Didier Deschamps, ancien sélectionneur de l'équipe de France, fait une apparition remarquée dans une pub pour Burger King.

Depuis qu'il a quitté le banc des Bleus à l'issue de la Coupe du monde 2026 et que Zinédine Zidane a pris sa place, Didier Deschamps s'est fait très discret, loin des terrains et des plateaux de télévision qu'il fuit. Comme révélé par RMC Sport, l'ancien sélectionneur fait un retour inattendu sur les écrans, non pas dans le football, mais dans une publicité pour la chaîne de fast-food Burger King. Ce come-back médiatique a lieu ce samedi soir, en marge du match de Championnat des nations entre la France et l'Argentine. Un timing qui n'a rien d'anodin pour l'enseigne, soucieuse de marquer les esprits à une heure de grande écoute.

Le clip, d'une durée de près d'une minute et quinze secondes, doit être diffusé à la mi-temps du match de rugby juste avant la reprise de la seconde période sur TF1. Dans ce spot, Didier Deschamps devrait endosser le costume d'un coach pas comme les autres, chargé cette fois de motiver une équipe... dans les cuisines d'un restaurant Burger King. Une mise en scène qui joue sur son image de meneur d'hommes, habituée des vestiaires, mais transposée dans un tout autre univers. Un joli coup de communication pour la marque, qui a réussi à convaincre l'ancien sélectionneur de prêter son image, lui qui reste muet publiquement depuis son départ des Bleus.

Didier Deschamps bientôt de retour sur un banc ?

La Juventus semble être la piste la plus probable à l'heure actuelle pour l'ancien sélectionneur. Luciano Spalletti n'offre pas satisfaction à la Vieille Dame. Et parmi les pistes suivies par les dirigeants turinois, l'une mène à Didier Deschamps, ancien joueur emblématique des Bianconeri et déjà à la tête du club piémontais lors de la saison de la remontée en 2006-07. Des contacts auraient déjà été noués et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'aurait pas fermé la porte. "C'est un club en grandes difficultés, que tu peux redresser, que tu vas redresse si tu y vas. Donc, c'est le moment. Et je pense que tu as un peu assez d'entendre parler de Zidane par ci, Zidane par là" a expliqué Etienne Moati sur le plateau de l'Equipe.

Interrogé en juin dernier par Antoine Kombouaré dans une interview à Ouest-France, Deschamps avait laissé planer le doute sur son avenir. "Je ne sais pas", a-t-il confié. "Je n'ai pas pris de décision pour l'après. Je sais que ce sera différent et que l'équipe de France va me manquer. Je ne m'interdis rien. (...) Quand on est sélectionneur, il y a des périodes de coupure, notamment après les grandes compétitions. Mais comme je suis en pleine forme et que je récupère vite. En tout cas, je suis un privilégié car j'ai la chance de pouvoir choisir."

En attendant la diffusion de ce spot, l'ancien sélectionneur partage surtout son temps entre Concarneau, où il possède une résidence secondaire, et quelques apparitions discrètes, comme à un tournoi de padel dans le Var.