Le PSG vise une cinquième victoire consécutive en Ligue des champions contre l'AS Rome, ce mercredi au Parc des Princes. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:03 - L'AS Rome invaincue en Serie A Si elle a déjà perdu deux rencontres en Ligue des champions contre le Real Madrid et Manchester United, l'AS Rome reste invaincue en Serie A après 12 rencontres (9 victoires pour 3 matchs nuls).

21:01 - C'est parti pour PSG - AS Rome ! M. Nyberg siffle le coup d'envoi de ce match PSG - AS Rome comptant pour la 5e journée de Ligue des champions ! Ce sont les Romains qui engagent pour cette première période au Parc des Princes.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du PSG et de l'AS Rome pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions va être donné d'ici quelques instants maintenant.

20:55 - Le PSG va jouer avec son nouveau maillot Le PSG va étrenner ce soir son nouveau maillot third, en collaboration avec la marque Jordan, dévoilé ce lundi au grand public. Prêts pour une nouvelle soirée européenne ! ????✅ #UCL I #PSGRoma https://t.co/hYvZtUf884 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2026

20:50 - AS Rome: Dybala n'a "peur de personne" Dans un entretien accordé récemment à France Football, Paulo Dybala a reconnu que le PSG était "sans doute la meilleure équipe d’Europe actuellement", composée de "joueurs incroyables dirigés par un très grand entraîneur". Mais l'attaquant argentin a expliqué que l'AS Rome ne devait pas craindre les Parisiens. "Il faut avoir du respect pour eux, c’est certain. Nous sommes pleinement conscients de leur force. Mais nous ne devons avoir peur de personne, a assuré l'international argentin, remplaçant ce soir au Parc des Princes. Nous avons nos propres armes. J’ai une totale confiance en mes coéquipiers, en notre entraîneur et en notre préparation d’un tel rendez-vous."

20:45 - PSG: Luis Enrique se méfie de l'AS Rome Luis Enrique ne pense pas que l'AS Rome, qui compte 4 points après 4 journées en Ligue des champions, est à sa place dans la compétition et se méfie de l'équipe italienne, qui pointe à la 23e place du classement (sur 36), et de son entraîneur Gian Piero Gasperini. "Gasperini cherche à attaquer tout le temps, à être meilleur que l'adversaire, et ce n'est pas habituel dans le football italien. Il est resté fidèle à cette manière. C'est magnifique d'avoir des entraîneurs comme lui, a expliqué l'entraîneur du PSG mardi en conférence de presse. Demain, encore une fois, ce sera très différent de ce à quoi on est habitués. Face au Real et à Manchester, la Roma méritait mieux. Il faudra être prêts dès le début du match, sinon on aura plus de problèmes que d'habitude. "

20:38 - AS Rome-Gasperini: "Luis Enrique est extraordinaire" Gian Piero Gasperini a été élogieux envers son homologue Luis Enrique, ce mardi en conférence de presse avant le match PSG - AS Rome. "Luis Enrique est extraordinaire, car j’ai vu beaucoup d’équipes gagner sans jamais marquer l’histoire. Ce qu’il a accompli dans sa carrière, notamment à Barcelone, mais aussi ici au PSG, est extraordinaire, a expliqué l'entraîneur italien de la Roma. Il est facile de dire "oui, mais le PSG a de grands joueurs", mais le PSG est une équipe. Je pense que c’est le plus bel éloge qu’on puisse faire à une équipe de ce calibre, car elle joue en équipe, et c’est crucial dans le football. Il a réussi à insuffler cet état d’esprit à un environnement qui, auparavant, ne comptait peut-être que de grands joueurs."

20:31 - Le PSG veut imiter le Real Madrid Après avoir remporté ses quatre premiers matchs de la saison en Ligue des champions, le PSG vise la passe de cinq contre l'AS Rome ce mercredi soir au Parc des Princes. Le club parisien espère ainsi suivre la cadence du Real Madrid, qui est le seul autre club à avoir remporté ses cinq premiers matchs grâce à son large succès devant le PSV Eindhoven mardi soir (5-1). Ce serait un pas de plus vers la qualification directe pour les huitièmes de finale. De son côté, le club italien pointe ce mercredi à la 23e place (sur 36), avec 4 points pris en 4 rencontres jusqu'ici.

