Tunisie - Libye : heure et chaîne TV du match de qualification de la CAN 2027

Troisième journée des qualifications de la CAN avec la Tunisie qui affronte la Libye ce vendredi 13 novembre.

Place à la troisième journée des qualifications de la CAN 2027 ce vendredi 13 novembre. Parmi les affiches de la journée, la Tunisie affronte la Libye dans le cadre du groupe H. Et pour le moment, les Aigles de Carthage ne sont pas dans une position favorables. Contraints à deux matchs nuls par l'Ouganda et le Botswana lors des deux premières journées des éliminatoires, les Tunisiens ne sont que 3e et donc pas qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et problème supplémentaire, l'Ouganda étant un des pays hôte de la CAN 2027, le pays est donc qualifié automatiquement. Les coéquipiers d'Ismaël Gharbi doivent donc finir devant le Botswana s'ils souhaitent défendre leurs chances cet été...

Le onze probable de la Tunisie : Aymen Dahmène – Mohamed Dräger, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Maâloul – Aïssa Laïdouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismaël Gharbi – Elias Saad, Sayfallah Ltaïef, Mohamed Ali Ben Hammouda.

Heure et chaîne TV de Tunisie - Libye

La rencontre entre la Tunisie et la Libye est à suivre ce vendredi 13 novembre est programmé à 16 h, heure locale, au stade Taieb Mhiri de Sfax, à 17 heures donc en France et sera diffusée en direct sur BeIN Sports 1.