Saël Kumbedi : qui est le latéral, surprise de Zidane en équipe de France ?

Saël Kumbedi est un joueur de D2 allemande et désormais joueur de l'équipe de France.

La liste des Bleus réserve parfois des surprises, et celle dévoilée par Zinédine Zidane il y a quelques jours n'a pas échappé à la règle. Pour pallier le forfait de Pierre Kalulu, victime d'une blessure avec une lésion aux ischios du membre inférieur gauche, le sélectionneur a choisi de piocher du côté des Espoirs. Son choix s'est porté sur Saël Kumbedi, un latéral droit de 21 ans qui évolue actuellement à Wolfsburg, en deuxième division allemande. Une première convocation chez les A qui intervient alors que le joueur avait initialement été retenu par Gérald Baticle pour deux matchs amicaux avec les Bleuets, contre l'Italie et l'Angleterre.

Formé au Havre, Kumbedi compte neuf sélections chez les Espoirs mais n'avait jamais goûté à l'équipe de France A. Il est arrivé à Wolfsburg le 1er janvier dernier contre six millions d'euros après un prêt, il a connu avec son club une relégation historique en mai dernier, la première de l'histoire du club allemand. Malgré cette descente en deuxième division, le défenseur est resté et s'est imposé comme un titulaire incontournable sous les ordres de Tobias Strobl, hormis une blessure musculaire qui lui a fait manquer trois rencontres.

Pourquoi ce choix en dit long sur l'état du poste

Avant de rejoindre l'Allemagne, Kumbedi avait fait ses classes à l'Olympique Lyonnais, où il avait débarqué en 2022 contre un million d'euros. Il y avait fait ses débuts en Ligue 1 à seulement 17 ans, lors de la saison 2022-2023, sous Peter Bosz puis Laurent Blanc, qui l'avait beaucoup utilisé. Au total, il a porté 62 fois le maillot lyonnais, dont quatre apparitions en Ligue Europa la saison dernière. Cette sélection, aussi inattendue soit-elle, met en lumière la grande sécheresse du vivier français aux postes de latéral droit.

Elle confirme également la ligne directrice adoptée par Zinédine Zidane depuis sa prise de fonction : privilégier les jeunes profils plutôt que de rappeler des joueurs plus expérimentés. "Je voulais vous saluer et surtout vous souhaiter la bienvenue. Je sais que vous avez bien bossé. Le château n'est pas très loin et c'est votre prochaine étape. Il faut travailler pour que vous soyez le plus proche possible du château. Je sais que vous travaillez bien en club, mais l'équipe de France, c'est quand même l'équipe de France. Moi, je vais vous suivre de toute façon, un peu tous" avait lancé Zidane aux espoirs au début de son mandat.