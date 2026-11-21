Nice - PSG : Luis Enrique pense que ses joueurs sont "des menteurs", heure et chaîne TV
Après la trêve internationale, l'OGC Nice accueille le PSG avec l'ambition de faire tomber le leader de la Ligue 1. Le coup d'envoi de ce choc de la 11e journée de L1 sera donné à 17h15 et retransmis par Ligue 1+.
12:03 - PSG-Luis Enrique: "Ce n'est pas FIFA Manager"
Interrogé sur la motivation de ses joueurs pour ce match Nice - PSG après une trêve internationale et avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, Luis Enrique a reconnu que le premier challenge était d'abord de trouver des joueurs motivés à 100% pour ce déplacement. "Ce que je cherche à trouver, ce sont des joueurs qui veulent tout le temps jouer le prochain match comme si c'était le dernier, le plus important de leur carrière, a-t-il expliqué en conférence de presse vendredi. (...) Pour gagner à Nice il faut trouver 11 joueurs qui pensent que c'est un match très important. Si tu penses que tu peux jouer à 50 %, on est "morts". Ce n'est pas FIFA Manager où tu mets les 11 meilleurs et tu gagnes. Demain la question c'est : qui est le plus motivé pour jouer ce match ? Les joueurs sont des menteurs (sourire). Ils vont tous te dire qu'ils sont prêts mais il faut le montrer sur le terrain."
11:29 - Heure, chaîne, comment voir Nice - PSG en direct
Ce match entre l'OGC Nice et le PSG, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Ligue 1+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Niçois et les Parisiens, à partir de 17h15 ce samedi 21 novembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.
Le match OGC Nice - PSG, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, a été fixé le samedi 21 novembre 2026, à 17h15. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Nice - PSG : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.