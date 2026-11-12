DIRECT. Italie - France : suivez le match

C'est parti à San Siro ! Pour la 5e journée de la Ligue des Nations, ce jeudi 12 novembre, la France, privée de Mbappé, défie l'Italie sur ses terres. Elle peut se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

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20:42 - "La Marseillaise" est sifflée ! Ce n'est pas une majorité, mais c'est toujours regrettable d'assister à une telle scène.

20:41 - Il pleut finalement à San Siro ! Les conditions de jeu deviennent de plus en plus mauvaises pour ce Italie - France.

20:41 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! L'ambiance est déjà belle dans les tribunes pour ce Italie - France ! Place aux hymnes nationaux !

20:40 - Malgré les absents, Zidane n'est pas inquiet pour ce match face à l'Italie Le sélectionneur s'est confié à l'aube de ce Italie - France : "On va rechercher un équilibre pour que l'équipe soit la plus performante possible. On a les joueurs pour faire quand même un beau match. Quand on n'a pas le choix, on met les joueurs et on fait en sorte de gagner."

20:33 - Doué va jouer à un poste inhabituel face à l'Italie Avec les absences de Mbappé, Thuram et Dembélé, le joueur du PSG devrait évoluer à la pointe de l'attaque. Il sera accompagné de Barcola et d'Olise.

20:32 - De quoi souffre exactement Kylian Mbappé, forfait pour ce France - Italie ? Le capitaine des Bleus, qui a tout de même fait le déplacement de l'autre côté des Alpes, souffre d'une gêne à la cuisse, au niveau des ischios. Cette blessure reste légère, et la star du Real Madrid espère être là pour le dernier match face à la Turquie.

20:31 - Qui est le favori entre l'Italie et la France ? Pour les opérateurs de paris sportifs, les Bleus ont la pancarte du favori pour cette affiche de la Ligue des Nations. Betclic : Italie (3.63) - Nul (3.75) - France (1.86).

Winamax : Italie (3.60) - Nul (3.70) - France (1.80).

Unibet : Italie (3.80) - Nul (3.75) - France (1.77).

20:30 - Avec l'Italie, Zidane retrouve un pays qu'il connaît bien Pour Zinédine Zidane, ce déplacement à Milan possède une dimension particulière. Le sélectionneur français retrouve un pays avec lequel il a entretenu une relation forte durant sa carrière de joueur, notamment lors de son passage à la Juventus. "J'ai appris la tactique ici. Je me rappelle qu'avec Marcello Lippi, on faisait tous les jours 30 minutes de tactique. Pour un joueur comme moi qui voulais jouer au ballon, de temps en temps ça couinait. Mais j'ai bien fait de passer par là, car ils sont quand même des maestros sur le plan tactique. Il m'a donné la confiance et j'ai essayé de le lui rendre sur le terrain."

20:25 - Comment faire pour voir Italie - France ? La rencontre entre l’Italie et la France sera diffusée en direct sur TF1. Les supporters pourront également suivre ce choc entre l’Italie et la France en streaming sur TF1+.

20:22 - La France qualifiée pour les quarts de la Ligue des Nations si… Avec la victoire de la Belgique face à la Turquie (1-2), la France ne doit pas perdre face à l'Italie pour se qualifier, dès à présent, pour la suite de la compétition.

20:18 - Un point sur les conditions de jeu pour ce Italie - France ! Il a plu un peu en Lombardie durant la journée. Le ciel est toujours chargé de nuages à quelques minutes du coup d'envoi de ce Italie - France ! La pelouse est en revanche en très mauvais état.

20:11 - Mancini a joué la carte de l'humour sur le cas Mbappé ! Interrogé avant le forfait officiel de la star de l'équipe de France, le sélectionneur de l'Italie a répondu avec le sourire à la presse : "Je dirais à Mbappé de ne pas prendre de risques. Il a la Ligue des champions à jouer avec le Real Madrid ! (...) Au-delà de Mbappé, il y a de très bons joueurs comme Doué, Olise, Barcola. La France reste une grande équipe."

20:03 - Des Français ont déjà des repères à San Siro ! Andy Diouf (Inter Milan), Adrien Rabiot et Mike Maignan (AC Milan) ne seront pas dépaysés pour ce Italie - France !

19:55 - Upamecano a identifié une menace dans l'équipe d'Italie Le défenseur de l'équipe de France s'est montré élogieux envers l'attaquant de l'équipe d'Italie Pio Esposito : "C'est un très bon joueur. Il est très costaud. On a vu lors du dernier match, ce n'était pas facile."

19:47 - Et voici la composition de l'Italie pour son match face à la France ! Comme toujours, l'ex-gardien du PSG Gianluigi Donnarumma portera le brassard de la Nazionale pour ce Italie - France ! Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Roberto Mancini! ???????? Italia ???? Francia ???????? ⏰ Ore 20.45 ????️ Stadio San Siro - Milano ???? Rai Uno #ItaliaFrancia #NationsLeague #Nazionale #VivoAzzurro https://t.co/r9wK0DVNAo — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 12, 2026

19:46 - La composition de la France est tombée ! Voici les choix de Zidane ! Maignan – Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Doué, Barcola. Le XI des Bleus pour affronter l'Italie ⚔️???????? ⌚️ 20h45 sur TF1 ???? #ITAFRA https://t.co/OoPN2BITf8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2026

19:45 - H-1 avant Italie - France ! Les supporters commencent à arriver autour de San Siro pour ce choc cinq étoiles en Ligue des Nations.

