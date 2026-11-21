L'OGC Nice a pris le match par le bon bout face au PSG à l'Allianz Riviera, ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Suivez ce choc en direct commenté sur notre site.

En direct

17:32 - Le PSG ne trouve pas de faille Les joueurs du PSG n'arrivent pas à combiner dans la moitié du terrain de l'OGC Nice pour le moment. Les Niçois, regroupés en 5-2-3 en phase défensive, sont très bien en place.

17:29 - Le PSG joue mal un premier corner Désiré Doué joue court un premier corner mais il perd ensuite le ballon devant Boudaoui, après une remise de Hakimi. Les Niçois sont parfaitement concentrés pour le moment.

17:26 - Le PSG cueilli à froid ! Suivez le match Le Paris Saint-Germain a été perforé sur la première occasion en faveur de l'OGC Nice ! En pleine confiance, les Niçois ont maintenant une rencontre au scénario favorable devant eux, mais tiendront-ils jusqu'à la fin de la rencontre ?

17:24 - BUT ! Amoura marque pour Nice (1-0) L'OGC Nice prend l'avantage dans ce match sur sa première opportunité ! Sur un long ballon, Wahi dévie bien de la tête pour Diop derrière lui, qui peut peut lancer Clauss à droite. Le latéral niçois décale parfaitement Amoura dans la surface et l'attaquant du Gym croise parfaitement son tir pour tromper Safonov ! 1-0 pour Nice.

17:21 - Le PSG domine Nice Le PSG a pris possession du ballon dans ce début de rencontre et les Niçois sont regroupés dans leur camp, condamnés à courir après le cuir pour l'instant en attendant l'erreur parisienne.

17:18 - Joao Neves en sentinelle au PSG Dans ces premières minutes, on peut voir que c'est plutôt Joao Neves qui semble occuper le poste de sentinelle habituellement dévoué à Vitinha. Même si les Parisiens bougent toujours beaucoup sur la pelouse, surtout au milieu.

17:16 - C'est parti pour Nice - PSG ! M. Brisard siffle le coup d'envoi de Nice - PSG, rencontre de la 11e journée de Ligue 1 ! Ce sont les joueurs du PSG qui engagent pour cette première période à l'Allianz Arena, à Nice.

17:12 - Les joueurs rentrent sur la pelouse Les joueurs de l'OGC Nice et du Paris Saint-Germain pénètrent sur la pelouse de l'Allianz Arena ! Le coup d'envoi sera donné par M. Brisard d'ici quelques instants.

17:07 - Nice - PSG à guichets fermés Le match Nice - PSG se déroulera à guichets fermés ce samedi à l'Allianz Arena, pour la première fois depuis un an et demi. Le club niçois a annoncé ce matin que tous les billets mis en vente ont été écoulés, y compris les derniers remis à la vente, à cause de l'absence des supporters parisiens. Plus de 34 500 spectateurs sont ainsi attendus dans l’enceinte niçoise. Le club niçois fait savoir qu'il s'agit d'un record dans la configuration actuelle de l’enceinte (réduite en 2021 de près d’un millier de places avec la rétraction de plusieurs rangées de sièges dans deux tribunes). Et la troisième plus belle affluence depuis l’inauguration du stade, il y a 13 ans.

17:00 - L'OGC Nice sait comment battre le PSG L'OGC Nice est parmi les clubs de Ligue 1 qui réussissent plus ou moins régulièrement à battre le PSG. Sur les dix dernières confrontations en Ligue 1 entre les deux clubs, le Gym en a remporté 3, donc deux au Parc au Princes, pour deux matchs nuls et cinq défaites. Mais le club niçois reste deux défaites la saison passée et il faut remonter à la saison 2021-2022 pour trouver la trace d'une victoire à domicile (1-0, 27e journée). La seule victoire à domicile pour les Niçois sur les 10 derniers matchs contre le PSG.

16:52 - PSG-Luis Enrique: "Un match très difficile à Nice" Luis Enrique se méfie de ce déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, surtout au retour d'une trêve internationale et avant le retour de la Ligue des champions, avec la réception de l'AS Roma mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG reste sur onze succès consécutifs toutes compétitions confondues, mais la trêve pourrait casser cette dynamique. "La trêve internationale, c'est toujours un moment particulier, je n'aime pas ce moment, a reconnu l'entraîneur espagnol. Aujourd'hui, encore quatre joueurs sont revenus. Il faut voir l'état d'esprit pour un match très difficile à Nice qui n'a jamais perdu à domicile, qui a un nouveau projet avec Olivier Pantaloni. C'est un beau défi à relever."

16:45 - Nice-Pantaloni: "Le PSG ? La meilleure équipe du monde" Olivier Pantaloni a été très élogieux envers le PSG, jeudi en conférence de presse d'avant-match. "On rencontre la meilleure équipe du monde. On va tâcher de faire bonne figure face à cette équipe de PSG. Paris, c’est une équipe un petit peu à part dans ce championnat, a expliqué l'entraîneur niçois. On a le sentiment qu’ils gèrent ce championnat à leur main. Quand ils doivent appuyer, ils appuient. Quand ils peuvent se relâcher, ils ont une marge tellement importante par rapport aux autres équipes."

