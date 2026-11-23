Désiré Doué est bien victime d'une rupture des ligaments croisés et a subi le soir même une tentative de cambriolage.

Grave blessure confirmée pour Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain a communiqué sur l'état physique de son joueur, blessé samedi sur la pelouse de Nice. L'international français souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, d'après le communiqué du PSG, rendu public ce dimanche.

La durée de l'indisponibilité de Désiré Doué n'est pas précisée. Mais la pépite du PSG risque de louper plusieurs mois de compétition avec une blessure aussi grave. Le club précise que son joueur va subir une intervention chirurgicale d'ici la fin du mois. On espère le revoir d'ici l'été prochain et donc pour le début de la nouvelle saison.

Désiré Doué s'est écroulé aux alentours de la 40e minute sur une action de protection de balle face au Niçois Sofiane Diop. Le genou droit de l’attaquant s’est dérobé sous l'effet de l’appui. Resté longuement au sol en se tenant le genou à cause de la douleur, l'ancien Rennais, évacué sur civière et en pleurs, a dû céder sa place à Ferran Torres avant la pause, suscitant une vive inquiétude parmi ses coéquipiers et sur le banc parisien.

Blessure très inquiétante pour Désiré Doué L'international français est touché au genou et cède sa place... #OGCNPSG https://t.co/b2MiPvc1f9 — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026

Hécatombe dans l’attaque parisienne

"Il faut attendre les examens de demain mais c'est une blessure grave, c'est clair", expliquait déjà Luis Enrique, le coach du PSG, à l'issue de la rencontre face à Nice. Selon les informations de L'Équipe, Désiré Doué a passé une IRM ce dimanche matin après de premiers tests réalisés samedi soir.

Cette grave blessure est un nouveau coup dur majeur pour le secteur offensif du club de la capitale, déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés. Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vise la passe de trois cette saison. La tâche s'annonce encore plus difficile avec ces deux absences. Arrivée à l'été 2024 dans la capitale, Désiré Doué s'est imposé comme l'un des éléments clés du club.

Doué victime d'un cambriolage

La même soirée et selon les infos du Parisien, les individus ont pénétré dans le jardin de la propriété de Désiré Doué avant de renoncer à leur projet en découvrant que le domicile était occupé. Leur présence a notamment conduit à l’intervention de la police, que le joueur du PSG a retrouvée à son retour du déplacement niçois. Aucun autre détail sur les circonstances précises de cette tentative de cambriolage n’a été communiqué à ce stade. Le Paris Saint-Germain a mis en place un dispositif de surveillance autour de la propriété du joueur. Une mesure destinée à prévenir toute nouvelle tentative d’intrusion

Dernières mises à jour

09:47 - Quelle date de retour ? Désiré Doué doit être opéré au Qatar d’ici à la fin du mois. Il devrait donc manquer le reste de la saison avec le Paris Saint-Germain. Son retour est espéré au tout début de l’été.

Évacué en larmes sur civière ce samedi 21 novembre à l’Allianz Riviera après que son genou droit s’est dérobé face à Nice, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L'international français va se faire opérer.