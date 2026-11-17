L'Algérie se déplace sur la pelouse du Togo ce mardi pour le compte de la 4e journée de la phase de qualifications à la CAN 2027. Suivez le match et le score en direct.

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16:51 - Les deux équipes vont rentrer sur la pelouse Le coup d'envoi de ce Togo - Algérie va être donné dans quelques instants. Les deux formations vont entrer sur la pelouse avant les hymnes nationaux.

16:44 - L'Algérie invaincue depuis la Coupe du monde Avant d'aborder ce Togo - Algérie, les hommes de Brahim Hemdani peuvent se targuer de ne pas voir perdu le moindre match depuis la Coupe du monde 2026. Trois victoires et un match nul dans cette phase de qualification à la CAN 2027 et l'élimination face à la Suisse en 16e de finale du Mondial a presque déjà été oubliée.

16:36 - Le bilan des confrontations directes entre le Togo et l'Algérie Ça fait maintenant plus de dix ans que les Éperviers ne se sont plus imposés face à l'Algérie. Sur les neuf derniers matchs entre les deux équipes, le Togo n'a battu les Fennecs qu'une seule fois pour sept défaites et un match nul.

16:28 - L'Algérie peut déjà se qualifier pour la CAN 2027 On connait désormais le résultat de l'autre match du groupe I qui avait lieu à 14h. Le Burundi et la Zambie se sont quittées sur un score de parité (1-1) et offrent la voie royale aux Fennecs. Un succès lors de ce Togo - Algérie et ils valideraient déjà leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

16:21 - Et la composition du Togo avec un joueur de Ligue 1 Et voici les choix de Patrice Neveu pour ce Togo - Algérie. Le Troyen Dermane Karim débute comme l'ancien Marseillais Lilian Brassier. La compo des Togolais : Barcola - Sana, Brassier, Boateng, Koudossou, Nadjombe - Fofana, Djene, Dermane, Klidje - Denkey

16:14 - "Un tout autre match", promet Neveu Le sélectionneur du Togo a rappelé en conférence de presse que ce Togo - Algérie ne sera pas la même rencontre que la dernière entre les deux équipes il y a quelques jours où l'Algérie s'était imposé au terme d'une partie largement dominée (1-0). "Demain sera véritablement un tout autre match, et j’espère que l’efficacité sera au rendez-vous. On a joué sur un bloc médian parce qu’il le fallait, et on a quand même su se créer des occasions. L’essentiel sera d’être capable de switcher d’une phase à l’autre, de se procurer des occasions et de marquer", a déclaré Patrice Neveu.

16:07 - Le XI de l'Algérie est connu ! Privé d'Hadj Moussa et de Maza, le sélectionneur algérien a du faire des choix. Le Marseillais Himad Abdelli fait son apparition dans le onze de départ au même titre que Farès Ghedjemis. En pointe, Gouiri est suppléée par Bakrar. La compo de l'Algérie : Mastil - Radouani, Abada, Touba, Bensebaini - Bentaleb, Abdelli, Titraoui - Ghedjemis, Bakrar, Rebbach.

16:00 - Le coup d'envoi de Togo - Algérie, c'est dans une heure ! Les deux équipes sont arrivées au Stade de Kégué à Lomé pour disputer cette rencontre de la phase de groupes de la qualification à la CAN 2027. Le coup d'envoi est prévu à 17h.

15:06 - La situation au classement du groupe I avant Togo - Algérie Groupe I de la phase des qualifications à la CAN 2027 : Algérie, 7 pts (+3) Zambie, 4 pts (0) Togo, 3 pts (-3) Burundi, 2 pts (-2)

14:21 - Un grand pas vers la qualification pour l'Algérie ? En cas de succès dans ce Togo - Algérie, les Verts se rapprocheraient de la qualification pour la CAN 2027. À deux journées de la fin, ils pourraient disposer de sept points d'avance sur la troisième place. Mais tout cela dépend encore du résultat du match entre le Burundi et la Zambie qui a débuté à 14h.

13:42 - "Une défaite très frustrante", pour Patrice Neveu et le Togo Avant ce Togo - Algérie, le sélectionneur togolais est revenu sur la défaite de son équipe en Algérie : "On avait bien préparé ce match. Les joueurs ont bien travaillé sur l’organisation qu’on avait mise en place. Après, sur un ballon, on n’y est pas et, malheureusement, on prend ce but. C’est une défaite très frustrante pour mes joueurs et pour l’équipe."

13:01 - Le Togo doit réagir Après une victoire en début de campagne de qualification face au Burundi (1-0), les Togolais ont enchainé deux déplacements qui se sont ponctués par des défaites. Le retour à Lomé aujourd'hui pourrait leur faire le plus grand bien afin de se relancer dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

12:17 - La compo probable algérienne pour Togo - Algérie Sans Maza et Hadj Moussa, le sélectionneur algérien va devoir faire des choix. Il pourrait être tenté de repasser en 4-3-3 avec la présence du Marseillais Amine Gouiri en pointe de l'attaque. Avec l'absence de Maza, c'est un autre Marseillais qui pourrait le remplacer. En effet, Abdelli pourrait débuter. Le XI probable des Fennecs : Mastil - Radouani, Abada, Touba, Bensebaini - Bentaleb, Abdelli, Chaïbi - Ghedjemis, Gouiri, Amoura.

11:37 - L'Algérie, toujours invaincue ! Avant ce Togo - Algérie, les Fennecs se sont difficilement imposés face à cette même équipe togolaise grâce à un but tardif de Ramy Bensebaini. Cela a permis aux Fennecs de continuer leur séquence d'invincibilité dans cette phase de qualifications à la CAN 2027 avec deux victoires et un match nul.

10:51 - Deux forfaits de taille pour l'Algérie Avant ce déplacement au Togo, l'Algérie a dû faire avec deux gros coups durs. "Anis Hadj Moussa et Ibrahim Maza ne prendront pas part au déplacement de la sélection nationale à Lomé, prévu ce dimanche après-midi, en prévision de la rencontre face au Togo, programmée ce mardi », a annoncé la Fédération algérienne de football dans un communiqué publié ce dimanche.