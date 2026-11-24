La décision du Tribunal Arbitral du Sport a redonné la victoire au Sénégal face au Maroc après la finale controversée de 2025.

Le Tribunal Arbitral du Sport s'est réuni au début du mois d'octobre à Lausanne pour auditionner le dossier opposant le Sénégal au Maroc et à la Confédération Africaine de Football. Ce litige concerne la finale chaotique de la CAN 2025, disputée le 18 janvier à Rabat. Un petit rappel des faits... Lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc après un but refusé au Sénégal. Après 15 minutes de confusion et des débordements dans les tribunes, Brahim Diaz avait manqué ce penalty litigieux. Pape Gueye avait ensuite offert la victoire au Sénégal en marquant durant la prolongation.

Le Sénégal déclaré perdant dans un premier temps puis de nouveau vainqueur

En mars dernier, le jury d'appel de la CAF avait décidé de retirer le titre de champion au Sénégal et de le déclarer forfait, en vertu des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Le résultat avait alors été homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. C'est cette décision que la Fédération Sénégalaise conteste devant le TAS. Le Français Gérald Simon a présidé les débats, assisté des Professeurs Luigi Fumagalli et Ulrich Haas.

Finalement, ce mardi 24 novembre, le Tribunal Arbitral du Sport a livré son verdict à l'unanimité après la finale controversée de la CAN 2025. L’instance a officiellement désigné le Sénégal comme vainqueur de la compétition. Pour rappel, le Maroc peut encore faire appel de cette décision devant le Tribunal Fédéral Suisse, qui juge plus la forme que le fond du dossier. Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc avait dénoncé un incident. D'après RMC, le conseil juridique de la Fédération Royale Marocaine de Football a adressé un courrier officiel au Tribunal Arbitral du Sport afin de signaler "un incident" qui serait survenu ces dernières heures. Selon la partie marocaine, une communication téléphonique aurait eu lieu dimanche entre le juriste allemand, l'un des trois arbitres désignés par le TAS pour statuer sur l’affaire de la finale de la CAN, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Dans ce signalement, la partie marocaine indique qu’elle se réserve le droit d'engager des recours. Le Sénégal rejette cette information.

Le recours possible pour le Maroc

Le délai est désormais de 30 jours à compter de la notification de la décision pour faire appel devant cette instance. Saisir le Tribunal fédéral n’est possible que pour des motifs bien précis et au nombre de cinq :

L’arbitre unique a été nommé de manière irrégulière ou la formation arbitrale a été constituée de manière irrégulière

la formation arbitrale a accepté ou refusé à tort sa compétence

la formation arbitrale a statué au-delà des demandes qui lui avaient été soumises ou n'a pas statué sur l'une des demandes

le principe de l'égalité de traitement des parties ou leur droit d'être entendues dans le cadre d'une procédure contradictoire ont été violés

la sentence est incompatible avec l'ordre public. En clair, le Tribunal fédéral suisse jugera davantage la décision sur la forme que sur le fond du dossier.

Cet appel devant le Tribunal fédéral suisse constitue l’ultime recours dans le cadre de ce dossier opposant le Sénégal à la CAF et à la Fédération royale marocaine.

Dernières mises à jour