DIRECT. France - Turquie : "C'est agaçant", Zinédine Zidane hausse le ton avant la Turquie, heure et chaîne TV

Theo Mouton

DIRECT. France - Turquie : "C'est agaçant", Zinédine Zidane hausse le ton avant la Turquie, heure et chaîne TV A l'occasion de la 6e journée de Ligue des nations, la France accueille la Turquie, au Stade Atlantique de Bordeaux, ce dimanche à 20h45. Défaits en Italie (3-1), les Bleus comptent reprendre les commandes du groupe 1.

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France - Turquie, match de la 6e journée de la Ligue des nations, a été programmé ce dimanche 15 novembre à 20h45 au stade Atlantique du Bordeaux. France - Turquie est à retrouver sur TF1.