16:39 - PSG: Dembélé, Marquinhos et Vitinha remplaçants Luis Enrique peut lui aussi compter sur un groupe quasiment au complet, puisque seuls Khvitcha Kvaratskhelia et le jeune gardien Alessandro Longoni sont absents pour ce match. L'entraîneur espagnol enregistre les retours d'Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Maghnes Akliouche, mais les deux premiers ne sont pas titulaires. Devant, Désiré Doué débute après sa blessure à la dent subie avec les Bleus, alors que Mayulu enchaîne en pointe, préféré à Ferran Torres. Le onze de départ du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, L. Hernandez, N. Mendes - Zaïre-Emery, J. Neves, F. Ruiz - Doué, Mayulu, Akliouche. Notre XI de départ ! ⚔️???????? #OGCNPSG I #Ligue1 https://t.co/qEC334SxB9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 21, 2026

16:32 - Nice: Pantaloni fait dans le classique Olivier Pantaloni a la chance, pour ce match, de pouvoir compter sur un groupe niçois quasiment au complet. "On a quasiment tout le monde, à part Abdelmonem, qui est revenu aujourd'hui", a expliqué l'entraîneur ce jeudi en conférence de presse d'avant-match. Dans le 3-4-3 niçois, c'est donc Seidu qui accompagnera Ndayishimiye et Mandza dans la défense à 3, avec Clauss et Nkoukou comme pistons. Le onze de départ de l'OGC Nice: Y. Diouf - Seidu, Ndayishimiye, Mandza - Clauss, Witsel, Boudaoui, Nkoukou - S. Diop, Wahi, Amoura. Notre ???????? contre Paris. https://t.co/RLM5EQeN85 — OGC Nice (@ogcnice) November 21, 2026

16:25 - Comment regarder Nice - PSG en direct Le match entre l'OGC Nice et le PSG est l'un des chocs de la 11e journée de Ligue 1. Il ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur Ligue 1+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Et pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Niçois et les Parisiens à partir de 17h15 ce samedi 21 novembre 2026, il faudra se connecter sur le site de Ligue 1+.

16:18 - Nice - PSG, c'est dans une heure ! Le coup d'envoi de Nice - PSG, comptant pour la 11e journée, sera donné à 17h15 sur la pelouse de l'Allianz Arena de Nice par l'arbitre M. Brisard. Les compositions officielles des deux équipes ne vont pas tarder à tomber !

15:35 - L'OGC Nice en grande forme, comme le PSG Le PSG va devoir se méfier de l'OGC Nice dans ce choc de la 11e journée de Ligue 1 ce samedi 21 novembre (17h15). Après un début de saison chaotique, les Niçois ont redressé la barre et reste sur une excellente série de cinq victoires en six matches. De quoi remonter à la sixième place de Ligue 1 avant de recevoir le leader du championnat, qui reste lui sur... 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

14:49 - PSG: Luis Enrique retrouve plusieurs blessés Luis Enrique peut se réjouir, l'infirmerie est (presque) vide au Paris Saint-Germain. Avec les retours d'Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Maghnes Akliouche sont en tout cas opérationnels, l'entraîneur espagnol peut compter sur son effectif au complet, mis à part Khvitcha Kvaratskhelia et le jeune gardien Alessandro Longoni. Une bonne chose avant un enchaînement de huit matches en un mois jusqu'à la trêve hivernale, entre L1, Ligue des champions, finale de la Coupe intercontinentale et 32es de finale de Coupe de France. Mais il va maintenant falloir gérer les temps de jeu et les égos...

13:52 - Un record d'affluence battu pour Nice - PSG C'est plutôt rare ces dernières saisons et c'est ainsi à souligner : le match Nice - PSG se déroulera à guichets fermés ce samedi (17h15) à l'Allianz Arena. Le club niçois a annoncé que tous les billets mis en vente ont été écoulés, y compris les derniers remis à la vente à cause de l'absence des supporters parisiens. Plus de 34 500 spectateurs sont ainsi attendus dans l’enceinte niçoise. Le club niçois fait savoir qu'il s'agit d'un record dans la configuration actuelle de l’enceinte (réduite en 2021 de près d’un millier de places avec la rétraction de plusieurs rangées de sièges dans deux tribunes). Et la troisième plus belle affluence depuis l’inauguration du stade, il y a 13 ans.

12:56 - Les compositions probables de Nice - PSG Voici les compositions probables pour ce match OGC Nice - PSG de la 11e journée de Ligue 1, ce samedi à partir de 17h15. OGC Nice : Y. Diouf - Seidu, Ndayishimiye, Mandza - Clauss, Witsel, Boudaoui, Nkoukou - S. Diop, Wahi, Amoura.

PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, L. Hernandez, Digne - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - F. Torres, Mayulu, Godts.

12:03 - PSG-Luis Enrique: "Ce n'est pas FIFA Manager" Interrogé sur la motivation de ses joueurs pour ce match Nice - PSG après une trêve internationale et avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, Luis Enrique a reconnu que le premier challenge était d'abord de trouver des joueurs motivés à 100% pour ce déplacement. "Ce que je cherche à trouver, ce sont des joueurs qui veulent tout le temps jouer le prochain match comme si c'était le dernier, le plus important de leur carrière, a-t-il expliqué en conférence de presse vendredi. (...) Pour gagner à Nice il faut trouver 11 joueurs qui pensent que c'est un match très important. Si tu penses que tu peux jouer à 50 %, on est "morts". Ce n'est pas FIFA Manager où tu mets les 11 meilleurs et tu gagnes. Demain la question c'est : qui est le plus motivé pour jouer ce match ? Les joueurs sont des menteurs (sourire). Ils vont tous te dire qu'ils sont prêts mais il faut le montrer sur le terrain."

11:29 - Heure, chaîne, comment voir Nice - PSG en direct Ce match entre l'OGC Nice et le PSG, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Ligue 1+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Niçois et les Parisiens, à partir de 17h15 ce samedi 21 novembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.