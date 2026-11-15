Ronaldinho : de retour sur les terrains à l'âge de 46 ans, la star brésilienne est-elle toujours aussi magique ?

À 46 ans, Ronaldinho réalise un come-back historique dimanche 15 novembre avec Ravenne, équipe de troisième division italienne. La légende brésilienne permettra-t-elle à l'équipe de réaliser son rêve de monter en Serie A ?

C'est un des come-back les plus attendus de l'histoire du sport. Plus de onze ans après sa dernière apparition professionnelle sous les couleurs du club brésilien de Fluminense, Ronaldinho retrouve la compétition officielle à l'âge de 46 ans, dimanche 15 novembre. Le Ballon d'Or 2005 sera aligné d'entrée dans le XI du club de Ravenne à l'occasion de la 14e journée de Serie C face au grand rival régional, Forli. "Il jouera d'entrée, il n'y a aucun doute. Nous devons obtenir un résultat. Nous jouons toujours avec trois attaquants. Il sera l'un des trois", a confirmé l'entraineur Andrea Mandorlini, cité par L'Équipe.

Ce retour inattendu de la star du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l'AC Milan, qui n'a pris part qu'à une seule séance d'entrainement avec ses nouveaux partenaires, suscite autant la curiosité que les interrogations quant à son état physique et ses automatismes. Le champion du monde 2002 (97 sélections, 33 buts), qui a été recruté l'été dernier, ambitionne d'inscrire le 300e but de sa carrière. Une mission facilitée par le fait qu'il a déjà été désigné pour tirer l'ensemble des penalties de la formation d'Émilie-Romagne, selon son coéquipier Simone Rabbi. "Revenir sur le terrain après tant de temps, c'est très beau, je suis là pour vivre un moment spécial de ma vie. J'ai tout vécu dans le football : c'est une opportunité complètement différente, je veux faire partie du rêve de mes amis qui travaillent pour Ravenne", a confié la légende brésilienne au micro de Sky Sport.

Mener Ravenne en Serie A

L'arrivée de Ronaldinho provoque une ferveur sans précédent autour du club italien, deuxième de série C (la troisième division), qui joue à guichets fermés face au 15e du championnat. Pour répondre à l'affluence exceptionnelle générée par la présence de "Ronnie", l'enceinte habituelle de 5 000 places a été agrandie par l'installation d'une tribune provisoire de 1 800 sièges, symboliquement baptisée "R10". Alors que cette opération pourrait s'apparenter à un simple coup médiatique, la direction tient à en défendre la portée sportive. "Son implication dans l'équipe n'est pas un geste symbolique ni un coup marketing pour faire parler de nous", a insisté le président et propriétaire italo-américain Ignazio Cipriani, arrivé aux commandes du club en 2024.

Au-delà du prestige lié à la signature d'une icône mondiale, ce recrutement s'inscrit dans un projet d'envergure visant à mener à terme Ravenne jusqu'en Serie A, un niveau que le club n'a encore jamais atteint dans son histoire. Dans l'immédiat, l'équipe ambitionne de retrouver la Serie B, quittée en 2008. À seulement six points du leader La Spezia et avec quatorze points d'avance sur les troisièmes de Forli, ce premier objectif pourrait bien devenir réalité.