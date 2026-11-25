Le PSG n'a jamais trouvé la solution face à l'AS Rome (2-2), lors de la 5e journée de la Ligue des champions, et met fin à sa série de succès en C1. Découvrez le résumé du match.

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23:14 - Le résumé du match: Paris malmené par la Roma Fort de ses quatre succès en quatre matchs de Ligue des champions, le PSG espérait faire la passe de cinq lors de la réception de l'AS Rome ce mercredi au Parc des Princes. Mais face à la Roma de Gasperini, les joueurs de Luis Enrique n'ont pas réussi à enchaîner un 13e succès toutes compétitions confondues. Asphyxiés d'entrée par le marquage presque individuel des Romains, les Parisiens craquent après seulement cinq minutes de jeu, sur un but de Hermoso, présent au début et à la conclusion de l'action (0-1, 5e). Malmenés, les joueurs de Luis Enrique vont réussir à réagir sur un corner repris victorieusement par Zabarnyi (1-1, 31e). Au retour des vestiaires, Hermoso (48e) puis Pisilli (51e) font trembler les Parisiens, qui vont prendre l'avantage un peu contre le cours du jeu sur un penalty, obtenu par Hakimi et transformé par Dembélé, à peine entré en jeu (2-1, 62e sp). Cette saison, les Romains ont eu l'habitude de flancher en deuxième période, que ce soit contre le Real Madrid (3-4) ou Manchester United (2-3). Les Parisiens pensaient-ils avoir fait le plus dur après avoir pris l'avantage ? Ils vont en tout cas se relâcher et concéder un penalty, après une main de Vitinha. Lui aussi entré en jeu, Malen égalise sans trembler (2-2, 78e sp). Le PSG, malgré plusieurs opportunités, ne l'emportera pas et lâche ses premiers points en Ligue des champions cette saison.

23:06 - Le but de Zabarnyi en vidéo Auteur du premier but de sa carrière en Ligue des champions ce soir lors de PSG - AS Rome, Zabarnyi a inscrit son troisième but de la saison sur un corner frappé par Mayulu. C'est aussi le sixième du club parisien en Ligue des champions cette saison, un record jusqu'à présent. ZABARNYI RELANCE LE PSG ???? Paris recolle à l'AS Rome grâce à son défenseur central sur CANAL+ ???? #PSGASRoma | #UCL https://t.co/ds0lCqclbg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2026

23:00 - Le PSG laisse le Real Madrid seul en tête Avec ce match nul contre l'AS Rome (2-2), le PSG laisse la tête de la phase de poules de la Ligue des champions au Real Madrid, seul club à avoir réussi à remporter ses cinq premiers matchs dans la compétition. Paris pointe ce mercredi soir à la 2e place du classement après cinq journées, à deux points du Real et avec une longueur d'avance sur quatre équipes (Côme, Barcelone, Liverpool et le Betis). L'AS Rome, avec 5 points, est de son côté 25e.

22:54 - C'est terminé ! Le PSG et l'AS Rome dos à dos (2-2) C'est terminé au Parc des Princes ! Le PSG et l'AS Rome se quittent sur un match nul (2-2) lors de cette cinquième journée de Ligue des champions. Zabarnyi (31e) et Dembélé (62e, sp) ont marqué pour Paris, Hermoso (5e) et Malen (78e) pour la Roma.

22:51 - Svilar devant Dembélé ! Avec un peu de réussite, Dembélé hérite d'un ballon en pleine surface sur la droite et tente sa chance mais Svilar, attentif, détourne du pied droit !

22:50 - Hakimi de peu à côté ! Parfaitement décalé à l'entrée par Mika Godts, Achraf Hakimi a le temps d'armer un tir à ras de terre mais le ballon rase le montant de Svilar. C'est légèrement trop croisé...

22:49 - Cinq minutes de temps additionnel M. Nyberg accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le PSG et l'AS Rome au Parc des Princes.

22:45 - Les Parisiens imprécis ! Sur un belle action collective, Ndjantou décale bien Dembélé dans son dos et le Ballon d'or 2025 peut centrer en retrait. Ruiz reprend de volée mais le ballon est contré par un de ses coéquipiers. Ça revient sur Vitinha aux 20 mètres mais le tir du Portugais passe au-dessus.

22:42 - AS Rome: Soulé remplacé Cinquième et dernier changement du côté de l'AS Rome. Matias Soulé est remplacé par Emanuele Lulli, un jeune défenseur. Gasperini veut-il garder ce résultat ?

