EN DIRECT. OM - Le Mans : les Marseillais veulent poursuivre leur série, heure et chaîne TV
Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille accueille Le Mans au Stade Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1 et vise une sixième victoire consécutive en championnat.
12:47 - Point sur le classement
Avant les matchs du jour en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est 5e du championnat, à deux points du Paris FC, 3e qui affronte Angers à 15h. De leur côté, les joueurs du Mans sont actuellement 16es, à égalité avec les Angevins, premiers relégables.
12:13 - Bruno Genesio veut éviter le piège manceau
En conférence de presse, Bruno Genesio a mis ses joueurs en garde pour éviter l'euphorie : "Il n'y a jamais rien d'acquis dans le football. Les grands champions sont ceux qui sont capables de gérer les deux situations, de conserver leur confiance quand cela ne va pas et de toujours se remettre en question lorsque tout va bien pour que cela continue".
11:44 - Passe de six pour l'OM ?
L'Olympique de Marseille reste sur cinq victoires de suite en Ligue 1 (Troyes, Angers, Le Havre, Toulouse et Lens). En effet, les Marseillais n’ont plus perdu depuis le 20 septembre 2026 et la réception du Paris Saint-Germain.
11:15 - Sur quelle chaîne regarder OM - Le Mans ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live d'OM - Le Mans, match en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, les Marseillais visent une sixième victoire de suite en championnat. Comme c'est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 cette saison, la rencontre sera diffusée sur Ligue1+.
Le match OM - Le Mans, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, a été fixé le dimanche 22 novembre 2026, à 20h45. Comme c'est le cas pour tous les matchs de Ligue 1 cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce OM - Le Mans : la rencontre a été programmée sur Ligue1+.