L'Équipe de France est fixée pour son quart de finale de la Ligue des nations. Les Bleus auront la lourde tâche d'affronter l'Espagne.

13:53 - Un gros test pour le tenant du titre Ce tirage au sort de la Ligue des nations a aussi offert une autre très belle affiche en quarts de finale. En effet, le Portugal, vainqueur de la dernière édition, se déplacer aux Pays-Bas avant de recevoir les Oranje dans une double confrontation qui s'annonce déjà haletante.

13:12 - Le programme de la Ligue des nations Maintenant que le tirage au sort a été effectué, on connait la suite des évènements pour cette saison de Ligue des nations. Les quarts de finale ainsi que les barrages de promotion/relégation auront lieur à la fin du mois de mars prochain. Quarts de finale, barrages de promotion et de relégation Ligue A/Ligue B et Ligue B/Ligue C : du 25 au 30 mars 2027 Phase finale : du 9 au 13 juin 2027

12:52 - Des retrouvailles pour la France Et ça commence à devenir un grand classique du football européen. La France retrouve l'Espagne en Ligue des nations après trois éliminations de suite en demi-finales face à cette sélection. Lors de la Coupe du monde 2026, les Bleus avaient été surclassés par la Roja un an après une défaite complètement folle en Ligue des nations (4-5). Encore un an avant, c'était lors de l'Euro que la France avait subi les foudres de l'Espagne.

12:31 - La fin du tirage au sort de la Ligue des nations Toutes les équipes sont désormais fixées sur la suite de la Ligue des nations. Les Bleus auront donc un énorme morceau pour leur quart de finale en mars prochain avec un choc contre les champions du monde espagnols.

12:30 - Le tirage au sort de la Ligue des nations se poursuit Et on connait désormais le chemin jusqu'à la finale avec les demi-finales potentielles. Le vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Portugal affrontera le vainqueur du match entre la Belgique et l'Allemagne. Et l'autre demi-finale opposera le vainqueur du gros choc entre l'Espagne et la France face à celui de Norvège - Angleterre.

12:27 - Les affiches des quarts de finale de la Ligue des nations Et voila l'adversaire des Bleus en quart de finale est connu : Espagne - France

Norvège - Angleterre

Pays-Bas - Portugal

Belgique - Allemagne

12:24 - Les équipes du pot 2 placées L'Espagne est directement tirée au sort et intègre le premier barrage. La Norvège dans le deuxième, Les Pays-Bas dans le troisième alors que les Belges ont été tirés en dernier. Les Bleus ne pourront intégrer que les trois premiers barrages. Les hommes de Zinédine Zidane vont vite être fixés.

12:22 - Le moment très attendu du tirage au sort de la Ligue des nations Et maintenant, c'est l'équipe de France qui va être concernée avec les affiches des quarts de finale. Un rappel des sept autres équipes qui accompagnent la France. L'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, Allemagne, Pays-Bas et la Norvège vont aussi être fixées.

12:20 - Les affiches des barrages de promotion et relégation des ligues A et B Les affiches des barrages des ligues A et B : Bosnie-Herzégovine - Danemark

Hongrie - Serbie

République d'Irlande - Croatie

Slovénie - Pays de Galles

12:18 - Les équipes du pot 2 sont tirées au sort Les Bosniens sont placés dans le barrage 1. La Hongrie intègre le barrage 2. La République d'Irlande sera dans le 3e alors que la Slovénie complète ces barrages. Ces équipes vont connaître ses adversaires dans un instant.

12:16 - La suite du tirage au sort de la Ligue des nations Place désormais aux ligues B et A avec quatre autres barrages. Le Danemark, la Croatie, les Pays de Galles, la Serbie, La Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie et la République d'Irlande sont concernés.

12:15 - Les quatre affiches des barrages des ligues B et C de la Ligue des nations Les affiches des barrages des ligues B et C : Chypre - Macédoine du Nord

Estonie - Roumanie

Îles Féroé - Géorgie

Biélorussie - Israël

12:12 - Les Îles Féroé dans le troisième barrage et la Biélorussie dans le dernier Ces quatre équipes vont donc connaître ses adversaires dans quelques instants dans ce tirage au sort de la Ligue des nations.

12:12 - L'Estonie dans le barrage 2 Suite du tirage au sort de cette Ligue des nations avec l'équipe de l'est de l'Europe dans le deuxième barrage.

12:11 - Chypre est tiré au sort La première équipe qui sort dans ce tirage au sort de la Ligue des nations. Chypre sera dans le barrage 1.

12:10 - Place au premier tirage au sort de la Ligue des nations Ce sont les équipes concernées par les barrages de la ligue B et la ligue C qui vont être tirées au sort.

12:07 - Les quarts de finale aussi expliqués Dans le même clip, l'UEFA présente aussi comment sera organisé le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations. Il ne sera pas possible d'affronter un adversaire déjà affronté en phase de poules. Le chemin jusqu'à la finale sera aussi dévoilé.

12:06 - La procédure du tirage au sort de la Ligue des nations L'UEFA diffuse maintenant un clip rappelant la procédure du tirage au sort d'aujourd'hui avec, pour commencer, les barrages des ligues A, B et C. Pour rappel, la ligue D disparaîtra à partir de la prochaine édition de la Ligue des nations.

12:04 - Les mots de l'ancien international portugais "C'était un honneur de porter le maillot du Portugal. Cela permet de représenter la famille, les amis et des millions de gens", assure Adrien Silva

12:03 - Un ancien Portugais pour le tirage au sort de la Ligue des nations Adrien Silva entre sur la scène à Nyon pour procéder au tirage au sort de la Ligue des nations.

12:02 - Giorgio Marchetti est présent Le secrétaire général de l'UEFA rejoint l'hôte Pedro Pinto sur la scène à Nyon pour évoquer ce tirage au sort de la Ligue des nations.

12:00 - La cérémonie débute à Nyon ! Comme à chaque tirage au sort des compétitions européennes, il va falloir un peu patienter avant de découvrir les affiches des quarts de finale de la Ligue des nations.

11:45 - Un quart d'heure avant le tirage au sort de la Ligue des nations La cérémonie du tirage au sort débutera à 12h à Nyon. Les représentants des nations concernées vont s'installer dans l'enceinte avant le coup d'envoi de ce rendez-vous où la France sera fixée sur son adversaire en quart de finale de la Ligue des nations.

11:34 - Pas que les quarts de finale au programme du tirage au sort de la Ligue des nations Si ce sont les quarts de finale qui nous intéresseront le plus avec la présence des Bleus, ce tirage au sort sera un peu plus dense. En effet, l'UEFA procédera également au tirage au sort des barrages de la Ligue A, B et C. 16 équipes sont concernées pour éviter la relégation ou, au contraire, s'octroyer une promotion dans un échelon supérieur.