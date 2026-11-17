DIRECT. Togo - Algérie : deux énormes coups durs pour les Fennecs avant un déplacement périlleux, heure et chaîne TV
L'Algérie se déplace sur la pelouse du Togo ce mardi pour le compte de la 4e journée de la phase de qualifications à la CAN 2027.
10:04 - Togo - Algérie au programme aujourd'hui !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté ce Togo - Algérie, match du groupe I des qualifications à la CAN 2027. La rencontre débutera à 17h tout à l'heure et sera à suivre à la télévision sur Bein Sports 1 et en direct commenté sur le site de l'Internaute.
Le match Algérie - Togo, qui compte pour la 4e journée de la phase de qualifications à la CAN 2027, a été programmé à 17h à Lomé. Bein Sports 1 diffusera cette affiche.