20:24 - Sur quelle chaîne regarder PSG - AS Rome ? Ce match entre le PSG et l'AS Rome, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Romains, à partir de 21h ce mercredi 25 novembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

20:17 - AS Rome: Koné titulaire, Dybala et Malen sur le banc Du côté de l'AS Rome, Gian Piero Gasperini ne change évidemment pas ses habitudes et fait confiance à son habituel 3-4-3 pour affronter le PSG. Né en région parisienne, l'international français Manu Koné est titulaire au milieu, alors que derrière, l'ancien joueur de l'OM Leonardo Balerdi est finalement remplaçant. Devant, la surprise vient des titularisations de Castro et Pisilli, préférés à Dybala et Malen. Le onze de départ de l'AS Rome : Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, De Roon, M. Koné, Wesley - Dybala, Castro, Pisilli. La nostra formazione per #PSGRoma ???? #ASRoma #UCL https://t.co/HsyKrRdoQN — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2026

20:10 - PSG: Dembélé, Godts et Marquinhos remplaçants Pour affronter l'AS Rome, Luis Enrique avait surtout à faire des choix parmi les trois joueurs de devant à cause des absences de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia. C'est Senny Mayuluqui occupera le flanc gauche de l'attaque, alors que Ferran Torres débute dans l'axe et Maghnes Akliouche à droite. dans l'axe. Dembélé et Godts sont donc sur le banc. Pour le reste, Zabarnyi est préféré à Marquinhos, sinon c'est du grand classique. Le onze de départ du PSG: Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz - Akliouche, F. Torres, Mayulu. Notre XI de départ ! ⚔️ #UCL I #PSGRoma I @easportsfcfr https://t.co/tJ8iajBV17 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2026

20:03 - PSG - AS Rome, c'est dans une heure Le coup d'envoi de PSG - AS Rome sera donné dans moins d'une heure maintenant au Parc des Princes ! Ce sera à 21 heures. Les compositions officielles des deux équipes vont être dévoilées d'ici quelques instants.

19:40 - Quels pronostics pour PSG - AS Rome ? Pour cette rencontre de Ligue des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match officiel de son histoire contre l'AS Rome. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Romains à Paris se situe entre 5,5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 5.

18:58 - PSG: Luis Enrique garde un bon souvenir de Rome Avant d'entraîner le FC Barcelone, l'équipe d'Espagne et actuellement le PSG, Luis Enrique est aussi passé par l'AS Rome lors de la saison 2011-2012, pour sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle. Une aventure qui s'est terminé au bout d'une saison seulement, mais l'entraîneur espagnol garde des bons souvenirs de cette année italienne. "Cela a été très spécial pour moi. J'ai un bon souvenir de mon année à Rome, et je garde une belle sensation chaque fois que je retourne là-bas, c'est magnifique, a-t-il expliqué en conférence de presse mardi. Les choses peuvent se passer plus ou moins bien, c'est la vie, il faut l'accepter. Mais les souvenirs que je garde sont très positifs."

18:01 - L'historique entre le PSG et l'AS Rome Le Paris Saint-Germain et l'AS Rome sont deux clubs à la longue histoire européenne, mais ils ne se sont jamais croisés en match officiel ! L'historique entre les deux clubs n'est que de deux matchs amicaux... et demi, avec un match de 45 minutes disputé à l'été 2011 (3-0 pour Paris). Pour ce que ça vaut, c'est à dire très peu, le Paris-SG est donc invaincu face à l’AS Rome (deux matchs nuls en plus du succès en 2011).

17:04 - Les compositions probables de PSG - AS Rome Voici les compositions probables du match PSG - AS Rome, dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures ce mercredi et comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz - F. Torres, Dembélé, Godts.

AS Rome : Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, Cristante, M. Koné, França - Dybala, Malen, Soulé.

16:12 - PSG-Luis Enrique: "On va se mettre à pleurer ? Non" Interrogé sur les graves blessures de Khvitcha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Luis Enrique a affiché sa confiance pour pallier ces deux absences majeures sans forcément recruter lors du mercato hivernal. "On va compenser avec la qualité de l'équipe. On va se mettre à pleurer et à se plaindre ? Non, ce n'est pas comme ça que fait une équipe. On va être résilients, peut-être encore plus attentifs que d'habitude, et ce sera un beau défi pour tout le monde, a-t-il assuré en conférence de presse mardi. On n'a pas l'obligation d'aller au mercato. On ne peut pas recruter un joueur pour six mois, ce n'est pas notre style."

15:32 - Comment regarder PSG - AS Rome Ce match entre le PSG et l'AS Rome, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Romains, à partir de 21h ce mercredi 25 novembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.