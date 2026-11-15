DIRECT. France - Turquie : suivez le match et le score

A l'occasion de la 6e et dernière journée de Ligue des nations, la France accueille la Turquie avec l'objectif de valider la qualification pour le Final 8. Il faut au moins un nul pour les hommes de Zinédine Zidane.

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21:04 - Bonne sortie de Demiral (19') Alors que les Bleus tentent de faire la différence dans les petits espaces autour de Cherki, Demiral sort de sa ligne de défense et vient chiper le cuir dans les pieds du Tricolore. Nouveau contre amorcé par les Turcs.

21:02 - Le contre turc proche de faire mouche ! (17') Sur un contre éclair, Gul profite d'espace pour se présenter seul face à Konaté dans la surface française. Le défenseur ne se jette pas avant de fermer la porte. Corner pour les visiteurs dans ce France - Turquie.

21:00 - Les Bleus poussent (15') Cette fois c'est Mbappé qui bute sur Ozer ! Légèrement dans la surface turque côté gauche, Mbappé et Cherki combinent dans les petits espaces. L'attaquant enchaîne avec une frappe puissante, repoussée par le portier proche de son poteau droit.

20:58 - Cherki croise trop son tir ! (13') Trouvé dans la surface en profondeur, Mbappé signe un joli contrôle avant de lâcher un ballon en retrait pour Cherki. Le Citizen place une frappe en première intention qu'il croise trop.

20:56 - La tête de Rabiot passe au-dessus (11') Côté droit, Kumbedi délivre un centre enroulé sur la tête de Rabiot qui tente de décroiser depuis le point de penalty. Son ballon passe largement au-dessus. Les Bleus commencent à prendre le dessus dans ce France - Turquie.

20:55 - Yilmaz impeccable face à Barcola (10') Suite à un mouvement enclenché par Mbappé, Barcola est décalé à gauche. Le Français part immédiatement dans le fermé mais tombe face à un Yilmaz précis dans sa couverture de balle. Sortie de but pour la Turquie.

20:53 - Kumbedi bombe le torse (8') Face à la percussion d'Elmali le long de la ligne de touche à gauche, Kumbedi met son corps en opposition pour cadenasser le Turc qui râle auprès de Zidane au moment de se relever.

20:51 - La France conserve avant la frappe de Rabiot ! (6') Après une grosse séquence de possession de balle de l'équipe de France aux abords de la surface adverse, Rabiot place une frappe puissante excentré sur la droite. Ozer est obligé de dévier des deux poings ce tir cadré.

20:49 - Cherki glisse sur sa passe (4') Alors que Mbappé s'était proposé en profondeur, Cherki lâche un ballon un peu trop appuyé. Le milieu de terrain avait perdu ses appuis au moment de déclencher en ce début de France - Turquie.

20:48 - Mbappé décroche (2') Sur cette première possession française, Da Cunha trouve Mbappé dans le rond central. Le Tricolore fait mine de crocheter par deux fois avant de décaler côté droit. Olise porte le ballon aux abords de la surface turque.

20:46 - France - Turquie, c'est parti ! Le coup d'envoi de France - Turquie vient d'être donné !

20:38 - L'entrée des joueurs ! Les deux sélections font leur entrée sur la pelouse. Place aux hymnes avant le coup d'envoi de France - Turquie !

20:36 - Les arbitres de France - Turquie L'Anglais Chris Kavanaghil sera l'arbitre de ce France - Turquie. Il sera assisté de ses compatriotes Dan Cook et Ian Hussin, tandis que Robert Jones officiera en tant que quatrième arbitre.

20:30 - L'exemple de 2019 pour la Turquie Depuis le premier France - Turquie en 1996, les Bleus n'ont perdu qu'une seule fois, c'était en 2019 pour les qualifications à l'Euro (2-0). Sinon, les Français restent largement dominateurs dans les confrontations avec 5 victoires et 1 nul en 7 matches.

20:21 - La composition de la Turquie ! En face, Sergen Yalçin aligne une composition avec une défense à trois avec Topcu, Bardakci, Demiral et les deux pistons Elmali et Celik. Derrière Gul en pointe, Guler et Uzun sont titulaires. A Millî Takmmzn Fransa karsnda sahaya çkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR | @TK_TR https://t.co/gVBLsF9tNO — Türkiye #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 15, 2026

20:11 - La composition de l'équipe de France ! Pour ce France - Turquie, Zinédine Zidane opte pour un 4-3-3 avec des surprises en défense avec les titularisations de Diouf et Kumbedi dans les couloirs. Au milieu, Cherki est finalement titulaire aux côtés de Da Cunha et Rabiot. Le triptyque d'attaque est composé d'Olise - Mbappé - Barcola. Notre face à la Turquie Tous ensemble pour décrocher la qualification ce soir #FRATUR https://t.co/ghuDh5YJW4 — Equipe de France (@equipedefrance) November 15, 2026

20:02 - La Turquie pour un premier succès En face, la Turquie se présente sans aucune victoire dans la compétition, soit cinq défaites consécutives. Les Turcs pointent ainsi logiquement en dernière place de ce groupe avec 0 pt.

19:53 - Les Bleus, objectif qualification Si les Bleus ont perdu la première place du groupe après la défaite en Italie (3-1), ils ne sont plus qu'à un petit point d'assurer la qualification pour le Final 8. Un match nul ce soir et les hommes de Zinédine Zidane valideront le bon début de compétition opérée.

19:45 - France - Turquie, coup d'envoi dans une heure ! Alors que le stade Atlantique de Bordeaux se garnit petit à petit, le coup d'envoi de France - Turquie sera donné dans une heure !

18:40 - Le retour de Mbappé avec les Bleus Après avoir été mis au repos face à l'Italie, Mbappé devrait bien faire son retour ce soir avec les Bleus, à la pointe d'une attaque composée d'Olise et Barcola. Le Tricolore est ultra décisif avec l'équipe de France, lui qui reste sur 12 buts sur ses 13 derniers matches. L'attaquant madrilène avait d'ailleurs marqué en Turquie lors du match aller.

17:31 - La composition probable de la Turquie ! En face, Sergen Yalçin devrait reconduire son 4-2-3-1 avec l'absence de son défenseur Kabak. Guler devrait être titulaire en 10. Çakır - Çelik, Demiral, Topçu, Kadıoğlu - Çalhanoğlu, Yüksek - Akgün, Güler, Yılmaz - Ünal.

16:24 - La composition probable des Bleus ! Pour cette rencontre face à la Turquie, Zinédine Zidane devrait aligner un 4-4-3 avec notamment Diouf dans le couloir et Zaire-Emery au milieu de terrain : Maignan - Diouf, Jacquet, Konaté, Truffert - Zaire-Emery, Da Cunha, Camavinga ou Cherki - Olise, Mbappé, Barcola.

15:27 - Zinédine Zidane : "C'est agaçant" En conférence de presse avant France - Turquie, Zinédine Zidane a nié tout conflit avec son capitaine Kylian Mbappé : "Je ne vais pas rentrer dans le débat, la relation se passe parfaitement. Pour le joueur comme pour moi. Je ne peux pas empêcher ce qui se dit. Oui, les choses qui me reviennent, forcément, c'est assez agaçant".

14:30 - Sur quelle chaîne suivre France - Turquie ? France - Turquie, match de la 6e journée de la Ligue des nations, est à suivre en direct et en exclusivité sur TF1.