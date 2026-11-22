Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Désiré Doué, sorti samedi face à Nice. L'international français souffre d'une grave blessure au genou droit.

Grave blessure confirmée pour Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain a communiqué sur l'état physique de son joueur, blessé samedi sur la pelouse de Nice. L'international français souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, d'après le communiqué du PSG, rendu public ce dimanche.

La durée de l'indisponibilité de Désiré Doué n'est pas précisée. Mais la pépite du PSG risque de louper plusieurs mois de compétition avec une blessure aussi grave. Le club précise que son joueur va subir une intervention chirurgicale d'ici la fin du mois.

Désiré Doué s'est écroulé aux alentours de la 40e minute sur une action de protection de balle face au Niçois Sofiane Diop. Le genou droit de l’attaquant s’est dérobé sous l'effet de l’appui. Resté longuement au sol en se tenant le genou à cause de la douleur, l'ancien Rennais, évacué sur civière et en pleurs, a dû céder sa place à Ferran Torres avant la pause, suscitant une vive inquiétude parmi ses coéquipiers et sur le banc parisien.

Blessure très inquiétante pour Désiré Doué L'international français est touché au genou et cède sa place... #OGCNPSG https://t.co/b2MiPvc1f9 — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026

Hécatombe dans l’attaque parisienne

"Il faut attendre les examens de demain mais c'est une blessure grave, c'est clair", expliquait déjà Luis Enrique, le coach du PSG, à l'issue de la rencontre face à Nice. Selon les informations de L'Équipe, Désiré Doué a passé une IRM ce dimanche matin après de premiers tests réalisés samedi soir.

Cette grave blessure est un nouveau coup dur majeur pour le secteur offensif du club de la capitale, déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés. Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vise la passe de trois cette saison. La tâche s'annonce encore plus difficile avec ces deux absences. Arrivée à l'été 2024 dans la capitale, Désiré Doué s'est imposé comme l'un des éléments clés du club.

Dernières mises à jour

15:18 - Les mots de Lucas Hernandez sur la blessure de Désiré Doué Lucas Hernandez est revenu sur la grave blessure de son partenaire Désiré Doué. Le défenseur parisien raconte le choc des joueurs sur la pelouse "surtout à cause de la réaction" de son coéquipier. "Ce n'est jamais facile de voir un joueur sur le terrain se plaindre comme ça, surtout quand on parle avec les joueurs qui étaient à côté", confie Hernandez après la rencontre, selon des propos relayés par Le Figaro. Le défenseur a connu deux ruptures des ligaments croisés depuis le début de sa carrière. Il estime que son coéquipier est capable de revenir encore plus fort après ce coup dur. "Ce n'est pas facile. C'est des blessures comme ça qui arrivent quand t'es joueur, et il va falloir se relever et il va le faire", souligne aussi Lucas Hernandez. 14:25 - Le message de l'équipe de France à Désiré Doué Le monde du football apporte son soutien à Désiré Doué, gravement blessé au genou. L'équipe de France a adressé un message à l'attaquant du PSG. "Bon rétablissement Désiré, on est tous avec toi ! Tu vas revenir plus fort", peut-on lire dans une publication des Bleus. Blessé au genou droit avec le PSG ce samedi, Désiré Doué sera absent plusieurs mois. Bon rétablissement Désiré, on est tous avec toi ! Tu vas revenir plus fort https://t.co/v2dRR523yg — Equipe de France (@equipedefrance) November 22, 2026 13:11 - Le verdict est tombé pour Désiré Doué, le PSG communique sur la blessure de son joueur Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Désiré Doué, gravement blessé au genou sur la pelouse de Nice. L'international français souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, selon le club de la capitale. Communiqué médical concernant Désiré Doué. https://t.co/IQFSmjMvT1 @Aspetar https://t.co/EdvrjMnssX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026 11:35 - De premières infos sur la blessure de Doué L'inquiétude est forte au PSG après la blessure de Désiré Doué. L'Équipe parle d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit pour l'international français. Selon le quotidien, le club de la capitale doit donner des nouvelles de son joueur dans la journée de dimanche. Désiré Doué doit passer une IRM ce dimanche.

Évacué en larmes sur civière ce samedi 21 novembre à l’Allianz Riviera après que son genou droit s’est dérobé face à Nice, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L'international français va se faire opérer.