DIRECT. Maroc - Niger : les Marocains en maîtrise, suivez le match de qualification pour la CAN 2027

Hakimi enchaînent les bijoux et montre la voie au Maroc qui gère cette rencontre qualificative de la CAN 2027 face au Niger.

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22:46 - Pas de drapeau cette fois-ci pour En-Nesyri qui participe à la fête ! En-Nesyri qui signe son retour dans la sélection marocaine par un but. Il permet à son équipe de mener 4 à 1 au score dans cette 3e journée de qualification de la CAN 2027 !

22:42 - Hors jeu contre le Maroc Dommage pour En-Nesyri qui avait placé une magnifique tête dans les buts du Niger. Il est cependant hors jeu.

22:40 - En-Nesyri de retour En-Nesyri remt le maillot du Maroc est est accompagné sur la pelouse par El Karouani. Mazraoui a laissé sa place comme le premier buteur de ce match de qualification de la CAN 2027, Zabiri.

22:39 - Mazraoui sanctionné Mazraoui reçoit un jaune après une belle semelle sur un joueur du Niger dans ce match de qualification de la CAN 2027.

22:38 - Deux nouveaux changements Le sélectionneur des Ménas a entrepris deux nouveaux changements avec les sorties de Moutari et Sosah tandis que Soumana et Kader ont pénétré sur la pelouse.

22:37 - Pas de but sur ce coup franc Hakimi a laissé un de ses partenaires frapper le coup franc. Le gardien du Niger n'a pas eu besoin de bouger.

22:36 - Mazraoui encore ciblé Mazraoui subit une nouvelle faute d'un joueur du Niger. Cela offre une possibilité de coup franc pour Hakimi.

22:35 - Badamassi reçoit un jaune L'arbitre somalien sanctionne Badamassi qui commet une faute un peu inutile dans le jeu. Le Marco mène toujours 3-1 face au Niger dans cette rencontre de qualification pour la CAN 2027.

22:31 - Les Lions de l'Atlas ressortent le ballon Belle utilisation de la largeur et des espaces de la part des joueurs du Maroc qui coulissent tranquillement. Ils essaient de faire sortir les joueurs du Niger.

22:29 - Nouvelle barre pour le Maroc Cela fait deux fois qu'une action anodine a failli se transformer en but en faveur du Maroc. Le ballon a encore percuté la barre transversale de Tanja.

22:28 - Petite tension dans la surface Il y a eu quelques accrochages avant le corner d'Hakimi dans la surface de réparation. Le corner a failli être concluant et rentrant avec un Hakimi qui était proche du triplé.

22:27 - Le boulet de canon d'Hakimi Juste avant la pause de cette rencontre qualificative de la CAN 2027, Hakimi a assené un coup franc une nouvelle fois magistral. [ VIDÉO BUT] Qualif. #CAN 2027 Hakimi est sur une autre planète ! Après son missile de 35 mètres, le Marocain s'offre un doublé avec un coup franc surpuissant qui termine dans le petit filet ! https://t.co/Cseb52hBG3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2026

22:23 - Joli parade de Bono Oumarou a tenté une frappe lointaine. La balle a flotté et a failli surprendre Bono qui a dû s'étendre pour repousser le ballon en corner. Le coup de pied arrêté ensuite n'a rien donné. Il y a toujours 3-1 dans cette rencontre de qualification de la CAN 2027.

22:21 - El Khannouss râle El Khannouss se plaint auprès de l'arbitre de cette rencontre de qualification pour la CAN 2027 de la semelle qu'il a pris.

22:19 - Frappe du Niger sans danger La 8e frappe des Ménas n'a rien donné. Le ballon passe trop au-dessus du cadre !

22:18 - Double changement pour le Niger L'Algérien a procédé aux deux premiers changements de ce match de qualification pour la CAN 2027 avec les entrées de Goumey et Amadou Sabo et les sorties de Mohamed et Amoustapha averti en fin de première mi-temps.

22:17 - Le match a repris Le coup d'envoi de la seconde période a été donné.

22:14 - Hakimi incontournable La lumière et la sérénité marocaine vient encore une fois du latéral droit parisien qui a marqué ses 13e et 14e but en sélection. Grâce à lui, les Marocains sont rentrés en vestiaire avec l'esprit tranquille dans ce match de qualification de la CAN 2027.

22:10 - Le Niger saisit toutes ses opportunités Avec seulement 25% de possession, les Ménas ont tout de même réussi à frapper 7 fois au but avec notamment 5 tirs cadrés et un but. Il y aurait pu en avoir un deuxième mais le pénalty du Niger a été stoppé par Bono. Au total, le Niger comptabilise seulement 1 tir de moins que son adversaire du jour...

22:05 - Le premier but d'Hakimi en vidéo Une frappe lointaine et limpide, voilà comment on pourrait simplement décrire le premier but du capitaine marocain. Son but en vidéo : [ VIDÉO BUT] Qualif. #CAN 2027 LE MISSILE ABSOLU D'ACHRAF HAKIMI !!! À 35 MÈTRES, le Marocain décoche une FRAPPE SURPUISSANTE qui termine en pleine lucarne ! https://t.co/J0ZpTCSRS0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2026

22:00 - Mi-temps à Casablanca ! C'est la mi-temps au Maroc. Les Lions de l'Atlas mènent 3-1 contre le Niger dans ce match qualificatif de la CAN 2027.

21:56 - Hakimi régale et s'offre un doublé ! Quel coup franc d'Achraf Hakimi qui met une nouvelle merveille dans ce match qualificatif pour la CAN 2027. Il marque juste avant la pause ! Le Maroc s'est fait peur pendant cinq minutes mais Hakimi redonne à sa sélection deux buts d'avance !

21:55 - Beau sauvetage pour la 100e Pour sa 100e sélection, Bono a bien choisi son moment. Il a sauvé son équipe d'un éventuel nul à la mi-temps dans cette rencontre qualificative de la CAN 2027 !

21:54 - Amoustapha prend un jaune Après ce double arrêt, Amoustapha hérite d'un jaune.