19:30 - Les Bleus sont arrivés au stade ! Les visages sont fermés à l'aube de ce Italie - France, qui est capital dans cette Ligue des Nations.

17:30 - Les Bleus ont adapté leur programme d’entraînement à l'aube de ce Italie - France À la demande de la Fédération italienne et après accord de l'UEFA, l'équipe de France a prévu de s'entraîner à Clairefontaine plutôt que sur la pelouse de San Siro, afin de préserver le terrain milanais.

17:00 - Liberali se montre confiant pour ce Italie - France Le jeune milieu offensif (19 ans) pourrait fêter sa première sélection lors de cette affiche de la Ligue des Nations : "La France compte des joueurs de classe mondiale, cela ne fait aucun doute, donc ce sera un grand match. Mais nous croyons en nos chances de qualification et nous donnerons tout."

16:30 - Trois jeunes joueurs ont rejoint l'équipe de France en cours de rassemblement Pour faire face au forfait, Zinédine Zidane a appelé pour la première fois le latéral Saël Kumbedi, Éli Junior Kroupi et Senny Mayulu. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est exprimé sur le dernier cité : "J'aime tout chez lui, j'aime sa technique et ce qu'il fait. Naturellement, c'est un joueur sur la liste. On essaye de faire les choses avec cohérence. On ne va pas chercher que les Espoirs. On a une liste et quand il y a des absents on les prend."

16:00 - Une statistique inattendue en faveur de l'équipe de France Les Azzurri restent sur trois défaites consécutives dans la ville de Milan. Ils auront donc une motivation supplémentaire pour retrouver le succès devant leur public, mais c’est aussi un bon point pour l’équipe de France.

15:30 - Les Bleus solides défensivement dans cette Ligue des Nations La France n'a encaissé que deux buts lors de ses quatre premières rencontres dans cette édition de la Ligue des nations. Une solidité défensive que les Tricolores devront confirmer à San Siro lors du match face à l'Italie.



15:00 - Zidane a donné des nouvelles de Mbappé Pour rappel, la star du Real Madrid est forfait pour ce choc entre l'Italie et la France : "Il a ressenti une petite douleur. Comme d'habitude, zéro risque. Ce sont des choses regrettables mais ça fait partie du jeu. J'espère qu'on pourra l'avoir dimanche (contre la Turquie, NDLR)."

14:30 - La France toujours invaincue en Ligue des Nations Après quatre journées, les Bleus comptent trois victoires et un match nul. Un bilan qui leur permet de se présenter à Milan en tête du groupe.



14:00 - Mancini se montre ambitieux face à la France et pour la suite de la Ligue des Nations Le sélectionneur de l’Italie s’est confié à l’aube de ce France – Italie : "Vu le déroulement de ces quatre derniers matchs, nous avons une chance de nous qualifier pour les quars et nous allons tout faire pour y arriver. Il est clair aussi que le chemin est encore long et qu'il reste beaucoup de travail."

13:30 - Chaude ambiance en vue pour le match entre l’Italie et la France La Fédération italienne a confirmé que San Siro sera à guichet fermé pour cette magnifique affiche entre la France et l’Italie.



13:00 - Mancini veut encore faire progresser son équipe face à la France Le sélectionneur de l’Italie veut s’appuyer sur la jeunesse face à la France : « Certaines équipes leur donnent leur chance, d'autres non. Il est de notre devoir de repérer les jeunes talents et de les faire jouer afin de les observer de près. Nous intégrons également des joueurs un peu plus jeunes, à condition qu'ils possèdent de bonnes qualités techniques, afin de les évaluer. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent devenir de bons joueurs rapidement. »



12:30 - Un premier duel qui s’était terminé sur un nul La France et l’Italie se sont déjà affrontées en octobre au Stade de France. Cette première confrontation s’était achevée sur un score de parité (1-1). Le match retour promet donc une nouvelle bataille serrée.



12:00 - L’Italie à l’affût en Ligue des Nations La Nazionale pointe à la deuxième place avec 7 points. Trois longueurs séparent l’Italie et la France avant cette cinquième journée. Une victoire permettrait à l'Italie de revenir à hauteur des Bleus.

11:30 - Les Bleus en tête de leur groupe en Ligue des Nations La France occupe la première place du groupe A1 avec 10 points après quatre rencontres. Les hommes de Zinédine Zidane veulent poursuivre leur parcours positif et confirmer leur statut de leader.



11:00 - Une solution en streaming pour regarder Italie – France ! Les supporters pourront également suivre ce choc entre l’Italie et la France en streaming sur TF1+.



10:06 - La composition probable de la France pour défier l'Italie Malgré les absences, l'équipe de France aura une belle allure pour ce match en Italie : Maignan ; Diouf, Jacquet, Upamecano, Truffert ; Cherki, Da Cunha, Rabiot ; Olise, Barcola, Doué.

10:05 - Mbappé, Tchouaméni, Thuram.. Zidane doit revoir ses plans pour Italie - France ! Le sélectionneur de l'équipe de France a vécu un début de rassemblement assez délicat avec les forfaits des deux joueurs du Real Madrid et de l'attaquant de l'Inter. Ce sont trois coups durs.

10:03 - La composition probable de l'Italie pour cette rencontre face à la France Mancini devrait prévoir un onze de départ classique pour ce rendez-vous face à la France : Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Tonali, Doumbia ; S. Esposito, Pio Esposito, Zaniolo.

10:01 - Où regarder Italie – France ? La rencontre entre l’Italie et la France sera diffusée en direct sur TF1.