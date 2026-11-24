Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven ce mardi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

22:37 - Encore un extérieur du pied (80') Diomandé déborde sur le côté droit et centre à destination de Bellingham. L'Anglais contrôle et essaye, encore une fois, de marquer de l'extérieur du pied.

22:37 - Vinicius un peu trop impatient (78') Ce n'est pas la première fois dans ce Real Madrid - PSV que l'ailier brésilien est sanctionné en position de hors-jeu.

22:35 - Un changement pour le PSV (78') Peter Bosz fait un nouveau changement dans ce Real Madrid - PSV. Sano est remplacé par Flamingo dans l'entre-jeu.

22:33 - Encore un quart d'heure dans ce Real Madrid - PSV (76') Et sûrement un quart d'heure de souffrance pour les visiteurs qui vivent une seconde période douloureuse. Après avoir pris trois buts en 20 minutes, les hommes de Peter Bosz continuent de subir les offensives madrilènes.

22:32 - Konaté dévie en corner (74') Van Bommel s'était fait oublié dans le dos de Konaté. Il se met en position de frappe mais le défenseur français fait un bon retour et dévie la frappe du jeune Néerlandais en corner.

22:30 - Vinicius presque passeur ! (72') L'ailier brésilien déborde et tente de servir Bellingham. L'Anglais déboule et se jette mais il est un peu court pour reprendre le centre de son coéquipier.

22:29 - Mbappé en déséquilibre (71') Bellingham voit l'appel de Mbappé et le sert. L'ancien Parisien enchaine en une touche de balle mais tombe au moment de frapper. Par conséquence, sa frappe est totalement manquée.

22:28 - De nouveaux changements (70') Les deux entraineurs de ce Real Madrid - PSV procèdent à des changements. Camavinga prend la place de Güler auteur d'un début de seconde période exceptionnel avec deux passes décisives. En face, Kostic et Wanner sont remplacés par Gasiorowski et Fernandez.

22:27 - Vinicius n'y arrive toujours pas dans ce Real Madrid - PSV (68') Le Brésilien part à la limite du hors-jeu. Güler le sert dans le bon timing mais Vinicius bute sur Kovar.

22:24 - ENCORE UN POTEAU ! (66') Vinicius préfère en sourire ! Le Brésilien touche, pour la deuxième fois de la soirée, le poteau du PSV Eindhoven. Il est maudit !

22:22 - MBAPPÉ MET LE REAL À L'ABRI ! (64') Le PSV est désormais dépassé et offre une munition au Real Madrid. Les Merengue ne se trompent pas et Güler offre un nouveau but à Kylian Mbappé qui marque encore en Ligue des champions.

22:21 - Diomandé prend sa chance (63') L'Ivoirien prend sa chance, à son tour, dans ce Real Madrid - PSV. Sauf que sa tentative finit très loin des cages.

22:18 - LE BUT FOU DE BELLINGHAM ! (60') IL CHANGE TOUT ! Bellingham, entré à la mi-temps de ce Real Madrid - PSV, donne l'avantage aux Merengue sur un chef d'oeuvre absolu. L'Anglais contrôle, réalise un petit jongle et termine par une reprise de l'extérieur du pied.

22:17 - La volée dévissée (59') Combinaison sur le corner madrilène. Güler sert Valverde au second poteau qui arrive lancé depuis l'extérieur de la surface. La reprise de l'Uruguayen est dévissée. Ce Real Madrid - PSV est désormais à sens unique.

22:16 - La main de Kovar (58') Encore un centre tendu vers le second poteau. Vinicius rôde et oblige Kovar à prolonger du bout de la main en corner.

22:14 - La volée de Bellingjam ! (56') Geertruida se manque complètement sur cette relance et offre une nouvelle opportunité aux Madrilènes. Mbappé centre vers Bellingham qui réalise un geste acrobatique magnifique. Kovar le prive d'un très joli but.

22:13 - Un tâcle génial (55') Obispo vient de sauver son équipe dans ce Real Madrid - PSV. Après un bon travail de Güler, Mbappé est lancé en profondeur mais Obispo réalise un tâcle salvateur.

22:11 - L'arrêt de Kovar ! (52') Ce Real Madrid - PSV est un nouveau match ! Les Merengue se portent vers l'avant et s'offrent une occasion pour passer devant mais Güler bute sur Kovar.

22:10 - Un autre visage (51') En plus de cette égalisation au retour des vestiaires, le Real Madrid est maintenant survolté et cherche à passer devant juste après son égalisation.

22:08 - ET L'ÉGALISATION ! (50') Et ces changements ont visiblement apporté un nouveau souffle au Real Madrid. C'est le capitaine Valverde qui égalise sur une inspiration géniale de Güler qui talonne dans la course de l'Uruguayen qui trompe Kovar.

22:06 - Mbappé un peu court ! (48') L'international français s'était jeté sur ce centre de Valverde mais ne peut qu'effleurer le ballon. Quelle opportunité d'égaliser pour les hommes de Mourinho dans ce Real Madrid - PSV.

22:05 - Un changement aussi pour le PSV (47') Pour Peter Bosz, son changement à la mi-temps semble un peu plus contraint puisque Perisic est remplacé par Bajraktarević.

22:04 - Mourinho, mécontent, fait des changements (46') Il n'aura pas attendu plus longtemps dans ce Real Madrid - PSV. Jose Mourinho fait un triple changement avec les entrées de Bellingham, Huijsen et Konaté. Tchouaméni, Rüdiger et Militao sont remplacés.

22:03 - La seconde période de Real Madrid - PSV débute ! Réveil obligatoire pour les Madrilènes qui ont subi pendant les 45 premières minutes de cette rencontre de Ligue des champions. La seconde période débute à l'instant.