Niger - Maroc : les Lions de l'Atlas visent la qualification à la CAN 2027, heure et chaîne TV
Après une large victoire vendredi (5-1), le Maroc retrouve le Niger ce mardi à 21h lors de la quatrième journée de qualification pour la CAN 2027. En cas de victoire ou de match nul, les Lions de l'Atlas pourraient décrocher leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations.
16:34 - Le classement du groupe A avant Niger - Maroc
Avant la quatrième journée de qualification à la CAN 2027, voici le classement du groupe A :
- Maroc : 9 points
- Gabon : 6 points
- Niger : 3 points
- Lesotho : 0 point
16:01 - La compo probable du Niger
Du côté du Niger, la composition ne devrait guère être différente par rapport à celle de vendredi où Nabil Neghiz devrait compter sur Sosah et Moutari en attaque : Tanja (G) - Diori, Sako, Abdouramane, Alhassane - Mohamed, Oumarou, Badamassi - Moutari, Sosah, Amoustapha.
15:25 - La compo probable du Maroc
Ce mardi, Mohamed Ouahbi devrait reconduire son traditionnel 4-3-3. Néanmoins, une revue d'effectif pourrait voir le jour avec les potentielles titularisations de Gessime Yassine ou d'Ayoub Oufkir : Bounou (G) - Hakimi, Diop, Aguerd, Mazraoui - Bouaddi, Targhalline - Yassine (ou Diaz), El Khannouss, Abde (ou Oufkir) - Zabiri.
14:58 - Le Maroc peut décrocher sa qualification pour la CAN 2027
Le scénario est simple pour Ayyoub Bouaddi et ses partenaires : en cas de victoire ou de match nul ce soir face au Niger, ils décrocheront leur billet pour la CAN 2027, organisée l’été prochain en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya.
14:29 - Des retrouvailles quatre jours plus tard
Vendredi, les Lions de l'Atlas ont corrigé le Niger (5-1) notamment grâce à un doublé d'Achraf Hakimi pour prendre une option pour la qualification à la CAN 2027. Zabiri, En-Nesyri et Oufkir avaient également trouvé le chemin des filets.
14:00 - Sur quelle chaîne regarder Niger - Maroc ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Maroc - Niger, rencontre de la quatrième de qualification à la CAN 2027 programmée ce mardi 17 novembre à 21h.
Comme c’est le cas pour tous les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Niger - Maroc : la rencontre sera diffusée sur BeIN Sports 1.
Le match Niger - Maroc, comptant pour la 4e journée de qualification pour la CAN 2027 a été fixé au mardi 17 novembre 2026 à 21h00 au Stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat (Maroc). Comme c’est le cas pour tous les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Niger - Maroc : la diffusion de la rencontre a été programmée sur BeIN Sports 1.