20 - Pénalty pour l'Italie (75e) À la suite d'une mauvaise relance de Truffert, Vergara a été fauché par Upamecano. C'est une deuxième période en enfer pour les Bleus !

22:16 - L'Italie réalise un changement (73e) Doumbia prend la place de Frattesi. Pour l'instant, il est l'héros de l'Italie.

22:13 - Doué reste au sol (70e) L'ailier de l'équipe de France a pris un coup de coude de Frattesi. Il se plaint des dents.

22:12 - Les Bleus n'arrivent plus à rien (67e) La France a perdu le fil, et n'a plus la maîtrise technique dans ce choc face à l'Italie.

22:09 - But de l'Italie (2-1, 63e) Tout juste entré en jeu, Dimarco envoie un bon centre en retrait. En une touche, Frattesi reprend victorieusement avec le pied gauche ! La France est sonnée !

22:07 - L'Italie fait deux changements (62e) Dimarco et Vergara entrent en jeu. Sebastiano Esposito et Cambiaghi regagnent le banc.

22:05 - Sebastiano Esposito manque le cadre lors de ce pénalty ! Le buteur de l'Italie a mis beaucoup trop de puissance dans ce pénalty ! La France est miraculée !

22:05 - Gusto concède un pénalty (59e) Le latéral droit de l'équipe de France a été trompé par la vitesse de Cambiaghi. Il vit un match galère.

22:02 - Des buts, deux poteaux, ce choc s’emballe… suivez le match en direct Dans cette affiche de la Ligue des Nations, la France est tenue en échec par l’Italie (1-1). Esposito a répondu à l’ouverture du score d’Olise. Les Bleus ont aussi été malheureux, puisque Barcola et Cherki ont touché les montants. Pour l’heure, avec ce point du match nul, la bande à Zidane rejoint les quarts de finale de la compétition.

21:58 - Cherki touche le montant gauche ! (53e) À l'entrée de la surface de réparation, le milieu offensif de la France a, cette fois, pris sa chance. Donnarumma a repoussé le ballon sur son poteau gauche. La France n'est pas bien payée !

21:56 - Cherki a trop tardé ! (51e) Servi au point de pénalty après une superbe remontée du ballon du tandem Da Cunha - Truffert, le milieu offensif de la France a réalisé plusieurs crochets, mais il a perdu son temps d'avance face à la défense de l'Italie.

21:55 - Olise s'agace (50e) À la relance, l'ailier de l'équipe de France a perdu deux ballons d'affilée. Il s'en veut !

21:53 - Cette fois, Gusto a pris le dessus sur Cambiaghi (48e) Au point de pénalty, l'ailier de l'Italie a tenté de se retourner, mais il a été bien arrêté par le latéral de la France. Les Transalpins sont mieux repartis !

21:52 - L'Italie n'a rien changé (47e) À l'image de la France, l'Italie n'a également pas fait un seul changement pour cette reprise.

21:50 - C'est reparti ! (46e) L'Italie donne le coup d'envoi de la seconde période ! Les Transalpins jouent long pour occuper la partie de terrain des Bleus !

21:47 - La France va repartir avec les mêmes joueurs Zinedine Zidane est donc satisfait de ce qu'il a vu en première période. La pluie a cessé à Milan. On espère assister à un bon spectacle dans cette deuxième période entre l'Italie et la France.

21:46 - Sans Mbappé, les Bleus ont été dangereux offensivement ! Le trio Doué, Barcola, Olise a bien fonctionné. En revanche, contrairement à ce qui a été annoncé, la pointe de l'attaque a été gérée par Barcola, et non pas par Doué.

21:45 - Gusto n'a pas rassuré du côté de la France S'il a réalisé de bonnes choses offensivement, le latéral droit de la France a été fautif sur l'égalisation d'Esposito. ⚽️ L'ITALIE ÉGALISE À SAN SIRO ! Premier tir, premier but pour les Italiens : Pio Esposito reprend le centre de Cambiaghi et fait mouche ! ???????? Italie 1-1 France ???????? https://t.co/c6XESlQqZM — TF1 (@TF1) November 12, 2026

21:43 - Les statistiques sont en faveur de la France Les Bleus ont plus le ballon (62 %), ont plus frappé (10 contre 4), ont plus cadré (3 contre 2). Pour l'instant, il n'y a que le score qui n'est pas à l'avantage de la France.