22:41 - Hermoso manque le cadre ! Après une perte de balle idiote de Hakimi, les Romains jouent vite le contre et Hermoso finit par être servi dans la surface mais heureusement pour le PSG, le défenseur espagnol frappe largement au-dessus.

22:39 - PSG: Enrique fait ses derniers changements Luis Enrique effectue ses deux derniers changements dans ce match. Quentin Ndjantou et Lucas Hernandez remplacent Joao Neves et Maghnes Akliouche.

22:37 - BUT ! Malen égalise pour l'AS Rome sur penalty (2-2, 78e) C'est bien évidemment Donyell Malen qui se présente face à Safonov pour ce penalty et le buteur néerlandais ne tremble pas ! Le contre-pied est parfait, est cela fait 2-2 entre le PSG et l'AS Rome après 78 minutes de jeu.

22:36 - Penalty pour l'AS Rome ! Appelé par le VAR, M. Nyberg désigne le point de penalty en faveur de l'AS Rome pour la main de Vitinha sur la reprise de Soulé il y a quelques minutes. Cela semble indiscutable.

22:33 - Svilar détourne le tir de Dembélé ! Ousmane Dembélé réalise un slalom dans la défense romaine en effaçant Wesley puis De Roon mais Svilar détourne d'une main ferme ! Les Romains réclament en revanche un penalty pour une main de Vitinha il y a quelques secondes en pleine surface...

22:30 - Superbe action du PSG Les Parisiens réalisent une sortie de ballon magnifique sur le côté gauche et ça termine dans la surface adverse avec Hakimi qui tente une talonnade compliqué pour Neves... qui ne passe d'ailleurs pas.

22:27 - PSG: Godts remplace Mayulu C'est au tour de Luis Enrique d'effectuer un nouveau changement cette fois. Mika Godts prend la place de Senny Mayulu sur l'aile gauche de l'attaque du PSG.

22:25 - AS Rome: Molina et Mancini remplacés L'entraîneur de l'AS Rome Gian Piero Gasperini effectue deux nouveaux changements d'un coup. Passé tout près d'un deuxième carton jaune il y a quelques instants, Mancini est remplacé par Ghilardi, alors que Molina laisse lui sa place à Donyell Malen, meilleur buteur de Serie A.

22:22 - AS Rome: Dybala et Cristante entrent Dans la foulée du but inscrit par le PSG, Gasperini effectue deux premiers changements pour l'AS Rome. Manu Koné est remplacé par Cristante, tandis que Castro laisse sa place à Dybala.

22:21 - BUT ! Dembélé transforme le penalty (2-1, 62e) À peine entré en jeu, Ousmane Dembélé prend ses responsabilités et trompe Svilar d'un tir puissant sur la droite en prenant le gardien romain à contre-pied. 2-1 pour le PSG après 62 minutes de jeu !

22:18 - Penalty pour le PSG ! Penalty pour le PSG ! Pour une fois trouvé dans la profondeur, Hakimi échappe à la défense romaine et se fait attraper dans le dos par Wesley dans la surface. L'arbitre suédois n'hésite pas, et sort un carton jaune pour le défenseur brésilien de l'AS Rome.

22:17 - PSG: Dembélé et Zaïre-Emery entrent Luis Enrique effectue deux premiers changements peu avant l'heure de jeu au PSG. Torres et Nuno Mendes sont remplacés par Dembélé et Zaïre-Emery, qui va prendre le poste de latéral gauche visiblement...

22:14 - Neves de la tête ! Quelle occasion pour le PSG ! Nuno Mendes s'avance dans le camp de l'AS Rome et voit Neves complètement seul à droite. Le milieu portugais est bien servi et reprend de la tête en plongeant mais le ballon rase le poteau de Svilar...

22:13 - Le PSG souffre Le PSG est en grande souffrance depuis la reprise, comme lors du début de la rencontre. Les Parisiens n'arrivent pas à se sortir du marquage et sont pris par les mouvements des joueurs de Gasperini sur le plan défensif.

22:11 - Safonov sauve les siens ! Suivez le match Après une transition rapide et une percée de Pisilli plein axe, les Romains jouent bien le coup et Pisilli est retrouvé par Castro dans l'axe en pleine surface. Le jeune milieu offensif romain frappe fort mais Safonov réalise un arrêt superbe d'une main ferme après s'être bien couché.