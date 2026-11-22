Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille accueille Le Mans au Stade Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1 et vise une sixième victoire consécutive en championnat. Malade, Pierre-Emile Hojbjerg a déclaré forfait. Suivez le match en direct.

En direct

21:11 - Gouiri la joue en solitaire (0-0, 25e) Quelle contre-attaque des Marseillais ! Abdelli remonte le terrain et aperçoit le duo Paixao-Gouiri en profondeur ! Lancé, l'Algérien fait signe au Brésilien de lui laisser le ballon avant de frapper croisé. Ça fuit le cadre.

21:10 - Calodat contré (0-0, 25e) Bien servi par Lucas Bretelle, Lucas Calodat provoque Amine Harit et centre. C'est dévié en corner malgré le sauvetage de Timothy Weah.

21:07 - La barre pour l'OM ! (0-0, 21e) Temps-fort pour l'Olympique de Marseille ! Sublime mouvement collectif sur l'aile droite et Weah trouve Paixao en retrait qui envoie une énorme frappe sur la barre transversale de Kocik ! Il y a le feu dans la défense du Mans.

21:06 - Gouiri ne surprend pas Kocik (0-0, 20e) Trouvé au point de penalty, Amine Gouiri frappe en pivot mais c'est trop écrasé pour déstabiliser le portier manceau.

21:05 - C'est confirmé par l'arbitre (0-0, 19e) Après un visionnage par la VAR, le but d'Igor Paixao est bien refusé.

21:03 - Paixao avait régalé le Vélodrome ! (0-0, 18e) Un but dont lui seul a le secret ! Parti à la limite du hors-jeu, Igor Paixao est lancé en profondeur par Jeffrey De Lange. Après un contrôle aérien devant Bamba, le Brésilien crochète son vis-à-vis avant d'enrouler sa frappe. Le but est finalement refusé pour un hors-jeu.

21:02 - Calodat met Harit à terre ! (0-0, 17e) Quel crochet dévastateur de Calodat sur Amine Harit qui met un genou à terre. Le centre du piston gauche sarthois trouve Gueye qui manque son contrôle.

21:00 - Weah au sol (0-0, 14e) Dans un duel aérien, Timothy Weah est percuté par derrière par Gueye. Le capitaine marseillais se plaint d'une douleur à la nuque.

20:59 - Harit se manque (0-0, 14e) Jeu à trois entre Nnadi, Gouiri et Harit qui voit sa passe terminer directement en touche.

20:57 - Aguerd se reprend bien ! (0-0, 11e) Quel retour de Nayef Aguerd ! Sur un dégagement manceau anodin, Louis Mafouta prend le dessus dans son duel avec la défenseur marseillais. Après une feinte de frappe, il tente sa chance du pied gauche mais le Marocain tacle le ballon.

20:55 - L'OM vise le podium, suivez le match en direct Ce soir, l'Olympique de Marseille reçoit Le Mans en clôture de la 11e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Marseillais peuvent grimper sur le podium du championnat.

20:54 - Gueye se rate (0-0, 9e) Excentré sur l'aile gauche, Gueye repique vers le centre du terrain avant de rater son tir. L'attaquant s'en sort bien en obtenant un corner.

20:52 - Harit hors-jeu (0-0, 7e) C'était bien joué de la part d'Amine Harit sur ce une-deux et l'appel dans le dos de Calodat. Le Marocain est finalement signalé hors-jeu.

20:51 - Mafouta fait faute (0-0, 6e) Alors que le ballon était déjà parti du pied de CJ Egan-Riley, Louis Mafouta arrive en retard et fait faute.

20:51 - Nnadi touché (0-0, 5e) Le milieu nigérian semble blessé à la cheville droite après un coup. Il boite bas dans le rond central.

20:50 - Aguerd s'interpose (0-0, 4e) Les Manceaux semblent avoir cibler la profondeur pour attaquer. Gueye fait l'appel mais Aguerd met le pied.

20:49 - Première frayeur pour l'OM ! (0-0, 3e) Contre-attaque des Sarthois et Gueye s'échappe sur l'aile gauche dans le dos de Timothy Weah. Centre au premier poteau mais Louis Mafouta est trop court pour dévier la trajectoire.

20:48 - Voyer bien placé (0-0, 2e) Le long de la ligne de touche droite, Timothy Weah a de l'espace devant lui mais il décide de lancer Amine Gouiri en profondeur. Harold Voyer se place sur la trajectoire.

20:47 - Premier coup de sifflet (0-0, 1e) Faute de Louis Mafouta sur Nayef Aguerd et le défenseur marocain joue vite.

20:46 - C'est parti au Vélodrome ! (0-0, 1e) Lucas Bretelle donne le coup d'envoi d'OM - Le Mans !

20:44 - Engagement pour les Sarthois Après le toss entre les capitaines Timothy Weah et Samuel Yohou, ce sont les Manceaux qui vont lancer cette affiche en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

20:40 - Entrée des joueurs Sous le célèbre "Jump" de Van Haelen, les 22 acteurs d'OM - Le Mans et le corps arbitral pénètrent sur la pelouse du Stade Vélodrome.

20:38 - Les joueurs dans les travées Place aux dernières consignes pour les acteurs du match qui viennent de sortir des vestiaires.

20:33 - Échauffement terminé Dernier sprint pour les Marseillais qui rentrent aux vestiaires ! Coup d'envoi dans moins d'un quart d'heure.