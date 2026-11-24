CAN 2025 : le Sénégal récupère le titre, le Maroc dénonce un incident, la décision finale du TAS et les recours
La décision du Tribunal Arbitral du Sport a redonné la victoire au Sénégal face au Maroc après la finale controversée de 2025.
Le Tribunal Arbitral du Sport s'est réuni au début du mois d'octobre à Lausanne pour auditionner le dossier opposant le Sénégal au Maroc et à la Confédération Africaine de Football. Ce litige concerne la finale chaotique de la CAN 2025, disputée le 18 janvier à Rabat. Un petit rappel des faits... Lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc après un but refusé au Sénégal. Après 15 minutes de confusion et des débordements dans les tribunes, Brahim Diaz avait manqué ce penalty litigieux. Pape Gueye avait ensuite offert la victoire au Sénégal en marquant durant la prolongation.
Le Sénégal déclaré perdant dans un premier temps puis de nouveau vainqueur
En mars dernier, le jury d'appel de la CAF avait décidé de retirer le titre de champion au Sénégal et de le déclarer forfait, en vertu des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Le résultat avait alors été homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. C'est cette décision que la Fédération Sénégalaise conteste devant le TAS. Le Français Gérald Simon a présidé les débats, assisté des Professeurs Luigi Fumagalli et Ulrich Haas.
Finalement, ce mardi 24 novembre, le Tribunal Arbitral du Sport a livré son verdict à l'unanimité après la finale controversée de la CAN 2025. L’instance a officiellement désigné le Sénégal comme vainqueur de la compétition. Pour rappel, le Maroc peut encore faire appel de cette décision devant le Tribunal Fédéral Suisse, qui juge plus la forme que le fond du dossier. Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc avait dénoncé un incident. D'après RMC, le conseil juridique de la Fédération Royale Marocaine de Football a adressé un courrier officiel au Tribunal Arbitral du Sport afin de signaler "un incident" qui serait survenu ces dernières heures. Selon la partie marocaine, une communication téléphonique aurait eu lieu dimanche entre le juriste allemand, l'un des trois arbitres désignés par le TAS pour statuer sur l’affaire de la finale de la CAN, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Dans ce signalement, la partie marocaine indique qu’elle se réserve le droit d'engager des recours. Le Sénégal rejette cette information.
Le recours possible pour le Maroc
Le délai est désormais de 30 jours à compter de la notification de la décision pour faire appel devant cette instance. Saisir le Tribunal fédéral n’est possible que pour des motifs bien précis et au nombre de cinq :
- L’arbitre unique a été nommé de manière irrégulière ou la formation arbitrale a été constituée de manière irrégulière
- la formation arbitrale a accepté ou refusé à tort sa compétence
- la formation arbitrale a statué au-delà des demandes qui lui avaient été soumises ou n'a pas statué sur l'une des demandes
- le principe de l'égalité de traitement des parties ou leur droit d'être entendues dans le cadre d'une procédure contradictoire ont été violés
- la sentence est incompatible avec l'ordre public. En clair, le Tribunal fédéral suisse jugera davantage la décision sur la forme que sur le fond du dossier.
Cet appel devant le Tribunal fédéral suisse constitue l’ultime recours dans le cadre de ce dossier opposant le Sénégal à la CAF et à la Fédération royale marocaine.
16:08 - Le Maroc avait demandé de suspendre la notification de la décision
Dans sa lettre transmise ce mardi au TAS, la Fédération Royale Marocaine aurait demandé de "suspendre" la notification de la décision, qui doit être publiée dans les prochaines heures par les services du Tribunal. Selon l'avocat de la FRMF, cette décision pourrait permettre d'éclaircir le "contenu précis" de l'échange qui se serait produit entre un arbitre du TAS et le patron de la Fédération Sénégalaise de Football.
16:03 - Benatia pointe la responsabilité des arbitres
Pour Mehdi Benatia, la responsabilité de cet épisode incombe avant tout aux officiels de la rencontre. "La faute est celle du délégué et des arbitres du match, qui n'ont pas pris cette décision à ce moment-là", a-t-il estimé, tout en soulignant que les joueurs sénégalais avaient implicitement accepté la suite des événements en terminant la partie.
15:40 - Benatia en colère après la finale controversée de la CAN
Invité de Canal+, Mehdi Benatia était revenu sur la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, remportée sur le terrain par les Lions de la Teranga avant d'être attribuée au Maroc sur tapis vert. L'ancien international marocain, fort de 66 sélections, n'a pas mâché ses mots sur ce dossier explosif. "Je ne sais pas qui va décider mais c'est un beau boulot de merde", a-t-il lâché.
15:33 - Une décision à l'unanimité
Selon les éléments transmis à l'AFP, les trois arbitres chargés de l'affaire devant le TAS ont décidé à "à l'unanimité" de statuer en faveur du Sénégal.
15:24 - Le Sénégal récupère le titre !
Coup de tonnerre, le TAS vient de redonner le titre au Sénégal après 10 mois d'une grosse controverse.
15:22 - Hakimi revendique la fierté du Maroc
Toujours en conférence de presse, Achraf Hakimi a livré son sentiment sur l'issue à venir du dossier CAN 2025. Il a estimé que l'équipe du Maroc avait laissé "l'image du Maroc le plus haut possible" malgré la polémique entourant la finale, et appelle supporters et joueurs à rester fiers du parcours accompli. Il assure que le groupe sera prêt pour la prochaine CAN, qu'il juge désormais prioritaire.
14:58 - Hakimi se dit serein avant le verdict
Présent en conférence de presse avant le match du PSG face à l'AS Roma en Ligue des champions, Achraf Hakimi a confié vivre une "journée tranquille" avant l'annonce de la décision du TAS. Le défenseur marocain prévoit de rentrer chez lui, se reposer, puis d'apprendre le verdict avant de dormir en vue du match du lendemain.
14:28 - Le Sénégal dément tout appel suspect
Des sources proches des dirigeants de la fédération sénégalaise, contactées par RMC Sport, nient catégoriquement l'existence d'un appel entre Abdoulaye Fall et le juriste allemand membre du collège arbitral du TAS. Cette version contredit directement les accusations formulées par la partie marocaine dans son signalement officiel.
14:05 - Le Maroc dénonce un "incident" auprès du TAS
Selon une source proche du dossier révélée par RMC Sport, le conseil juridique de la Fédération Royale Marocaine de Football a adressé un courrier officiel au TAS pour signaler un "incident". La partie marocaine évoque une communication téléphonique qui aurait eu lieu dimanche entre un juriste allemand, l'un des trois arbitres désignés par le TAS, et Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Le Maroc indique se réserver le droit d'engager des recours.
13:56 - Le TAS doit trancher ce mardi
Le Tribunal arbitral du sport doit désigner ce mardi le vainqueur officiel de la CAN 2025, opposant le Maroc et le Sénégal. Cette décision doit clore un feuilleton débuté le 18 janvier dernier au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat. La CAF avait déjà tranché en mars en faveur du Maroc, sur tapis vert, mais le dossier a été porté devant la justice sportive.