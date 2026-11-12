Italie - France : Zidane fait face à une cascade de problèmes… chaîne TV, horaire, compos

À San Siro (Milan), pour la 5e journée de la Ligue des Nations, la France affronte, ce jeudi 12 novembre, l'Italie sur ses terres. Mbappé, Thuram et Tchouaméni sont forfaits.

14:00 - Mancini se montre ambitieux face à la France et pour la suite de la Ligue des Nations Le sélectionneur de l’Italie s’est confié à l’aube de ce France – Italie : "Vu le déroulement de ces quatre derniers matchs, nous avons une chance de nous qualifier pour les quars et nous allons tout faire pour y arriver. Il est clair aussi que le chemin est encore long et qu'il reste beaucoup de travail."

13:30 - Chaude ambiance en vue pour le match entre l’Italie et la France La Fédération italienne a confirmé que San Siro sera à guichet fermé pour cette magnifique affiche entre la France et l’Italie.



13:00 - Mancini veut encore faire progresser son équipe face à la France Le sélectionneur de l’Italie veut s’appuyer sur la jeunesse face à la France : « Certaines équipes leur donnent leur chance, d'autres non. Il est de notre devoir de repérer les jeunes talents et de les faire jouer afin de les observer de près. Nous intégrons également des joueurs un peu plus jeunes, à condition qu'ils possèdent de bonnes qualités techniques, afin de les évaluer. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent devenir de bons joueurs rapidement. »



12:30 - Un premier duel qui s’était terminé sur un nul La France et l’Italie se sont déjà affrontées en octobre au Stade de France. Cette première confrontation s’était achevée sur un score de parité (1-1). Le match retour promet donc une nouvelle bataille serrée.



12:00 - L’Italie à l’affût en Ligue des Nations La Nazionale pointe à la deuxième place avec 7 points. Trois longueurs séparent l’Italie et la France avant cette cinquième journée. Une victoire permettrait à l'Italie de revenir à hauteur des Bleus.

11:30 - Les Bleus en tête de leur groupe en Ligue des Nations La France occupe la première place du groupe A1 avec 10 points après quatre rencontres. Les hommes de Zinédine Zidane veulent poursuivre leur parcours positif et confirmer leur statut de leader.



11:00 - Une solution en streaming pour regarder Italie – France ! Les supporters pourront également suivre ce choc entre l’Italie et la France en streaming sur TF1+.



10:06 - La composition probable de la France pour défier l'Italie Malgré les absences, l'équipe de France aura une belle allure pour ce match en Italie : Maignan ; Diouf, Jacquet, Upamecano, Truffert ; Cherki, Da Cunha, Rabiot ; Olise, Barcola, Doué.

10:05 - Mbappé, Tchouaméni, Thuram.. Zidane doit revoir ses plans pour Italie - France ! Le sélectionneur de l'équipe de France a vécu un début de rassemblement assez délicat avec les forfaits des deux joueurs du Real Madrid et de l'attaquant de l'Inter. Ce sont trois coups durs.

10:03 - La composition probable de l'Italie pour cette rencontre face à la France Mancini devrait prévoir un onze de départ classique pour ce rendez-vous face à la France : Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Tonali, Doumbia ; S. Esposito, Pio Esposito, Zaniolo.

10:01 - Où regarder Italie – France ? La rencontre entre l’Italie et la France sera diffusée en direct sur TF1.