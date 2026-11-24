DIRECT. Real Madrid - PSV : Mbappé pour mener l'armada offensive madrilène, compos et chaîne TV
Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven ce mardi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
13:42 - La compo probable du PSV
Du côté du PSV Eindhoven, il y a une incertitude autour d'un joueur important pour ce Real Madrid - PSV. En effet, l'international algérien Anis Hadj Moussa, blessé pendant la trêve, ne devrait pas débuter mais il pourrait faire son entrée.
Le XI probable du PSV : Kovar - Dest, Obispo, Geertruida, Kostic - Sano, Fernandez - Perisic, Mijnans, van Bommel - Til.
13:03 - La compo probable du Real Madrid avec une attaque XXL
Jose Mourinho devrait dégainer son armada offensive pour ce Real Madrid - PSV. Le technicien portugais devrait aligner Mbappé en pointe et faire graviter autour de lui Diomandé, Vinicius ainsi que Bellingham.
Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella - Tchouaméni, Bernardo Silva - Diomandé, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappé.
12:21 - Le Real Madrid est de sortie en Ligue des champions !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'Internaute pour suivre ce Real Madrid - PSV qui compte pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. La rencontre sera diffusée sur Canal+Sport et sera également à suivre en direct commenté ici.
Le match Real Madrid - PSV Eindhoven, qui compte pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été programmé ce mardi à 21h. Il se déroulera au Stade Santiago Bernabéu de Madrid et sera diffusé sur Canal+Sport.