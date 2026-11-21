Touché au genou droit et évacué sur civière face à Nice le 21 novembre, l'état de santé de Désiré Doué suscite une vive inquiétude au PSG, un mois après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia.

Le Paris Saint-Germain redoute une grave blessure au genou droit pour son attaquant fétiche Désiré Doué. L’international français a été évacué sur civière et en pleurs en fin de première période samedi 21 novembre sur la pelouse de l'OGC Nice lors de la 11e journée de Ligue 1, indique L’Équipe.

Peu après avoir donné l'avantage aux Parisiens (2-1) à la demi-heure de jeu, le joueur de 21 ans s'est écroulé aux alentours de la 40e minute sur une action de protection de balle face au Niçois Sofiane Diop. Le genou droit de l’attaquant s’est dérobé sous l'effet de l’appui. Resté longuement au sol en se tenant le genou à cause de la douleur, l'ancien Rennais a dû céder sa place à Ferran Torres avant la pause, suscitant une vive inquiétude parmi ses coéquipiers et sur le banc parisien.

Blessure très inquiétante pour Désiré Doué L'international français est touché au genou et cède sa place... #OGCNPSG https://t.co/b2MiPvc1f9 — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026

Hécatombe dans l’attaque parisienne

Des premiers soins ont été prodigués à Désiré Doué dans les vestiaires de l'Allianz Riviera tandis qu'un dispositif policier et médical se tenait prêt pour un transfert vers l'hôpital, dans l'attente d'examens approfondis destinés à préciser la nature exacte et la gravité de l'atteinte à l’articulation.

Cette sortie prématurée constituerait un nouveau coup dur majeur pour le secteur offensif du club de la capitale, déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia depuis la fin octobre à cause d’une rupture des ligaments croisés qui a eu lieu lors du match face au FC Barcelone. Désiré Doué, qui avait déjà manqué le dernier rassemblement des Bleus à Bordeaux la semaine précédente, affichait jusqu'ici un bilan de six buts et quatre passes décisives en quinze apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Dernières mises à jour

19:17 - Le message de soutien d'Achraf Hakimi à la pause "On pense à Désiré. On va essayer de lui dédier la victoire à lui et terminer le match avec les trois points", s'est exprimé le latéral marocain Achraf Hakimi dans le vestiaire parisien à la mi-temps, alors que le PSG attend des nouvelles de son attaquant, indique Foot Mercato.

Évacué en larmes sur civière ce samedi 21 novembre à l’Allianz Riviera après que son genou droit s’est dérobé face à Nice, Désiré Doué suscite une vive inquiétude au PSG, qui redoute une blessure grave et alors que l’attaque parisienne est déjà durement éprouvée par l'absence de Khvicha Kvaratskhelia, touché aux croisés.