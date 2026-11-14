DIRECT. Algérie - Togo : les Fennecs malmenés, le Togo joue crânement sa chance...suivez le match et le score

A l'occasion de la 3e journée des qualifications à la CAN 2027, l'Algérie a l'occasion de conforter sa place de leader du groupe I. Pour l'instant, les Fennecs manquent de tranchant offensivement.

En direct

21:31 - Patrice Neveu signe ses premiers changements à son tour (71') Le sélectionneur du Togo entame son coaching avec les sorties de Drakpe et Ouro pour les entrées de Bessile et Jean Claude. Le Togo tient pour l'instant son bon résultat.

21:30 - L'entrée d'Abdelli (69') Encore un changement pour l'Algérie avec la sortie de Chaibi pour l'entrée d'Abdelli. Le Togo n'a toujours pas procédé au moindre changement pour l'instant.

21:29 - Boulbina percute d'entrée (68') Sur sa première prise de balle, Boulbina fait parler sa vivacité pour percuter. Face à la bonne défense togolaise, l'Algérien se résout à repasser derrière.

21:27 - Hemdani enchaîne avec un nouveau changement (67') Nouveau changement pour l'Algérie avec la sortie d'Amoura et l'entrée de Boulbina, lui qui était réclamé par les supporters algériens.

21:24 - Premier changement de la partie (64') L'Algérie opère le premier changement de la partie avec la sortie d'Azzi pour l'entrée de Radouani.

21:22 - Le match s'ouvre (63') Désormais, les deux sélections laissent des espaces. A droite, Nadjombe glisse un bon centre du droit. Mastill repousse du poing avant que sa formation ne parte vite en contre. En profondeur, la passe en direction de Gouiri est interceptée.

21:21 - Hadj Moussa intenable à droite (61') Proche du poteau de corner, l'Algérien se montre insaisissable avec ses crochets éclairs. Son centre est repoussé.

21:19 - L'énorme occasion du Togo ! (59') Sur un merveilleux centre enroulé d'Ouro, Laba déboule à l'entrée des 5,50 mètres pour déposer une tête puissante à bout portant. Alors que toute la défense algérienne était battue, le geste du Togolais passe de peu à côté !

21:18 - Corner pour l'Algérie (57') Après une perte de balle dangereuse de Karim proche de sa surface, Gouri s'empresse de délivrer un centre. L'attaquant gratte un corner.

21:15 - Les Algériens se cassent les dents (55') Face au bloc hermétique togolais, l'Algérie conserve mais ne parvient pas à trouver les décalages entre les lignes. Dans la surface, Maza lâche une frappe depuis un angle fermé. Sortie de but pour les Eperviers.

21:13 - Maza perd le ballon (53') Le long de la ligne de touche à droite, Maza se fait intercepter par Karim qui porte le ballon. Le Togo, dans un temps fort, place même une frappe croisée, repoussée des deux poings par Mastil.

21:11 - Le Togo dans une bonne position (51') Dans la surface algérienne à droite, Denkey ajuste un petit centre à ras de terre pour Karim. Alors que la défense des Fennecs avait laissé de l'espace, l'attaquant togolais manque d'instinct. Il opte pour une feinte avant de lâcher sa frappe contrée. Il y avait sûrement mieux à faire sur ce coup.

21:09 - Hadj Moussa un poil gourmand (49') Au second ballon après avoir tiré son corner, Hadj Moussa percute à l'entrée de la surface avec deux feintes de centre consécutives. L'Algérien concède la sortie de but.

21:07 - Maza manque sa dernière passe (47') Après une bonne passe entre les lignes pour Maza, le milieu algérien se met rapidement dans le sens du but pour amorcer un slalom. Sa passe/frappe est totalement manquée et file en sortie de but.

21:06 - C'est reparti ! (46') Place à la deuxième période d'Algérie - Togo !

20:49 - C'est la pause, les Fennecs ne trouvent pas la faille ! (0-0) Si l'Algérie présente une possession de balle largement à son avantage, elle ne parvient pas vraiment à mettre à mal la défense togolaise malgré les grosses occasions d'Amoura et Gouri.

20:48 - Gouiri manque sa tête ! (45+3') Sur un joli centre au second poteau de Bentaleb, Gouri, à bout portant, ne parvient pas à ajuster sa tête. C'était une sacrée occasion pour les Fennecs !

20:47 - Premier tir cadré togolais (45+2') Quasiment dans l'axe à 30 mètres, Denkey tente une frappe difficile. Mastil n'a aucun problème pour se saisir du ballon.

20:47 - Temps additionnel (45+1') L'arbitre assistant indique trois minutes de temps additionnel en cette fin de première période d'Algérie - Togo.

20:45 - Brassier reste au sol (44') Dans sa surface, Brassier reste au sol après avoir contré un centre. L'Algérie va bénéficier d'un corner.

20:43 - Le Togo se projette vite (42') Après une interception d'une passe en profondeur à destination de Gouiri, les Togolais filent rapidement côté opposé. Karim cherche à s'extirper du marquage avant de provoquer la faute d'Azzi.

20:40 - Drakpe tout proche d'ouvrir le score ! (40') Sur corner, le Togo passe à rien de débloquer le score ! Au niveau du point de penalty, Drakpe s'élève dans les airs dans le bon rythme pour assener une tête dans l'axe. C'était sans compter le sauvetage d'Abada !

20:36 - L'attaque placée de l'Algérie (38') Les Fennecs mettent en place leur jeu de possession dans le camp togolais sans pour autant trouver la faille. En contre, Laba est lancé en profondeur et obtient un corner.

20:35 - Hadj Moussa provoque la faute (35') Intenable dans cette première période, Hadj Moussa tente de contourner Brassier le long de la ligne de touche à droite. Le Togolais, pris de vitesse, commet la faute. Coup franc pour l'Algérie.