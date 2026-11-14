Algérie - Togo : "J'ai mis en garde mes joueurs", les Fennecs se méfient d'une surprise, heure et chaîne TV
A l'occasion de la 3e journée des qualifications à la CAN 2027, l'Algérie a l'occasion de conforter sa place de leader du groupe I en cas de victoire face au Togo ce samedi à 20h00.
15:00 - Hemdani se prépare à une lutte féroce face au Togo
En conférence de presse, le sélectionneur de l'Algérie, Brahim Hemdani, n'a pas caché sa méfiance sur son adversaire du soir, le Togo : "Le niveau du football africain est devenu très équilibré. J’ai mis en garde mes joueurs contre tout relâchement. Après le match contre le Burundi, je leur ai dit : nous avons gagné un point, nous n’en avons pas perdu deux. Nous devons nous imposer à domicile, devant notre public, face à un adversaire difficile qui a déjà remporté un match. Nous allons tout préparer pour décrocher la victoire et réaliser une prestation à la hauteur de nos ambitions".
14:20 - Sur quelle chaîne suivre Algérie - Togo ?
Algérie - Togo, match des qualifications à la CAN 2027, est à suivre sur BeIN Sports 1.
Algérie - Togo, match de la 3e journée des qualifications à la CAN 2027, a été programmé ce samedi 14 novembre 2026 à 20h00 au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Algérie - Togo est à retrouver en direct sur BeIN Sports 1.