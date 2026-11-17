Après une large victoire vendredi (5-1), le Maroc retrouve le Niger ce mardi à 21h lors de la quatrième journée de qualification pour la CAN 2027. En cas de victoire ou de match nul, les Lions de l'Atlas pourraient décrocher leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez le match en direct.

En direct

22:14 - Tanja sauve le 2-0 ! (0-1, 51e) Quelle occasion pour Yassir Zabiri ! Lancé à la limite du hors-jeu dans le dos de la défense nigérienne, l'attaquant marocain frappe au premier poteau mais Tanja se détend pour repousser en corner. Ça ne donne rien par la suite.

22:13 - Premier avertissement (0-1, 49e) Pour avoir commis la faute sur Oumarou en début de deuxième mi-temps, Nayef Aguerd a écopé du premier carton jaune du match.

22:11 - Ouazane au sol (0-1, 48e) Dans sa moitié de terrain, Abdallah Ouazane est touché à la cheville. Il se relève difficilement.

22:10 - But refusé pour le Niger ! (0-1, 47e) Cette deuxième mi-temps démarre fort mais le but nigérien est refusé pour une position de hors-jeu après une succession de têtes.

22:09 - Coup franc intéressant pour le Niger (0-1, 46e) Faute sur Youssouf Oumarou et le Niger a l'occasion d'égaliser en ce début de deuxième période.

22:08 - Le Niger lance la deuxième mi-temps ! (0-1, 46e) Sosah relance Niger - Maroc.

22:08 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

21:50 - Mi-temps à Rabat, le Maroc à 45 minutes de la CAN 2027 ! Sur un six mètres de Bounou, Mitiku Tewodros siffle la mi-temps et renvoie les 22 joueurs de Niger - Maroc aux vestiaires. Grâce à un but d'Abdallah Ouazane, les Lions de l'Atlas mènent 1-0 et sont à 45 minutes de valider leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

21:49 - Une minute (0-1, 45e) Une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps.

21:47 - Sosah trop court (0-1, 43e) Largement dominé dans ce premier acte, le Niger se relève un peu dans ces dernières minutes. Néanmoins, les joueurs de Nabil Neghiz manquent de précision dans les transmissions, à l'image de cette passe pour Sosah qui termine en six mètres.

21:45 - El Karouani bien placé (0-1, 41e) Rare offensive du Niger mais El Karouani se place pour se laisser tomber dans sa surface et obtenir une faute commise par Latif. Bounou peut dégager.

21:41 - Le Niger se montre.. un peu (0-1, 37e) Récupération de Sabo dans les pieds de Zabiri. Les Nigériens remontent le terrain avant de temporiser et de finalement perdre le ballon.

21:39 - Le Maroc continue d'appuyer (0-1, 35e) Bien qu'ils mènent au score, les Lions de l'Atlas veulent se mettre à l'abri et inscrire le but du break. Pour l'instant, ça tient côté Niger.

21:36 - Ouazane, encore lui (0-1, 32e) Abdallah Ouazane fait des misères au Niger ! L'ailier pousse le ballon dans son couloir et Latif est obligé de faire faute aux abords de la surface de réparation. Coup franc dangereux à venir.

21:35 - El Khannouss tente sa chance (0-1, 31e) Pas attaqué sur l'aile gauche, Bilal El Khannouss repique vers le centre du terrain et déclenche un tir soudain. C'est repoussé par Tanja sur sa gauche.

21:34 - Ouazane fait mal (0-1, 30e) Corner obtenu par le buteur de la rencontre. Sa vitesse et ses qualités de percussion font mal dans cette première demi-heure.

21:34 - Diaz se rate (0-1, 30e) Trouvé à l'entrée de la surface après le corner marocain, Brahim Diaz manque sa prise de balle et perd le cuir.

21:30 - Les Marocains dans l'incompréhension (0-26e) Alors que son intervention semblait régulière, Aït Boudlal est sanctionné d'une faute sur Sosah.

21:29 - Zabiri bute sur Tanja (0-1, 26e) Quatrième tir marocain dans cette première demi-heure de jeu. Au point de penalty, Zabiri se retourne et frappe en pivot. Tanja repousse comme il peut.

21:25 - Ouazane ouvre son compteur ! (0-1, 21e) Muet lors de ses deux premières sélections, Abdellah Ouazane ouvre son compteur avec la sélection marocaine. Une-deux entre l'ailier de l'Ajax Amsterdam et Brahim Diaz qui remise d'une talonnade. Après un contrôle, Ouazane ouvre son pied et trouve le chemin des filets à l'opposé. Un but synonyme de qualification pour la CAN 2027.

21:24 - Zabiri a hésité (0-0, 20e) Les Marocains continuent d'attaquer dans cette première période ! Combinaison sur le côté gauche et El Karouani centre au premier poteau pour Zabiri qui veut contrôler. Il touche finalement le ballon de la main qui termine en six mètres.

21:20 - Le Maroc réclame un penalty ! (0-0, 16e) Les Lions de l'Atlas sont furieux ! Sur un corner marocain, Yassir Zabiri contrôle et reprend de volée. Tanja est battu mais Abdourahmane dévie la trajectoire du bras. Si cela semble flagrant, Mitiku Tewodros ne désigne pas le point de penalty.

21:19 - Le Maroc bute sur le Niger (0-0, 15e) Pour le moment, la défense nigérienne prend le pas sur les attaques timorées du Maroc, à l'image de ce centre en retrait marocain, dégagé par Sabo.

21:17 - Zabiri se rate ! (0-0, 13e) Lancé dans la profondeur, Yassir Zabiri profite de l'espace pour frapper en première intention. Son tir est complètement manqué avant d'être contré en corner par Sako.