21:33 - À la pause, la France et l'Italie sont à égalité ! (1-1) Malgré une bonne première période, la France n’est pas parvenue à faire la différence face à l’Italie (1-1). Pour l’heure, avec ce résultat, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pourtant, la bande à Zidane avait ouvert la marque grâce à une réalisation d’Olise à la suite d’une erreur de relance de Donnarumma (20e). Sur la première frappe italienne, Maignan a malheureusement été battu. Au départ, Gusto, sur le côté droit, a été pris par la vitesse de Cambiaghi. Plus rapide, Esposito a repris le centre de son partenaire (26e). Avant la pause, Barcola, quant à lui, a été malheureux puisqu’il a trouvé le montant gauche sur une frappe lointaine (35e). Le suspense demeure entier ! ⚽️ BUUUUUUT DE LA FRANCE ! ???????????? Olise récupère le ballon après une relance manquée du portier italien et ouvre le score ! ???????? ???????? Italie 0-1 France ???????? https://t.co/37GINONavD — TF1 (@TF1) November 12, 2026

21:33 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura une minute de plus, dans cette première période, entre la France et l'Italie.

21:27 - Upamecano est attentif (45e) Le défenseur central de la France est intervenu, dans sa surface de réparation, devant Tonali.

21:26 - Esposito reçoit un carton jaune (39e) Le buteur transalpin a râlé après une décision de l'arbitre. Ce n'était pas du goût de l'homme en noir de ce Italie - France.

21:25 - Barcola rate une grosse situation (38e) Sur la droite du terrain, Gusto a mis un centre très précis au premier poteau. L'attaquant de l'équipe de France, pourtant bien placé, n'a pas réussi à prolonger le ballon. L'Italie souffre !

21:22 - La France frappe le montant ! (35e) Dans l'entrejeu, après un jeu à une touche entre les gauchers Da Cunha et Olise, Barcola, à 18 mètres, a enroulé le ballon. À la suite d'un rebond, le ballon a heurté le montant gauche de Donnarumma. Le gardien de l'Italie était battu.

21:21 - Le but de l'Italie en vidéo (34e) Gusto n'a pas bien défendu lors de cette action. ⚽️ L'ITALIE ÉGALISE À SAN SIRO ! Premier tir, premier but pour les Italiens : Pio Esposito reprend le centre de Cambiaghi et fait mouche ! ???????? Italie 1-1 France ???????? https://t.co/c6XESlQqZM — TF1 (@TF1) November 12, 2026

21:20 - Cherki n'attrape pas le cadre (32e) Sur le côté gauche, à l'angle de la surface de réparation, le milieu offensif de la France a pris sa chance. Cette frappe coup du pied est passée à un mètre de la cage défendue par l'Italie.

21:18 - La France reprend le contrôle de la possession (32e) L'Italie évolue avec un bloc assez bas. Les supporters transalpins sifflent les Bleus.

21:17 - San Siro a repris espoir (30e) L'Italie est poussée par plus de 70 000 supporters. Zinédine Zidane demande du calme à ses joueurs.

21:12 - But pour l'Italie ! (1-1, 26e) Sur le côté gauche, Cambiaghi a pris de vitesse Gusto. Au premier poteau, Esposito a été le plus rapide pour reprendre le centre au sol de son partenaire. Maignan n'a rien pu faire. La France, avec ce résultat, est toujours qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

21:11 - Rabiot réalise un gros match (24e) Le capitaine de l'équipe de France gagne beaucoup de duels dans l'entrejeu. Il met en difficulté l'Italie.

21:08 - Le but d'Olise face à l'Italie en vidéo (21e) L'ailier de l'équipe de France a su profiter d'une grosse erreur de Donnarumma. ⚽️ BUUUUUUT DE LA FRANCE ! ???????????? Olise récupère le ballon après une relance manquée du portier italien et ouvre le score ! ???????? ???????? Italie 0-1 France ???????? https://t.co/37GINONavD — TF1 (@TF1) November 12, 2026

21:07 - Olise manque une nouvelle tentative (20e) Lancé en profondeur par Cherki, Gusto, juste avant la sortie, est parvenu à centrer le ballon au sol. L'ailier de l'équipe de France n'a pas réussi à mettre son pied en opposition devant Donnarumma.