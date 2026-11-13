DIRECT. Maroc - Niger : les Marocains en maîtrise, suivez le match de qualification pour la CAN 2027

Valentin Lefevre

DIRECT. Maroc - Niger : les Marocains en maîtrise, suivez le match de qualification pour la CAN 2027 Hakimi enchaînent les bijoux et montre la voie au Maroc qui gère cette rencontre qualificative de la CAN 2027 face au Niger.

Score Maroc
Maroc
3 : 1-
Score Niger
Niger
En direct

22:46 - Pas de drapeau cette fois-ci pour En-Nesyri qui participe à la fête !

En-Nesyri qui signe son retour dans la sélection marocaine par un but. Il permet à son équipe de mener 4 à 1 au score dans cette 3e journée de qualification de la CAN 2027 ! 

22:42 - Hors jeu contre le Maroc

Dommage pour En-Nesyri qui avait placé une magnifique tête dans les buts du Niger. Il est cependant hors jeu. 

22:40 - En-Nesyri de retour

En-Nesyri remt le maillot du Maroc est est accompagné sur la pelouse par El Karouani. Mazraoui a laissé sa place comme le premier buteur de ce match de qualification de la CAN 2027, Zabiri. 

22:39 - Mazraoui sanctionné

Mazraoui reçoit un jaune après une belle semelle sur un joueur du Niger dans ce match de qualification de la CAN 2027. 

22:38 - Deux nouveaux changements

Le sélectionneur des Ménas a entrepris deux nouveaux changements avec les sorties de Moutari et Sosah tandis que Soumana et Kader ont pénétré sur la pelouse. 

22:37 - Pas de but sur ce coup franc

Hakimi a laissé un de ses partenaires frapper le coup franc. Le gardien du Niger n'a pas eu besoin de bouger. 

22:36 - Mazraoui encore ciblé

Mazraoui subit une nouvelle faute d'un joueur du Niger. Cela offre une possibilité de coup franc pour Hakimi. 

22:35 - Badamassi reçoit un jaune

L'arbitre somalien sanctionne Badamassi qui commet une faute un peu inutile dans le jeu. Le Marco mène toujours 3-1 face au Niger dans cette rencontre de qualification pour la CAN 2027. 

22:31 - Les Lions de l'Atlas ressortent le ballon

Belle utilisation de la largeur et des espaces de la part des joueurs du Maroc qui coulissent tranquillement. Ils essaient de faire sortir les joueurs du Niger. 

22:29 - Nouvelle barre pour le Maroc

Cela fait deux fois qu'une action anodine a failli se transformer en but en faveur du Maroc. Le ballon a encore percuté la barre transversale de Tanja. 

22:28 - Petite tension dans la surface

Il y a eu quelques accrochages avant le corner d'Hakimi dans la surface de réparation. Le corner a failli être concluant et rentrant avec un Hakimi qui était proche du triplé. 

22:27 - Le boulet de canon d'Hakimi

Juste avant la pause de cette rencontre qualificative de la CAN 2027, Hakimi a assené un coup franc une nouvelle fois magistral. 

22:23 - Joli parade de Bono

Oumarou a tenté une frappe lointaine. La balle a flotté et a failli surprendre Bono qui a dû s'étendre pour repousser le ballon en corner. Le coup de pied arrêté ensuite n'a rien donné. Il y a toujours 3-1 dans cette rencontre de qualification de la CAN 2027. 

22:21 - El Khannouss râle

El Khannouss se plaint auprès de l'arbitre de cette rencontre de qualification pour la CAN 2027 de la semelle qu'il a pris. 

22:19 - Frappe du Niger sans danger

La 8e frappe des Ménas n'a rien donné. Le ballon passe trop au-dessus du cadre ! 

22:18 - Double changement pour le Niger

L'Algérien a procédé aux deux premiers changements de ce match de qualification pour la CAN 2027 avec les entrées de Goumey et Amadou Sabo et les sorties de Mohamed et Amoustapha averti en fin de première mi-temps. 

22:17 - Le match a repris

Le coup d'envoi de la seconde période a été donné. 

22:14 - Hakimi incontournable

La lumière et la sérénité marocaine vient encore une fois du latéral droit parisien qui a marqué ses 13e et 14e but en sélection. Grâce à lui, les Marocains sont rentrés en vestiaire avec l'esprit tranquille dans ce match de qualification de la CAN 2027. 

22:10 - Le Niger saisit toutes ses opportunités

Avec seulement 25% de possession, les Ménas ont tout de même réussi à frapper 7 fois au but avec notamment 5 tirs cadrés et un but. Il y aurait pu en avoir un deuxième mais le pénalty du Niger a été stoppé par Bono. Au total, le Niger comptabilise seulement 1 tir de moins que son adversaire du jour... 

22:05 - Le premier but d'Hakimi en vidéo

Une frappe lointaine et limpide, voilà comment on pourrait simplement décrire le premier but du capitaine marocain. Son but en vidéo : 

22:00 - Mi-temps à Casablanca !

C'est la mi-temps au Maroc. Les Lions de l'Atlas mènent 3-1 contre le Niger dans ce match qualificatif de la CAN 2027. 

21:56 - Hakimi régale et s'offre un doublé !

Quel coup franc d'Achraf Hakimi qui met une nouvelle merveille dans ce match qualificatif pour la CAN 2027. Il marque juste avant la pause ! Le Maroc s'est fait peur pendant cinq minutes mais Hakimi redonne à sa sélection deux buts d'avance ! 

21:55 - Beau sauvetage pour la 100e

Pour sa 100e sélection, Bono a bien choisi son moment. Il a sauvé son équipe d'un éventuel nul à la mi-temps dans cette rencontre qualificative de la CAN 2027 !

21:54 - Amoustapha prend un jaune

Après ce double arrêt, Amoustapha hérite d'un jaune. 

21:52 - Bono se rattrape !

Double parade de Bono qui sauve son équipe ! Oumarou se loupe. Quel match ! 

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Le match de la 3e journée du groupe A des qualifications de la CAN 2027 entre le Maroc et le Niger se déroulera à Casablanca dans le stade Mohammed V à 21h (heure française). 