Alors qu'ils menaient 2-0, les Marseillais se sont inclinés ce dimanche soir face au Mans (2-3) en clôture de la 11e journée de Ligue 1. La série de victoires s'arrête pour l'OM qui pouvait grimper sur le podium en cas de victoire.

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23:08 - Le Mans créé l'exploit et renverse l'OM, le résumé du match Quel coup de tonnerre au Vélodrome ! Alors qu’ils menaient 2-0 à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, l’Olympique de Marseille s’est effondré face au Mans (2-3) ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Tout avait pourtant bien démarré pour les hommes de Bruno Genesio. Dominateurs dans le jeu, les Phocéens ont concrétisé leur emprise en première période grâce à l’efficacité d’Amine Gouiri (1-0, 33e) et d’Igor Paixão (2-0, 40e). Un avantage de deux buts logique à la mi-temps qui propulsait virtuellement Marseille sur le podium du championnat. Mais le scénario a basculé en seconde période. Plus tranchants offensivement, les Sarthois ont réduit l’écart par Louis Mafouta (2-1, 70e). Auteur d'un sublime coup-franc pour relancer le match, l’attaquant manceau a même vu son penalty arrêté par Jeffrey De Lange dans la foulée (79e), offrant un sursis inespéré aux Olympiens. Totalement dépassés et apathiques dans le money-time, les Marseillais ont finalement cédé sur l’égalisation d’Erwan Colas (2-2, 84e), avant de craquer définitivement dans le temps additionnel sur un ultime but de Jean Vercruysse (2-3, 90e+5). Une désillusion majeur pour les Phocéens devant leur public et un exploit retentissant pour des Manceaux qui vont pouvoir lancer définitivement leur saison.

23:01 - L'Europe pour oublier Après cette défaite au scénario rocambolesque, l'Olympique de Marseille va affronter le club bulgare de Levski en Europa League avant de se déplacer à Auxerre dimanche prochain.

22:57 - Point sur le classement Avec cette défaite, l'OM reste au cinquième rang de la Ligue 1. Barragiste au coup d'envoi, les Manceaux remontent à la 13e place du championnat.

22:53 - L'OM s'est sabordé Les Marseillais peuvent avoir des regrets ce soir ! Alors qu'ils menaient encore 2-0 à la 70e minute de jeu, les Phocéens ont été renversés par de valeureux Manceaux. Alors qu'ils pouvaient monter sur le podium en cas de victoire ce soir, les joueurs de l'Olympique de Marseille restent 5e de Ligue 1.

22:48 - "L'histoire de notre début de saison" Timothy Weah, capitaine de l'OM, au micro de Ligue 1+ : "Je pense que c'est l'histoire de notre début de saison. On était bien lors des cinq dernièrs matchs. On n'a pas su tuer le match. Il faut continuer et rester tous ensemble. Ça va aller ! Même après les défaites, il faut garder le positif parce que les matchs arrivent vite. On va travailler à l'entraînement et vite se projeter sur les prochains matchs".

22:44 - Les Marseillais sifflés ! Renversés par les Manceaux, les joueurs marseillais quittent la pelouse, sifflés par leurs supporters.

22:41 - C'est terminé à Marseille, Le Mans frappe fort ! (2-3) Quel coup réalisé par Le Mans ce soir ! Dans le temps additionnel, le promu sarthois est venu s'imposer au Stade Vélodrome alors qu'il était mené 2-0 !

22:40 - Vercruysse met l'OM à terre ! (2-3, 90+5e) Le Mans en route pour l'exploit ! Quelle entrée d'Erwan Colas, qui après son but, trouve Rayan Bamba dans la surface. Le défenseur sert Jean Vercruysse en retrait qui frappe fort à ras-de-terre. Jeffrey De Lange est battu !

22:35 - Cinq minutes supplémentaires ! (2-2, 90e) Le temps additionnel est dévoilé ! Il y a cinq minutes de jeu en plus, au minimum !

22:34 - Les Sarthois réclament un nouveau pénalty ! (2-2, 89e) Centre dans la surface marseillaise et Harhouz s'écroule. Eric Wattelier ne siffle rien !

22:33 - Harit sort (2-2, 88e) Alors que Daouda Traoré vient d'écope d'un carton jaune pour une faute d'anti-jeu, Koum et Abdallah entrent en jeu à la place de Garcia et d'Harit pour l'OM !

22:32 - Harit furieux (2-2, 87e) Alors qu'il pressait Lucas Calodat, Amine Harit pousse son vis-à-vis et fait faute. Il n'est pas d'accord sur cette décision arbitrale.

22:29 - Colas climatise le Vélodrome ! (2-2, 84e) Alors qu'ils étaient sur le reculoir, les Marseillais voient s'échapper le podium de la Ligue 1 ! Calodat centre dans la surface et Erwan Colas reprend en première intention dans le dos de la défense phocéenne. Si Jeffrey De Lange stoppe la première tentative sur sa ligne, l'ailier suit le ballon et le pousse au fond des filets !

22:27 - Mafouta sort (2-1, 82e) Après son pénalty arrêté, Louis Mafouta cède sa place à William Harhouz. Torrente et Boisse remplacent Voyer et Buades.

22:25 - Deux cartons jaunes sortis (2-1, 80e) Rayan Bamba et Himad Abdelli écope chacun d'un carton jaune.

22:25 - Bamba perd son calme ! (2-1, 79e) Grossière faute sur le bord du terrain et ça dégénère entre Bamba et Abdelli !

22:24 - C'est arrêté par De Lange ! (2-1, 79e) Louis Mafouta a opté pour la puissance mais Jeffrey De Lange part du bon côté et repousse le pénalty sarthois !

22:22 - Penalty pour Le Mans ! (2-1, 77e) OM - Le Mans bascule ! À l'entrée de la surface, Daouda Traoré tente sa chance et le ballon heurte la main d'Ulysse Garcia ! Eric Wattelier n'hésite pas et désigne le point de penalty !

22:20 - L'arbitre a du travail (2-1, 75e) Avant d'entrer dans le dernier quart d'heure de jeu, Amine Gouiri talonne pour Angel Gomes mais Lucas Bretelle anticipe et obtient une faute après une semelle de l'Anglais.

22:19 - Double changement dans l'entrejeu (2-1, 74e) Gomes et Kamissoko remplacent Nnadi et Kondogbia pour les vingt dernières minutes de jeu.

22:18 - Aguerd en patron ! (2-1, 73e) Lancé dans la surface, Bamba est tacle par Nayef Aguerd qui dégage en touche.

22:17 - Voyer averti à son tour (2-1, 72e) Contre-attaque des Marseillais portée par Amine Harit, victime d'une grossière faute d'Harold Voyer. Carton jaune.

22:15 - Le bijou de Mafouta ! (2-1, 70e) Quel coup-franc de Louis Mafouta ! Excentré sur la droite, l'attaquant relance complètement ce match en trouvant le poteau rentrant droit de Jeffrey De Lange !

22:13 - Kondogbia en retard (2-0, 68e) Tochukwu Nnadi est en grande difficulté ! Passe en retrait manquée et Geoffrey Kondogbia est obligé de faire une faute. Carton jaune pour le milieu interessant et coup-franc intéressant pour Le Mans !