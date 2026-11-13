DIRECT. Maroc - Niger : un match de qualification à la CAN 2027 déterminant, heure et chaîne TV
Le Maroc et le Niger s'affrontent ce vendredi 13 novembre en marge de la 3e journée de qualification pour la CAN 2027.
16:03 - De nombreuses absences chez les Marocains
Pour ces qualifications de la CAN 2027 contre le Niger, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi n'a pas retenu Ismaël Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chadi Riad et Hamza Igamane tous blessés. Mais le Belge a surtout fait des choix en n'appelant pas Amine Harit, Amine Adli, Chemsdine Talbi, Zakaria El Ouahdi, Sofyan Amrabat, Samir El Mourabet, Marouane Saadane et Tawfik Bentayeb. Certains joueurs comme Harit reviennent pourtant fort avec 3 buts et une passe décisive ces dernières semaines.
15:32 - Sur quelle chaîne voir le match ?
Le match entre le Maroc et le Niger débutera à partir de 21h sur la chaîne beIN Sports 1.
15:01 - La compo probable du Niger
Le Niger va devoir sortir une grande prestation ce soir au stade Mohammed V de Casablanca pour décrocher un résultat intéressant face aux Lions de l'Atlas !
Niger : Mahamadou Tanja - Yacouba Diori, Oumar Sako, Mohamed Abdouramane, Rahim Alhassane - Ali Mohamed, Youssouf Oumarou, Mamane Sabo - Tidjani Amadou Moutari, Daniel Sosah, Abdoul-Latif Djibril Goumey
14:32 - La compo probable du Maroc
Mohamed Ouahbi a fait des choix forts en ne sélectionnant pas certains joueurs. Le Belge va très certainement opter pour un 4-3-3 ce soir lors de la 3e journée de qualification de la CAN 2027 :
Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Aguerd, Mazraoui - Belahyane, Bouaddi, El Khannouss - Brahim Diaz, Ezzalzouli, En-Nesyri
14:01 - Une double confrontation déjà décisive pour le Maroc
Premier de son groupe A dans ces qualifications de la CAN 2027, le Maroc pourrait à l'issue de cette trêve internationale valider son ticket pour la prochaine compétition qui aura lieu au Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Niger peut espérer piquer la 2nde place au Gabon, 2e grâce à la différence de buts.
Le match de la 3e journée du groupe A des qualifications de la CAN 2027 entre le Maroc et le Niger se déroulera à Casablanca dans le stade Mohammed V à 21h (heure française).